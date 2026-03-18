Книга И. П. Плетта «Введение в Ветхий и Новый Завет» представляет собой учебное пособие, предназначенное для изучения Священного Писания. Автор знакомит читателя со структурой Библии, историческим контекстом её книг и основными темами Ветхого и Нового Заветов.
В издании рассматриваются происхождение и содержание библейских книг, их авторство, время написания и значение для христианской веры. Особое внимание уделяется взаимосвязи между Ветхим и Новым Заветами и раскрытию Божьего плана спасения, проходящего через всё Священное Писание.
Пособие предназначено для студентов библейских курсов, преподавателей, служителей церкви и всех, кто хочет лучше понять содержание Библии и основы библейского учения.
И. П. Плетт - Введение в Ветхий и Новый Завет - Пособие для библейских курсов
Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2008. – 116 с.
И. П. Плетт - Введение в Ветхий и Новый Завет – Содержание
Введение
Библия и ее название
Богодухновенность Библии
Деление Библии
Книги Ветхого Завета
Пятикнижие Моисея
Канон
Очерк библейского повествования
Хронология библейских событий
Исторические книги
Книги поучительные или поэтические
Пророческие книги
Единство Библии
Книги Нового Завета
Евангелия и Деяния святых Апостолов
Соборные послания
Послания апостола Павла
Откровение Иоанна Богослова
Переводы Библии
Как читать Библию
