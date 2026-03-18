Книга И. П. Плетта «Пастырское служение» представляет собой учебное пособие, посвящённое основам духовного руководства и служения в церкви. Автор рассматривает библейские принципы пастырского труда, ответственность служителя перед Богом и общиной, а также практические аспекты церковного служения.
В пособии освещаются вопросы духовного наставничества, проповеди, заботы о членах церкви, организации церковной жизни и личной духовной дисциплины служителя. Особое внимание уделяется духовному характеру пастора, его верности Божьему Слову и ответственности за духовное состояние паствы.
Книга предназначена для студентов библейских курсов, будущих служителей и всех, кто интересуется вопросами пастырского служения и духовного руководства в христианской церкви.
И. П. Плетт - Пастырское служение - Пособие для библейских курсов
Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2008. – 74 с.
И. П. Плетт - Пастырское служение – Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ПАСТЫРЬ ИИСУС ХРИСТОС
I. Великий Пастырь
II. Пример для всех пастырей
III. Господь как Пастырь
IV. Господь — Пастырь Своих учеников
ПАСТЫРЬ - ЧЕЛОВЕК, СЛУГА БОЖИЙ
I. На пастырское служение ставит Господь
II. Господь наделяет пастыря необходимым для служения. .
III. Пастырь от Господа — благо для церкви
IV. Пастырь призван пасти
V. Кем является пастырь для народа Божьего
VI. Пастырь по сердцу Божьему
VII. Библейские примеры достойных пастырей
VIII. Попечение пастыря о своей душе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
