Радость - это тоже одно из качеств или определений духовной природы. Ап. Павел все это определяет как плод Духа (Гал. 5, 22). То есть пребывающие в природе духовной находятся в таком состоянии, потому что эта природа производит все в нас. Радость относится к духовному богатству Христа. Оно дается нам от Него без наших заслуг, как истинное богатство, которое не может быть получено посредством воспитания. Разве люди мира сего не радуются? Да, они радуются. Но есть радость по причине того или другого.

И есть радость не от видимой причины, а радость, как состояние духа. Это духовная радость. Радость по той или другой причине знакома и нам. Но если исчерпывается причина радости, то стареет и увядает и сама радость. Радость же духовная, происходящая от состояния духа, — вечна. Она не увядает, не нуждается в обновлении причины. Именно этой радостью „мы всегда радуемся" (2 Кор. 6,10), даже тогда, когда нас огорчают и видимой причины для радости нет. Этой радости научиться невозможно, ею можно обогащаться, укрепляясь духом во внутреннем человеке, живя в силе природы Христовой.

Плетт Иван - Наше богатство во Христе

1991 г. Миссия Фриденсштимме

Плетт Иван - Наше богатство во Христе - Оглавление

Вступление

Плотская природа

Искупление человека

Духовная природа

1. Христос

2. Любовь

3. Единство

4. Мир Божий

5. Свобода

6. Радость

7. Слава

8. Усердие в служении

9. Закон и мы

10. Гефсимания, Голгофа и мы

11. Воскресение Христа и мы

12. Возрастание в духовной природе а) Необходимость возрастания б) Духовное питание в) Печаль и смирение г) В Бога богатеть д) Препятствия к возрастанию



Плетт Иван - Наше богатство во Христе - Вступление

Мне нередко задают такой вопрос: „Что дает тебе твоя вера? Чем отмечает Бог верующих в Него?" Я всякий раз убеждался, как трудно отвечать на эти вопросы. Пытаясь найти на них ответы, я пришел к следующим выводам.

Во-первых, неверующие ценят видимое, материальное и думают, что Бог должен обогащать именно этими благами. „Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных" (Мат. 5, 45). Но Бог обогащает нас духовными благами, а это для неверующих несущественно. Во-вторых, трудно говорить с неверующими, каким особенным образом отличает нас Бог еще и потому, что мы сами часто представляем себе это неясно. И, если мы не можем изменить неверующих, не можем их сделать способными понимать нас, то мы сами можем постараться лучше понять даруемое нам Богатство Христово. Вызвать интерес к этому и является целью данного рассуждения.

Много ли мы, верующие, говорим между собою о богатствах, которые имеем во Христе? Имеем ли мы ясное понятие о том, чем особенным отмечает нас, верующих, Бог? Берем ли мы у Бога то, что Он в великой щедрости Своей протягивает нам? Если нам что-либо дает человек, а мы относимся к этому пренебрежительно, то не оскорбляем ли мы его этим? Отец небесный дал нам самое дорогое — Сына Своего. Какими мы обнаруживаем себя, если пренебрегаем этим даром Божьим? То, что Бог так просто и свободно дает нам все необходимое, не позволяет нам умалять предлагаемое Им. Великий дар Божий говорит о Его щедрости, но никак не о маловажности этого дара. И Сам Бог не попускает умалять Его, почитать Его ниже чего-либо другого в этом мире: „Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня" (Мат. 10, 37).

Конечно, мы, верующие, не пренебрегаем спасением от ада, которое имеем во Христе. Но если только этим ограничивается наш интерес ко Христу, то мы очень эгоистичны и мало знаем о неисследимом богатстве Христовом (Еф. 3, 8), и поэтому остаемся духовно бедными. Многое зависит от нашего познания. Иисус говорит самарянке: „Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: „дай Мне пить", то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую" (Иоан. 4, 10). Наш Господь уверен, что знающий дар Божий будет просить о нем. А просящему Господь дает — в этом нет сомнения. „Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?" (Рим. 8, 32).

У нас есть все возможности узнать все, что даровано нам во Христе. Сам Господь побуждает нас: „Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне" (Иоан. 5, 39). Жизнь вечная не в знании Слова Божьего, а во Христе, которого мы познаем через исследование Слова. Господь предупреждает тех, которые были невнимательны к Его словам : „Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его" (Мат. 12, 42). Чем она осудит? Тем, что она не поленилась прийти из далекой страны послушать мудрости Соломоновой, а тут среди них ходит Сам Источник мудрости, и люди не утруждаются вникнуть и узнать Его.

А у нас такие богатые возможности! У всех христиан имеется Библия. Если и нет у всех личной, то для чтения ее могут получить все желающие. Сколько чудесных духовных книг мы имеем в наши дни, которые открывают нам истину о Христе и Его пути. Не осудит ли нас царица Южная, что мы не проявляем интереса к Божьей премудрости? Дело не в том, что мы обязаны читать Библию. Тем более мы не обязаны читать другую духовную литературу. Все заключается в том, насколько в нас имеется интерес к познанию Христа и всего дарованного нам в Нем и как часто мы прибегаем к источникам, где можно почерпнуть это познание. Думаю, что у Его современников было больше возможностей познать премудрость Божью, чем у царицы Южной, потому что среди них находился тот, кто больше Соломона. Господь рассказывает о вычищенном доме, но пустом.

В него возвращается злой дух. Замечательное и великое дело, что мы очищены Христом. Но если Он Сам не вселится в нас и не займет полностью нашу внутренность, сделает это другой. Вселение же в нас Христа осуществляется только с нашего согласия. А то, что это действительно совершается в нас, обнаруживается проявлением в нашей жизни природы Христа. Все духовные ценности сосредоточены во Христе, а без Христа нет для нас доступа к Богу, Источнику всяких духовных благ. И неверующие, отвергающие Христа, имеют разного рода способности. Это способности и качества души. Душою живущею человек стал вследствие того, что Бог вдохнул в лицо его дыхание жизни (Быт. 2, 7). Так что начальным источником всех добрых качеств души человека является Бог. Это то имение от отца, которое блудный сын взял с собой в дальнюю страну. Но истинно духовные добродетели имеют только люди, соединенные с Иисусом Христом. Об этом духовном богатстве и хочется размышлять.

Это духовное богатство и есть то особенное, чем Бог уже в этом мире отмечает Своих. Это богатство не понимают неверующие, потому что оно Божественно, и дать понятие о нем может только Бог. „Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его" (1 Кор. 2, 9). Часто это место Писания относят к тому, что Бог приготовил для нас в будущем веке. Но внимательно прочитывая его в контексте, нам открывается, что ап. Павел говорит о духовных благах, даруемых нам Богом уже в этом мире. „Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога" (1 Кор. 2, 12). Дарованное от Бога проявляется у нас уже теперь, так как мы уже имеем жизнь вечную (1 Ин.5,13).

Все это Божественно от начала и до конца, поэтому „душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем" (1 Кор. 2, 14-15). Отсюда понятно, почему неверующие нас не понимают, когда мы говорим об этом. Но прискорбно, когда мы, почитающие себя духовными, остаемся в неведении о духовных сокровищах, которые мы имеем во Христе. Бог не стыдится называть Себя Богом тех, которые стремятся к небесному (Евр. 11, 16). „Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое: Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек" (Пс. 72, 25-26). Для нас небесное заключено во Христе: Он — хлеб, сшедший с небес (Иоан. 6, 51). Стремиться к небесному на этой земле означает стремиться ко Христу, познавать Его. Познать Его не только как историческую личность, но познать Его духовную сущность и, познавая Его, слиться с Ним воедино.