Появление в Европе книгопечатания наборными литерами, несомненно, стоит в одном ряду с такими важнейшими изобретениями человечества, как колесо, письменность, деньги и т. п. Выстраивая этот ряд выдающихся достижений, мы вряд ли ошибемся, поставив книгопечатание на одно из первых мест. Оно явилось поворотным пунктом в истории социума. Отмечая особую роль книгопечатания в истории человечества, канадский философ, исследователь средств коммуникации и их влияния на развитие общества М. Маклюэн даже предложил термин «человек печатной культуры». Революционный характер введения книгопечатания заключается прежде всего в том, что его появление многократно ускорило процесс обмена информацией и изменило условия ее сохранения, сыграло решающую роль в формировании современных средств коммуникации.

В нынешнее время перехода к новой эпохе, связанной с электронными формами хранения и передачи информации, думаю, особенно интересно оглянуться назад и еще раз осмыслить процессы и события полутысячелетней давности с тем, чтобы глубже понять и почувствовать изменения, происходящие сегодня. Предлагаемый курс лекций подготовлен на основе материалов спецкурсов, читаемых автором магистрантам Екатеринбургской духовной семинарии и Уральского федерального университета, он дает самые общие представления о кириллическом книгопечатании на восточнославянских землях с большим акцентом на московское.

Починская Ирина - История восточнославянского кириллического книгопечатания

курс лекций

Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2022. 204 с.: ил.

ISBN 978-5-6046937-3-5

Починская Ирина - История восточнославянского кириллического книгопечатания - Содержание

Предисловие

Лекция 1. Изучение истории книгопечатания

Лекция 2. Начало книгопечатания в Европе

Лекция 3. Начало книгопечатания в Московском государстве

Лекция 4. Книгопечатание в Московском государстве после отъезда Ивана Федорова и Петра Мстиславца

Лекция 5. Восстановление государственного книгопечатания после Смуты. Московское книгопечатание 1620— 1652 гг.

Лекция 6. Развитие книгопечатания во второй половине XVII в.

Лекция 7. Книгопечатание в XVIII в.

Лекция 8. Начало кириллического книгопечатания на западнорусских землях

Лекция 9. Начало регулярного православного книгопечатания в Великом княжестве Литовском

Лекция 10. Западнорусское книгопечатание конца XVI — XVIII в.

Лекция 11. Книгопечатание по заказам старообрядцев в XVIII — первой четверти XIX в.

Лекция 12. Старообрядческое книгопечатание второй половины XIX — начала XX в.

Лекция 13. Книгопечатание старообрядцев в 1905—1918 гг.

Рекомендуемая литература

Приложение 1. Послесловие к московскому Апостолу 1564 г.

Приложение 2. Послесловие к львовскому Апостолу 1574 г.

Приложение 3. «Нижегородский памятник» 1613 г.

Приложение 4. Стих из предисловия к «Азбуке» В. Бурцева 1637 г.

Приложение 5. Предисловие доктора Франциска Скорины с Полоцька во всю Библию рускаго языка

Сокращения