Что произойдет с религией, когда смерть перестанет быть неизбежностью? В своей книге «Формула Бога» Александр Плющенко исследует радикальную трансформацию человеческой культуры в преддверии технологической сингулярности.

Александр Плющенко - Формула Бога. Эволюция религии, культуры и этики в эпоху технологической сингулярности и бессмертия

Москва : Эксмо, 2021. — 560 с.

ISBN 978-5-600-02723-7

Александр Плющенко - Формула Бога. Эволюция религии, культуры и этики в эпоху технологической сингулярности и бессмертия - Содержание

Предисловие

Глава 1. Старение, смерть и/или реформация традиционных монотеистических религий

Глава 2. Предопределенность человеческих страданий. Эволюция страданий и желаний

Глава 3. Синергия современных открытий в нейробиологии, космологии и теории эволюции

Глава 4. Создание объединяющей религиозной платформы. Космически-квантовый Бог

Глава 5. Концентрация усилий человечества на приоритетных направлениях развития

Глава 6. Создание общечеловеческой этики и морали

Глава 7. Новая культура и искусство

Глава 8. FAQ. Часто задаваемые вопросы. Среднемедианное мнение экспертов либо мнение автора

Эпилог, или Предисловие к следующему изданию книги «Формула Бога»

Терминология

Приложения

Хронология

Библиография