Побережный Александр - Русско-древнегреческий словарь

Данный словарь является уникальным для изучения древнегреческого языка. Он актуален для лиц, изучающих теологию или другие дисциплины, где необходимо знать древнегреческий язык и переводить русские фразы на него. Главной его особенностью является наличие самых важных слов в кратком и компактном словаре. Именно в нем можно без лишнего труда найти необходимые слова и не теряться в куче ненужных страниц, отсутствующих в ведущих учебных пособиях по изучению древнегреческого языка.

Александр Побережный - Русско-древнегреческий словарь

Издательские решения», б.г. – 54 с.

ISBN 978-5-00-558219-5

Александр Побережный - Русско-древнегреческий словарь – Содержание

А – Я

А

а – δέ

авторитет – ή εξουσία

Азия – ἡ Ἀσία, ας

акведук – τὸ ὑδραγώγιον, ου

акрида – ἡ ἀκρίς

акрополь – ἡ ἀκρόπολις, εως

алтарь – ὁ βοµός, οῦ

Алфей (река в Аркадии) – ὁ Ἀλφεῖος, ου

алый – ἐρυθρός

ангел – ὁ ἄγγελος, ου

апостол – ό άπόστολος

Араб – ὁ Ἄραψ, Ἄραβος

аристократия – ἡ ἀριστοκρατία, ας

арифметик – ὁ ἀριθµητικός, οῦ

архонт – ὁ ἄρχων

атлет – ὁ ἀθλητής, οῦ

Аттика – ἡ Ἀττική, ῆς

Афина – ἡ Ἀθηνᾶ, ᾶς

Афины – αἱ Ἀθῆναι, ῶν

ахейский – Ἀχαϊκός, ή, όν