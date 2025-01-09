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Плющенко - Формула Бога

Александр Плющенко - Формула Бога. Эволюция религии, культуры и этики в эпоху технологической сингулярности и бессмертия
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Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology, Psychology Psychotherapy

Что произойдет с религией, когда смерть перестанет быть неизбежностью? В своей книге «Формула Бога» Александр Плющенко исследует радикальную трансформацию человеческой культуры в преддверии технологической сингулярности.

Александр Плющенко - Формула Бога. Эволюция религии, культуры и этики в эпоху технологической сингулярности и бессмертия

Москва : Эксмо, 2021. — 560 с.

ISBN 978-5-600-02723-7

Александр Плющенко - Формула Бога. Эволюция религии, культуры и этики в эпоху технологической сингулярности и бессмертия - Содержание

Предисловие

  • Глава 1. Старение, смерть и/или реформация традиционных монотеистических религий

  • Глава 2. Предопределенность человеческих страданий. Эволюция страданий и желаний

  • Глава 3. Синергия современных открытий в нейробиологии, космологии и теории эволюции

  • Глава 4. Создание объединяющей религиозной платформы. Космически-квантовый Бог

  • Глава 5. Концентрация усилий человечества на приоритетных направлениях развития

  • Глава 6. Создание общечеловеческой этики и морали

  • Глава 7. Новая культура и искусство

  • Глава 8. FAQ. Часто задаваемые вопросы. Среднемедианное мнение экспертов либо мнение автора

Эпилог, или Предисловие к следующему изданию книги «Формула Бога»

Терминология

Приложения

Хронология

Библиография

Views 202
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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