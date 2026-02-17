Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Плетт - Земные года – предисловие к вечности

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, Philology Literature, *Biographies Memoirs

Автобиографическая повесть Ивана Петровича Плетта «Земные года — предисловие к вечности» — это глубокое христианское свидетельство, в котором автор описывает свой жизненный путь через призму веры и Божьего провидения. Книга представляет собой не просто хронику событий, а духовное осмысление испытаний, выпавших на долю верующих в советский период.

Повествование охватывает значительный временной отрезок, начиная с детских лет автора, его взросления и прихода к Богу. Иван Плетт подробно описывает жизнь общин евангельских христиан-баптистов, подчеркивая важность верности библейским принципам даже в условиях давления и гонений. Центральная тема книги — подготовка христианина к вечности: автор рассматривает каждый земной год как важный этап созревания души для Небесного Царства.

В повести автор делится личными переживаниями, радостями и трудностями служения, уделяя много внимания вопросам воспитания в христианской семье и сохранения духовного наследия. Книга написана искренним, доступным языком и служит назиданием для новых поколений верующих, напоминая о том, что земная жизнь — это лишь краткий миг и «предисловие» к настоящей, вечной жизни с Творцом.

И. П. Плетт - Земные года — предисловие к вечности - Автобиографическая повесть

Portland, OR: Voice of Peace Christian Mission, 2007. – 316 с.

И. П. Плетт - Земные года — предисловие к вечности - Содержание

  • Предисловие

  • Мои родители

  • Детство

  • Дорога н а запад

  • В Польше

  • Дальше на запад

  • Жизнь в деревне

  • В лагере

  • Дорога на восток

  • В Сибири

  • Голод

  • Мое воспитание

  • Приятная новость

  • Неожиданная встреча

  • Дорога к отцу

  • Жизнь с Отцом

  • Первое посещение тюрьмы

  • Ученик то каря

  • Заслон на пути к истине

  • Знакомство с м олодежью

  • Георгий Гордеевич

  • Покаяние.

  • Крещение

  • Неприятность

  • Потоки Радости

  • Узы любви

  • Знакомство с верующими

  • Движимая любовью

  • Мое упование под угрозой

  • В Баку

  • Снова в Моздоке

  • Последний год в армии

  • Дома

  • Первые послания

  • Ловушка

  • Избрание пресвитера

  • Выход из хора

  • Лжеучение

  • Посещение Ташкента

  • Выход из общины

  • Руководство общины

  • Печальное отделение

  • Не одиноки

  • Не все удержались на узком пути

  • Доверие церкви

  • Усилия к возвращению

  • Путь новый и живой

  • Первое посещение Ферганы

  • Избрание на труд в Средней Азии

  • У прокурора

  • Служение по городам

  • Совещания СЦ

  • Впервые в неволе

  • Этапы

  • Изолятор КГБ

  • В тюрьме

  • Судебный процесс

  • Недолго вместе

  • В Яване

  • Жизнь общины

  • Лагерные будни

  • Освобождение

  • Николай Павлович

  • Прерванный праздник жатвы

  • Снова разлука

  • Труд в издательстве

  • Семья в мое отсутствие

  • Дело Божье неистребимо

  • Второй срок

  • Первые дни н а свободе

  • Служение в Средней Азии

  • В спецприемнике

  • Служение и новый арест

  • Суд

  • В камере осужденных

  • В Бекабаде

  • По этапам

  • Снова в зоне

  • Долгожданное освобождение

  • Послесловие

Views 83
Rating
Added 17.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

