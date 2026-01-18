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Плиний Старший - Естественная история — Том II

Плиний Старший — Естественная история
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, **Archaeology, History, Cultural Studies Art, Philology Literature
Series Античная библиотека. Латинская серия (4 books)

Настоящей книгой мы продолжаем двуязычное издание многотомной «Естественной истории» римского писателя и общественного деятеля Гая Плиния Секунда Старшего (23/24 гг. н. э. - 79 г. н. э.). Это уникальное произведение представляет собой грандиозную энциклопедию античных знаний о природе, мире и человеке в 37 книгах, подводящую итог развития этих знаний ко времени жизни Плиния. Книги «Естественной истории» содержат около 20 000 тысяч фактов во многих областях знания: в космологии, астрономии, физике, географии, антропологии, зоологии, ботанике, медицине, минералогии и прочем. Поэтому «Естественная история» оказывается неисчерпаемым источником наших знаний о многих сторонах жизни, науки и культуры античного мира.

Подробные сведения о жизни и творчестве Плиния, о «Естественной истории» и ее особенностях, о рукописной традиции и изданиях текста, а также общую Библиографию исследований о «Естественной истории» читатель может найти в I томе «Естественной истории»1.

Географии всей ойкумены в «Естественной истории» посвящены четыре книги (III—VI). Книги III—IV содержат географическое описание Европы, книги V-VI рассказывают о географии Африки и Азии.

В настоящем II томе мы даем латинский текст, русский перевод с комментарием двух первых географических книг «Естественной истории» Плиния Старшего (книги III—IV), а также комментарий к тексту. В III книге Плиний подробно описывает Европу, двигаясь вдоль ее средиземноморского побережья, начиная от Гибралтара. Сюда входят описания Испании, Галлии, Италии, а также Македонии, Паннонии, Мезии, Иллирика и островов в прилегающих к этому побережью морях. В IV книге содержится описание Греции, Фракии, Северного Причерноморья, германского побережья Балтийского моря, галльского и испанского побережий Атлантического океана и островов в этих морях. Таким образом, Плиний как бы совершает плавание вдоль Европы.

В этих книгах содержится несколько тысяч географических названий - народов, областей, населенных пунктов, морей, рек, гор, многие из которых встречаются только у Плиния.

Русский перевод III и IV книг «Естественной истории» выполнен Борисом Анатольевичем Старостиным и был опубликован в изданиях: Архив истории науки и техники. Вып. 4 (13). Сборник статей. М.: Янус-К, 2010. С. 393-454 (III книга); Вопросы истории естествознания и техники. № 3. М., 2007. С. 104-142 (IV книга). Там же содержались небольшие вводные статьи и краткие комментарии, дополненные для настоящего издания А.В. Подосиновым, который также отредактировал русский перевод.

Плиний Старший — Естественная история

В девятнадцати томах. Том II: Книги III—IV. Издание подготовили А.В. Подосинов, Б.А. Старостин, Г.Л. Криволапов, при участии М.В. Шумилина. Под общей редакцией А.В. Подосинова, Е.В. Илюшечкиной и А.В. Белоусова. — М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2023. — 408 с. — (Античная библиотека. Латинская серия. Том III).

ISBN 978-5-91244-311-4

Плиний Старший — Естественная история — Содержание

  • ПРЕДИСЛОВИЕ
  • Conspectus siglorum, quae in apparatu critico Naturalis Historiae librorum III—IV adhibentur (Г.Л. Криволапов)
  • Заметка о критическом аппарате (М.В. Шумилин)
  • Книга III
  • Книга IV
  • СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
  • УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН В III И IV КНИГАХ NH
    • Index nominum (personarum)
    • Index nominum (geographicorum)
Views 401
Rating 5.0 / 5
Added 18.01.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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