Уже две тысячи лет христиане всего мира молятся молитвой, которая начинается словами: «Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Евангелие от Матфея 6:9-10). Иисус оставил нам заповедь приходить в молитве к Богу именно этими словами: «Молитесь же так» (Евангелие от Матфея 6:9).

Итак, около сотни прошлых поколений христиан и более миллиарда людей сегодня (а именно столько христиан насчитывается на сегодняшний день во всем мире) просили и просят Всемогущего Бога о том, чтобы Его Царство пришло на землю, чтобы Его воля исполнялась на нашей Земле.

Размышляя над приведенным отрывком Библии, мы можем прийти к двум довольно простым выводам. Первый вывод состоит в том, что на тот момент, когда Иисус давал своим ученикам заповедь молиться этой молитвой, Царства Божьего на Земле не было. Иначе для чего нам нужно молиться этой молитвой и просить пришествия того, что уже пришло? Зачем, например, в теплый солнечный день молить Бога о том, чтобы Он разогнал тучи и дал хорошую погоду, или во время проливного дождя просить о дожде?

Второй вывод заключается в том, что Царство Божье рано или поздно неизбежно придет на нашу Землю. В противном случае данная молитва была бы лишена какого-либо смысла. Разве мог Иисус Христос дать заповедь молиться о том, что никогда не произойдет и не может произойти?

Но что такое Царствие Божье, и какие признаки его пришествия на землю?

Александр Плясовских - Христианам о политике

Санкт-Петербург: Новое и Старое, 2005 г. — 160 с.

ISBN 5-8318-0140-3

Александр Плясовских - Христианам о политике - Содержание

Введение

Раздел I. ЧТО ТАКОЕ БОЖЬЕ ЦАРСТВО, И КАК ОНО ПРИХОДИТ НА ЗЕМЛЮ

Что такое Божье Царство

Зачем Царство Божье нужно России?

Как Божье Царство приходит на землю

Раздел II. ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН МИРА

Влияние на экономику выполнения заповеди «не кради»

Влияние на экономику воровства в высших эшелонах власти

Влияние на экономику взяточничества государственных чиновников

Влияние на экономику выполнения заповеди «не убивай»

Влияние на экономику «крышевания»

Влияние на экономику бандитизма

Влияние христианства на экономику

Как выполнение христианских заповедей влияет на решение жизненных проблем

Может ли христианство привести Россию к возрождению ее экономической мощи

Доказательство взаимосвязи благосостояния и христианства

Влияние на экономику стран мира христианства в целом

Влияние православия на экономику стран мира

Влияние католицизма на экономику стран мира

Влияние протестантизма на экономику стран мира

Влияние основных мировых религий и конфессий на экономическое развитие стран мира

Раздел III. КАК УСКОРИТЬ ПРИШЕСТВИЕ БОЖЬЕГО ЦАРСТВА НА ЗЕМЛЮ ПОЛИТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Молитва

Бог может помочь России

Некоторые выводы

Стратегия молитвы за Россию

Вера

Как будет развиваться Россия

Национальная идея

Приход к власти христиан

Суть реформ

Формирование механизмов, обеспечивающих исполнение законодательства

План пришествия Божьего Царства в Россию

Заключение

Приложение 1. Важнейшие Библейские заповеди

Приложение 2. Божий светофор

Приложение 3. Миф, который мешает России богатеть

Приложение 4. Молитвы за Россию

Александр Плясовских - Христианам о политике - Введение

Кто-то сказал: «Ничто так не нуждается в христианстве, как политика, и никто так не ненавидит политику, как иные христиане».

К большому сожалению, слово «политика» для многих христиан несет в себе негативный, отрицательный оттенок, а слово «политик» является чуть ли не ругательным среди многих христиан.

Однажды я отправил по электронной почте предложение объединиться в молитве за Россию одному христианину, приложив текст предлагаемой молитвы. Он мне ответил примерно так: «На вашем сайте и в вашей молитве попахивает политикой, поэтому мы не можем с вами сотрудничать».

Другой христианин в ответ на предложение обсудить одну из моих политических идей назвал политику «глубоко греховным» занятием и пообещал «молиться об очищении вашей (моей — А.П.) души от сатанинского влияния».

В общественном сознании россиян сложилось мнение, что политикой честные люди заниматься не могут.

Но политика — это искусство решения государственных и общественных проблем! Можно ли ненавидеть политику только лишь за то, что ею занимаются бесчестные и безнравственные люди, использующие ее в своих корыстных интересах? Можно ли ненавидеть власть за то, что во властных структурах есть люди, которые берут взятки, совершают Христианам о политике должностные преступления и используют власть для своего обогащения? Можно ли ненавидеть медицину за то, что находятся медики, занимающиеся распространением наркотиков ради обогащения, а иногда и убивающие людей ради того, чтобы завладеть их имуществом?

Политика нейтральна по отношению к добру и злу. Нож хирурга можно использовать как для того, чтобы вырезать из тела больного злокачественную опухоль и спасти его от смерти, так и для убийства. Результат применения хирургического ножа зависит от того, с какими намерениями и с какой целью берет его в руки человек. Точно так же и политику можно использовать как во благо, так и во зло, — в зависимости от того, кто ею занимается.

Разумно ли рассуждать следующим образом: «Я никогда не выберу профессию врача, потому что мой сосед взял в руки скальпель и убил человека»? или «Ни за что в жизни не подам руки шоферу, потому что каждый день в России находятся люди, которые в пьяном виде садятся за руль и давят людей»?

А между тем я встречал христиан, которые по отношению к политике рассуждают подобным образом!

Но политика, как и скальпель в добрых руках, может принести огромную пользу. С помощью мудрой политики из тела больного общества можно вырезать многие язвы и злокачественные опухоли преступности, взяточничества, мошенничества, воровства.

Приведем пример. В газете «Труд» за 3.11.2004 приведена небольшая заметка Алексея Комарова «Пили неизвестную жидкость». Автор этой заметки пишет о том, что в одном из поселков Иркутской области похоронили сразу 9 человек, которые отравились некачественным спиртным. В той же газете в статье Елены Владимировой «Чем пахнет водка?» приводится шокирующая статистика: «Только в прошлом году от отравлений подпольными высокоградусными напитками умерло свыше 40 тысяч россиян» (только вдумайтесь в эту цифру — А.П.). Только треть потребляемого в России алкоголя сертифицирована, то есть продается легально(!).