Плохий - Забытые бастарды Восточного фронта

Принимающая делегация прибыла на Центральный аэродром задолго до прилета гостей. Близился вечер 18 октября 1943 года. По ночам уже подмораживало, было холодно даже для Москвы. Вячеслав Молотов, нарком иностранных дел, — коренастый, с квадратной челюстью и маленькими усами, в очках, плотно сидевших на крупном носу, — уже продрог. Замерзали его многочисленные помощники, офицеры и солдаты почетного караула, музыканты духового оркестра… Аэродром был меньше чем в восьми километрах от Кремля, правительственный кортеж мог доехать до него максимум за четверть часа, но Молотов явился рано — не хотел рисковать. Гостями, которых ему предстояло встретить, были госсекретарь США Корделл Халл и британский министр иностранных дел Энтони Иден.

Время позволяло, и Молотов с сопровождающими укрылись от холода в здании первого в СССР аэровокзала. Этот аэродром, прозванный в народе Ходынкой, — по названию Ходынского поля, где в мае 1896 года толпа, собравшаяся на празднования по случаю коронации последнего российского императора Николая II, затоптала насмерть более 1 300 человек, — был колыбелью советской авиации. В 1922 году, через пять лет после революции и через год после окончания гражданской войны, с этого аэродрома победители-большевики организовали первый международный перелет в Кёнигсберг и Берлин. Россия и Германия, ставшие по итогам Первой мировой войны мировыми изгоями, смотрели в будущее вместе — и небо не ставило препятствий их сотрудничеству, а напротив, давало возможности для укрепления отношений. В августе 1939 года, 17 лет спустя, Иоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел в правительстве Гитлера, прилетел в Москву тем же путем, чтобы подписать с Молотовым пакт, означавший раздел Европы. С этого пакта и началась Вторая мировая война.

Теперь на том же самом аэродроме, где четыре года тому назад приземлился самолет Риббентропа, Молотов ждал прибытия новых друзей. Советский Союз нуждался в помощи Корделла Халла и Энтони Идена, чтобы разгромить былого “товарища” — Германию. Несмотря на все обещания, Гитлер в июне 1941 года вторгся в СССР и к декабрю его войска дошли до Москвы, остановившись в нескольких десятках километров от столичного аэродрома. Но теперь положение было не настолько отчаянным. В декабре 1941 года Красная армия отбросила немцев от Москвы, а в феврале 1943-го, когда в СССР в рамках рузвельтовской программы ленд-лиза хлынула американская помощь, советские войска разбили немцев под Сталинградом. Удача повернулась лицом к русским.

И все же будущая победа была еще далека. В октябре 1943 года Красная армия еще сражалась с немцами в центральной части Украины и готовилась штурмовать гитлеровский Восточный вал — линию обороны на Днепре. Ширина реки во многих местах превышала 700 метров, это было серьезное препятствие. Николай Гоголь писал: “Редкая птица долетит до середины Днепра” — это было художественным преувеличением, но отражало силу и значительность этой водной артерии. Битва за Днепр, которая длилась с августа 1943 года до начала зимы, стоила Красной армии 350 тысяч погибших солдат и офицеров, а общее число потерь составило 1,5 миллиона человек. С такими “победами” в Красной армии скоро закончились бы бойцы. Советскому руководству была нужна помощь американцев.

Плохий, Сергей Николаевич - Забытые бастарды Восточного фронта - Американские летчики в СССР и распад антигитлеровской коалиции

Пер. с англ. под редакцией А. Лавреновой. — Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2022. — 400 с.

ISBN 978­5­17­123476­8

Плохий, Сергей Николаевич - Забытые бастарды Восточного фронта – Содержание

Предисловие

Пролог

Часть I. Великий союз

Глава 1. Миссия в Москве

Глава 2. Сталинский вердикт

Глава 3. Неистовство

Глава 4. Полтава

Часть II. Полтавские битвы

Глава 5. Мягкая посадка

Глава 6. Братья по оружию

Глава 7. Смерть шпионам!

Глава 8. Пёрл-Харбор в степи

Глава 9. Запретная любовь

Глава 10. Драки и ссоры

Глава 11. Падение Варшавы

Часть III. Странные союзники

Глава 12. Забытые дети Украины

Глава 13. Сторожевая башня

Глава 14. Новогодние танцы

Глава 15. Ялта

Глава 16. Пленники войны

Глава 17. Разрыв

Глава 18. Последний парад

Часть IV. Начало холодной войны

Глава 19. Трофеи

Глава 20. Сомнительные личности Полтавы

Глава 21. Охота на ведьм

Глава 22. Встреча в Вашингтоне

Эпилог

Благодарности

Примечания