Плох - Брак для славы Божьей
Эта книга называется «Брак для славы Божьей». Мы знаем, что книге можно было бы дать более привлекательное название, к примеру, «Брак со счастливым будущим». Но для нас содержание важнее, чем упаковка. Для женатых христиан не может быть лучшей цели, как быть браком для славы Божьей.
В западном мире, к сожалению, распространилось мнение, что законный брак неминуемо приводит к смерти любовных отношений. С одним и тем же супругом всю жизнь быть счастливым — да, даже все более счастливым — для многих стало совершенно немыслимым. «Твой навечно» — неужели это только прекрасная мечта? Любовь до смерти — богобоязненное желание с развивающимся полураспадом. Не будут ли «остаточные явления» слишком сильно выражены?
Моя жена и я «верим» в наш брак. У нас, может быть, не идеальные отношения — возможно, читатель этого безотчетно ожидает от тех, кто пишет книги о браке — но мы радуемся в нашем браке. И мы трудимся над нашим браком. Оглядываясь назад на наши двадцать лет совместной жизни, мы можем утверждать о росте наших отношений во всех направления. Наш брак стал лучше. И это придает нам мужество и для пути, который еще впереди.
Вильфрид Плох - Брак для славы Божьей
Harsewinkel, 2008. - 130 с.
ISBN 3-936605-10-6
Вильфрид Плох - Брак для славы Божьей - Содержание
Предисловие
- 1. Брак для славы Божьей
- 2. Строительные камни христианского брака
- 3. Природные особенности и потребности мужчины
- 4. Природные особенности и потребности женщины
- 5. Общение в браке
- 6. Преодоление конфликтовав браке
- 7. Интимные отношения в браке
- 8. Заключительные мысли
Дополнения:
- A. Мужчина и женщина по воле Божьей
- Б. Советы для женщин, которые имеют неверующего мужа
- B. Принципы выбора партнера
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