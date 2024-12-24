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Побережный Александр - Русско-древнегреческий словарь

Александр Побережный - Русско-древнегреческий словарь
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Category ESXATOS BOOKS, History, Educational, Reference, Philology Literature
Данный словарь является уникальным для изучения древнегреческого языка. Он актуален для лиц, изучающих теологию или другие дисциплины, где необходимо знать древнегреческий язык и переводить русские фразы на него. Главной его особенностью является наличие самых важных слов в кратком и компактном словаре. Именно в нем можно без лишнего труда найти необходимые слова и не теряться в куче ненужных страниц, отсутствующих в ведущих учебных пособиях по изучению древнегреческого языка.

Александр Побережный - Русско-древнегреческий словарь

Издательские решения», б.г. – 54 с.
ISBN 978-5-00-558219-5

Александр Побережный - Русско-древнегреческий словарь – Содержание

  • А – Я
А
а – δέ
авторитет – ή εξουσία
Азия – ἡ Ἀσία, ας
акведук – τὸ ὑδραγώγιον, ου
акрида – ἡ ἀκρίς
акрополь – ἡ ἀκρόπολις, εως
алтарь – ὁ βοµός, οῦ
Алфей (река в Аркадии) – ὁ Ἀλφεῖος, ου
алый – ἐρυθρός
ангел – ὁ ἄγγελος, ου
апостол – ό άπόστολος
Араб – ὁ Ἄραψ, Ἄραβος
аристократия – ἡ ἀριστοκρατία, ας
арифметик – ὁ ἀριθµητικός, οῦ
архонт – ὁ ἄρχων
атлет – ὁ ἀθλητής, οῦ
Аттика – ἡ Ἀττική, ῆς
Афина – ἡ Ἀθηνᾶ, ᾶς
Афины – αἱ Ἀθῆναι, ῶν
ахейский – Ἀχαϊκός, ή, όν
Views 405
Rating 5.0 / 5
Added 24.12.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (3 comments)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!
V
vadimlugoff 2 years ago

Спасибо большое!
V
vadimlugoff 2 years ago

Спасибо большое!

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