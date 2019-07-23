Плясовских - Христианам о политике
Уже две тысячи лет христиане всего мира молятся молитвой, которая начинается словами: «Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Евангелие от Матфея 6:9-10). Иисус оставил нам заповедь приходить в молитве к Богу именно этими словами: «Молитесь же так» (Евангелие от Матфея 6:9).
Итак, около сотни прошлых поколений христиан и более миллиарда людей сегодня (а именно столько христиан насчитывается на сегодняшний день во всем мире) просили и просят Всемогущего Бога о том, чтобы Его Царство пришло на землю, чтобы Его воля исполнялась на нашей Земле.
Размышляя над приведенным отрывком Библии, мы можем прийти к двум довольно простым выводам. Первый вывод состоит в том, что на тот момент, когда Иисус давал своим ученикам заповедь молиться этой молитвой, Царства Божьего на Земле не было. Иначе для чего нам нужно молиться этой молитвой и просить пришествия того, что уже пришло? Зачем, например, в теплый солнечный день молить Бога о том, чтобы Он разогнал тучи и дал хорошую погоду, или во время проливного дождя просить о дожде?
Второй вывод заключается в том, что Царство Божье рано или поздно неизбежно придет на нашу Землю. В противном случае данная молитва была бы лишена какого-либо смысла. Разве мог Иисус Христос дать заповедь молиться о том, что никогда не произойдет и не может произойти?
Но что такое Царствие Божье, и какие признаки его пришествия на землю?
Александр Плясовских - Христианам о политике
Санкт-Петербург: Новое и Старое, 2005 г. — 160 с.
ISBN 5-8318-0140-3
Александр Плясовских - Христианам о политике - Содержание
Введение
Раздел I. ЧТО ТАКОЕ БОЖЬЕ ЦАРСТВО, И КАК ОНО ПРИХОДИТ НА ЗЕМЛЮ
- Что такое Божье Царство
- Зачем Царство Божье нужно России?
- Как Божье Царство приходит на землю
Раздел II. ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН МИРА
- Влияние на экономику выполнения заповеди «не кради»
- Влияние на экономику воровства в высших эшелонах власти
- Влияние на экономику взяточничества государственных чиновников
- Влияние на экономику выполнения заповеди «не убивай»
- Влияние на экономику «крышевания»
- Влияние на экономику бандитизма
- Влияние христианства на экономику
- Как выполнение христианских заповедей влияет на решение жизненных проблем
- Может ли христианство привести Россию к возрождению ее экономической мощи
- Доказательство взаимосвязи благосостояния и христианства
- Влияние на экономику стран мира христианства в целом
- Влияние православия на экономику стран мира
- Влияние католицизма на экономику стран мира
- Влияние протестантизма на экономику стран мира
- Влияние основных мировых религий и конфессий на экономическое развитие стран мира
Раздел III. КАК УСКОРИТЬ ПРИШЕСТВИЕ БОЖЬЕГО ЦАРСТВА НА ЗЕМЛЮ ПОЛИТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
- Молитва
- Бог может помочь России
- Некоторые выводы
- Стратегия молитвы за Россию
- Вера
- Как будет развиваться Россия
- Национальная идея
- Приход к власти христиан
- Суть реформ
- Формирование механизмов, обеспечивающих исполнение законодательства
- План пришествия Божьего Царства в Россию
Заключение
- Приложение 1. Важнейшие Библейские заповеди
- Приложение 2. Божий светофор
- Приложение 3. Миф, который мешает России богатеть
- Приложение 4. Молитвы за Россию
Александр Плясовских - Христианам о политике - Введение
Кто-то сказал: «Ничто так не нуждается в христианстве, как политика, и никто так не ненавидит политику, как иные христиане».
К большому сожалению, слово «политика» для многих христиан несет в себе негативный, отрицательный оттенок, а слово «политик» является чуть ли не ругательным среди многих христиан.
Однажды я отправил по электронной почте предложение объединиться в молитве за Россию одному христианину, приложив текст предлагаемой молитвы. Он мне ответил примерно так: «На вашем сайте и в вашей молитве попахивает политикой, поэтому мы не можем с вами сотрудничать».
Другой христианин в ответ на предложение обсудить одну из моих политических идей назвал политику «глубоко греховным» занятием и пообещал «молиться об очищении вашей (моей — А.П.) души от сатанинского влияния».
В общественном сознании россиян сложилось мнение, что политикой честные люди заниматься не могут.
Но политика — это искусство решения государственных и общественных проблем! Можно ли ненавидеть политику только лишь за то, что ею занимаются бесчестные и безнравственные люди, использующие ее в своих корыстных интересах? Можно ли ненавидеть власть за то, что во властных структурах есть люди, которые берут взятки, совершают Христианам о политике должностные преступления и используют власть для своего обогащения? Можно ли ненавидеть медицину за то, что находятся медики, занимающиеся распространением наркотиков ради обогащения, а иногда и убивающие людей ради того, чтобы завладеть их имуществом?
Политика нейтральна по отношению к добру и злу. Нож хирурга можно использовать как для того, чтобы вырезать из тела больного злокачественную опухоль и спасти его от смерти, так и для убийства. Результат применения хирургического ножа зависит от того, с какими намерениями и с какой целью берет его в руки человек. Точно так же и политику можно использовать как во благо, так и во зло, — в зависимости от того, кто ею занимается.
Разумно ли рассуждать следующим образом: «Я никогда не выберу профессию врача, потому что мой сосед взял в руки скальпель и убил человека»? или «Ни за что в жизни не подам руки шоферу, потому что каждый день в России находятся люди, которые в пьяном виде садятся за руль и давят людей»?
А между тем я встречал христиан, которые по отношению к политике рассуждают подобным образом!
Но политика, как и скальпель в добрых руках, может принести огромную пользу. С помощью мудрой политики из тела больного общества можно вырезать многие язвы и злокачественные опухоли преступности, взяточничества, мошенничества, воровства.
Приведем пример. В газете «Труд» за 3.11.2004 приведена небольшая заметка Алексея Комарова «Пили неизвестную жидкость». Автор этой заметки пишет о том, что в одном из поселков Иркутской области похоронили сразу 9 человек, которые отравились некачественным спиртным. В той же газете в статье Елены Владимировой «Чем пахнет водка?» приводится шокирующая статистика: «Только в прошлом году от отравлений подпольными высокоградусными напитками умерло свыше 40 тысяч россиян» (только вдумайтесь в эту цифру — А.П.). Только треть потребляемого в России алкоголя сертифицирована, то есть продается легально(!).
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