Плохий Сергей - Последняя империя - Падение Советского Союза

Более сорока лет США и СССР вели глобальное противостояние, которое лишь благодаря счастливой случайности не завершилось ядерной катастрофой. Разделение мира на два лагеря (первый олицетворяло красное знамя над Кремлем, второй — звездно-полосатый флаг над Капитолием) казалось вечным. Те, кто учился в школе в 50-х годах, еще помнят учебные сигналы ядерной тревоги, во время которых нужно было прятаться под партами. Сотни тысяч американцев воевали в горах Кореи и во вьетнамских джунглях, десятки тысяч погибли, чтобы остановить наступление коммунизма. Поколения интеллектуалов спорили, был ли Элджер Хисс советским шпионом. Десятилетиями Голливуд чувствовал последствия маккартизма. Еще за несколько лет до краха Советского Союза по улицам крупнейших городов США шли демонстранты, призывавшие к ядерному разоружению. Отношение к этому вопросу раскалывало семьи: так, молодой активист Рональд П. Рейган стал врагом собственного отца — президента Рональда У. Рейгана. Американцы и их союзники воевали по всему миру, и, казалось, этой войне не будет конца. Однако вооруженный до зубов противник, не проигравший ни одной битвы, вдруг спустил флаг.

Причина для радости действительно была. Однако готовность президента объявить о победе в холодной войне в день отставки Горбачева (стремившегося, как и Рейган и Буш ее завершить) выглядела странно и даже вызывала тревогу. Отставка Горбачева означала конец советской эпохи (юридически СССР прекратил свое существование четырьмя днями ранее, 21 декабря). Но распад СоветскогоСоюза не являлся главной целью американцев в холодной войне. Телеобращение Джорджа Буша 25 декабря и январское послание Конгрессу противоречили прежним заявлениям администрации. Ранее руководство Соединенных Штатов утверждало, что холодная война кончится благодаря сотрудничеству с Горбачевым. Первое подобное заявление прозвучало во время саммита СССР и США на Мальте в декабре 1989 года, а последнее Белый дом опубликовал всего за несколько часов до рождественской речи Буша (“Вместе с президентом Рейганом, мною и лидерами наших союзников Горбачев, сделав вклад в создание объединенной свободной Европы… приближал преодоление глубоких противоречий холодной войны”).

Плохий Сергей - Последняя империя - Падение Советского Союза

пер. с англ. С. Гирика, С. Лунина и А. Сагана

Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2016, 624 с.

ISBN 978-5-17-092454-7

Плохий Сергей - Последняя империя - Падение Советского Союза - Оглавление

Предисловие

Часть I. Последний саммит

Глава 1. Встреча в Москве

Глава 2. Могильщик партии

Глава 3. Цыпленок по-киевски

Часть II. Танки августа

Глава 4. Крымский пленник

Глава 5. Бунтарь

Глава 6. Триумф

Часть III. Контрпереворот

Глава 7. Русский бунт

Глава 8. Независимая Украина

Глава 9. Спасение империи

Часть IV. Союз несогласных

Глава 10. Вашингтонская дилемма

Глава 11. Российский ковчег

Глава 12. Последний герой

Часть V. Глас народа

Глава 13. Накануне

Глава 14. Украинский референдум

Глава 15. Славянская троица

Часть VI. Прощай, империя!

Глава 16. От Союза к Содружеству

Глава 17. Победа Евразии

Глава 18. Рождество в Москве

Эпилог

Благодарности

Примечания

Предметно-именной указатель