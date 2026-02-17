Плетт - Земные года – предисловие к вечности
Автобиографическая повесть Ивана Петровича Плетта «Земные года — предисловие к вечности» — это глубокое христианское свидетельство, в котором автор описывает свой жизненный путь через призму веры и Божьего провидения. Книга представляет собой не просто хронику событий, а духовное осмысление испытаний, выпавших на долю верующих в советский период.
Повествование охватывает значительный временной отрезок, начиная с детских лет автора, его взросления и прихода к Богу. Иван Плетт подробно описывает жизнь общин евангельских христиан-баптистов, подчеркивая важность верности библейским принципам даже в условиях давления и гонений. Центральная тема книги — подготовка христианина к вечности: автор рассматривает каждый земной год как важный этап созревания души для Небесного Царства.
В повести автор делится личными переживаниями, радостями и трудностями служения, уделяя много внимания вопросам воспитания в христианской семье и сохранения духовного наследия. Книга написана искренним, доступным языком и служит назиданием для новых поколений верующих, напоминая о том, что земная жизнь — это лишь краткий миг и «предисловие» к настоящей, вечной жизни с Творцом.
И. П. Плетт - Земные года — предисловие к вечности - Автобиографическая повесть
Portland, OR: Voice of Peace Christian Mission, 2007. – 316 с.
И. П. Плетт - Земные года — предисловие к вечности - Содержание
Предисловие
Мои родители
Детство
Дорога н а запад
В Польше
Дальше на запад
Жизнь в деревне
В лагере
Дорога на восток
В Сибири
Голод
Мое воспитание
Приятная новость
Неожиданная встреча
Дорога к отцу
Жизнь с Отцом
Первое посещение тюрьмы
Ученик то каря
Заслон на пути к истине
Знакомство с м олодежью
Георгий Гордеевич
Покаяние.
Крещение
Неприятность
Потоки Радости
Узы любви
Знакомство с верующими
Движимая любовью
Мое упование под угрозой
В Баку
Снова в Моздоке
Последний год в армии
Дома
Первые послания
Ловушка
Избрание пресвитера
Выход из хора
Лжеучение
Посещение Ташкента
Выход из общины
Руководство общины
Печальное отделение
Не одиноки
Не все удержались на узком пути
Доверие церкви
Усилия к возвращению
Путь новый и живой
Первое посещение Ферганы
Избрание на труд в Средней Азии
У прокурора
Служение по городам
Совещания СЦ
Впервые в неволе
Этапы
Изолятор КГБ
В тюрьме
Судебный процесс
Недолго вместе
В Яване
Жизнь общины
Лагерные будни
Освобождение
Николай Павлович
Прерванный праздник жатвы
Снова разлука
Труд в издательстве
Семья в мое отсутствие
Дело Божье неистребимо
Второй срок
Первые дни н а свободе
Служение в Средней Азии
В спецприемнике
Служение и новый арест
Суд
В камере осужденных
В Бекабаде
По этапам
Снова в зоне
Долгожданное освобождение
Послесловие
Comments (1 comment)