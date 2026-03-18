Плетт - Введение в Ветхий и Новый Завет

Плетт - Введение в Ветхий и Новый Завет
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Educational

Книга И. П. Плетта «Введение в Ветхий и Новый Завет» представляет собой учебное пособие, предназначенное для изучения Священного Писания. Автор знакомит читателя со структурой Библии, историческим контекстом её книг и основными темами Ветхого и Нового Заветов.

В издании рассматриваются происхождение и содержание библейских книг, их авторство, время написания и значение для христианской веры. Особое внимание уделяется взаимосвязи между Ветхим и Новым Заветами и раскрытию Божьего плана спасения, проходящего через всё Священное Писание.

Пособие предназначено для студентов библейских курсов, преподавателей, служителей церкви и всех, кто хочет лучше понять содержание Библии и основы библейского учения.

И. П. Плетт - Введение в Ветхий и Новый Завет - Пособие для библейских курсов

Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2008. – 116 с.

И. П. Плетт - Введение в Ветхий и Новый Завет – Содержание

  • Введение

  • Библия и ее название

  • Богодухновенность Библии

  • Деление Библии

  • Книги Ветхого Завета

  • Пятикнижие Моисея

  • Канон

  • Очерк библейского повествования

  • Хронология библейских событий

  • Исторические книги

  • Книги поучительные или поэтические

  • Пророческие книги

  • Единство Библии

  • Книги Нового Завета

  • Евангелия и Деяния святых Апостолов

  • Соборные послания

  • Послания апостола Павла

  • Откровение Иоанна Богослова

  • Переводы Библии

  • Как читать Библию

Added 18.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

