Автобиографическая повесть Ивана Петровича Плетта «Земные года — предисловие к вечности» — это глубокое христианское свидетельство, в котором автор описывает свой жизненный путь через призму веры и Божьего провидения. Книга представляет собой не просто хронику событий, а духовное осмысление испытаний, выпавших на долю верующих в советский период.

Повествование охватывает значительный временной отрезок, начиная с детских лет автора, его взросления и прихода к Богу. Иван Плетт подробно описывает жизнь общин евангельских христиан-баптистов, подчеркивая важность верности библейским принципам даже в условиях давления и гонений. Центральная тема книги — подготовка христианина к вечности: автор рассматривает каждый земной год как важный этап созревания души для Небесного Царства.

В повести автор делится личными переживаниями, радостями и трудностями служения, уделяя много внимания вопросам воспитания в христианской семье и сохранения духовного наследия. Книга написана искренним, доступным языком и служит назиданием для новых поколений верующих, напоминая о том, что земная жизнь — это лишь краткий миг и «предисловие» к настоящей, вечной жизни с Творцом.

И. П. Плетт - Земные года — предисловие к вечности - Автобиографическая повесть

Portland, OR: Voice of Peace Christian Mission, 2007. – 316 с.

