Побережный Александр - Русско-древнегреческий словарь
Данный словарь является уникальным для изучения древнегреческого языка. Он актуален для лиц, изучающих теологию или другие дисциплины, где необходимо знать древнегреческий язык и переводить русские фразы на него. Главной его особенностью является наличие самых важных слов в кратком и компактном словаре. Именно в нем можно без лишнего труда найти необходимые слова и не теряться в куче ненужных страниц, отсутствующих в ведущих учебных пособиях по изучению древнегреческого языка.
Александр Побережный - Русско-древнегреческий словарь
Издательские решения», б.г. – 54 с.
ISBN 978-5-00-558219-5
Александр Побережный - Русско-древнегреческий словарь – Содержание
- А – Я
А
а – δέ
авторитет – ή εξουσία
Азия – ἡ Ἀσία, ας
акведук – τὸ ὑδραγώγιον, ου
акрида – ἡ ἀκρίς
акрополь – ἡ ἀκρόπολις, εως
алтарь – ὁ βοµός, οῦ
Алфей (река в Аркадии) – ὁ Ἀλφεῖος, ου
алый – ἐρυθρός
ангел – ὁ ἄγγελος, ου
апостол – ό άπόστολος
Араб – ὁ Ἄραψ, Ἄραβος
аристократия – ἡ ἀριστοκρατία, ας
арифметик – ὁ ἀριθµητικός, οῦ
архонт – ὁ ἄρχων
атлет – ὁ ἀθλητής, οῦ
Аттика – ἡ Ἀττική, ῆς
Афина – ἡ Ἀθηνᾶ, ᾶς
Афины – αἱ Ἀθῆναι, ῶν
ахейский – Ἀχαϊκός, ή, όν
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Спасибо большое!
Спасибо большое!