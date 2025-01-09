Плющенко - Формула Бога
Что произойдет с религией, когда смерть перестанет быть неизбежностью? В своей книге «Формула Бога» Александр Плющенко исследует радикальную трансформацию человеческой культуры в преддверии технологической сингулярности.
Александр Плющенко - Формула Бога. Эволюция религии, культуры и этики в эпоху технологической сингулярности и бессмертия
Москва : Эксмо, 2021. — 560 с.
ISBN 978-5-600-02723-7
Александр Плющенко - Формула Бога. Эволюция религии, культуры и этики в эпоху технологической сингулярности и бессмертия - Содержание
Предисловие
Глава 1. Старение, смерть и/или реформация традиционных монотеистических религий
Глава 2. Предопределенность человеческих страданий. Эволюция страданий и желаний
Глава 3. Синергия современных открытий в нейробиологии, космологии и теории эволюции
Глава 4. Создание объединяющей религиозной платформы. Космически-квантовый Бог
Глава 5. Концентрация усилий человечества на приоритетных направлениях развития
Глава 6. Создание общечеловеческой этики и морали
Глава 7. Новая культура и искусство
Глава 8. FAQ. Часто задаваемые вопросы. Среднемедианное мнение экспертов либо мнение автора
Эпилог, или Предисловие к следующему изданию книги «Формула Бога»
Терминология
Приложения
Хронология
Библиография
No comments yet. Be the first!