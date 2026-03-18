Плетт - Пастырское служение

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Educational

Книга И. П. Плетта «Пастырское служение» представляет собой учебное пособие, посвящённое основам духовного руководства и служения в церкви. Автор рассматривает библейские принципы пастырского труда, ответственность служителя перед Богом и общиной, а также практические аспекты церковного служения.

В пособии освещаются вопросы духовного наставничества, проповеди, заботы о членах церкви, организации церковной жизни и личной духовной дисциплины служителя. Особое внимание уделяется духовному характеру пастора, его верности Божьему Слову и ответственности за духовное состояние паствы.

Книга предназначена для студентов библейских курсов, будущих служителей и всех, кто интересуется вопросами пастырского служения и духовного руководства в христианской церкви.

И. П. Плетт - Пастырское служение - Пособие для библейских курсов

Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2008. – 74 с.

И. П. Плетт - Пастырское служение – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ПАСТЫРЬ ИИСУС ХРИСТОС

  • I. Великий Пастырь

  • II. Пример для всех пастырей

  • III. Господь как Пастырь

  • IV. Господь — Пастырь Своих учеников

ПАСТЫРЬ - ЧЕЛОВЕК, СЛУГА БОЖИЙ

  • I. На пастырское служение ставит Господь

  • II. Господь наделяет пастыря необходимым для служения. .

  • III. Пастырь от Господа — благо для церкви

  • IV. Пастырь призван пасти

  • V. Кем является пастырь для народа Божьего

  • VI. Пастырь по сердцу Божьему

  • VII. Библейские примеры достойных пастырей

  • VIII. Попечение пастыря о своей душе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Comments (1 comment)

zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books