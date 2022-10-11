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Починская - История восточнославянского кириллического книгопечатания

Починская Ирина - История восточнославянского кириллического книгопечатания
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, ORTHODOXY, History, Educational, Cultural Studies Art
Появление в Европе книгопечатания наборными литерами, несомненно, стоит в одном ряду с такими важнейшими изобретениями человечества, как колесо, письменность, деньги и т. п. Выстраивая этот ряд выдающихся достижений, мы вряд ли ошибемся, поставив книгопечатание на одно из первых мест. Оно явилось поворотным пунктом в истории социума. Отмечая особую роль книгопечатания в истории человечества, канадский философ, исследователь средств коммуникации и их влияния на развитие общества М. Маклюэн даже предложил термин «человек печатной культуры». Революционный характер введения книгопечатания заключается прежде всего в том, что его появление многократно ускорило процесс обмена информацией и изменило условия ее сохранения, сыграло решающую роль в формировании современных средств коммуникации.
В нынешнее время перехода к новой эпохе, связанной с электронными формами хранения и передачи информации, думаю, особенно интересно оглянуться назад и еще раз осмыслить процессы и события полутысячелетней давности с тем, чтобы глубже понять и почувствовать изменения, происходящие сегодня. Предлагаемый курс лекций подготовлен на основе материалов спецкурсов, читаемых автором магистрантам Екатеринбургской духовной семинарии и Уральского федерального университета, он дает самые общие представления о кириллическом книгопечатании на восточнославянских землях с большим акцентом на московское.

Починская Ирина - История восточнославянского кириллического книгопечатания

курс лекций
Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2022. 204 с.: ил.
ISBN 978-5-6046937-3-5

Починская Ирина - История восточнославянского кириллического книгопечатания - Содержание

Предисловие
  • Лекция 1. Изучение истории книгопечатания
  • Лекция 2. Начало книгопечатания в Европе
  • Лекция 3. Начало книгопечатания в Московском государстве
  • Лекция 4. Книгопечатание в Московском государстве после отъезда Ивана Федорова и Петра Мстиславца
  • Лекция 5. Восстановление государственного книгопечатания после Смуты. Московское книгопечатание 1620— 1652 гг.
  • Лекция 6. Развитие книгопечатания во второй половине XVII в.
  • Лекция 7. Книгопечатание в XVIII в.
  • Лекция 8. Начало кириллического книгопечатания на западнорусских землях
  • Лекция 9. Начало регулярного православного книгопечатания в Великом княжестве Литовском
  • Лекция 10. Западнорусское книгопечатание конца XVI — XVIII в.
  • Лекция 11. Книгопечатание по заказам старообрядцев в XVIII — первой четверти XIX в.
  • Лекция 12. Старообрядческое книгопечатание второй половины XIX — начала XX в.
  • Лекция 13. Книгопечатание старообрядцев в 1905—1918 гг.
Рекомендуемая литература
  • Приложение 1. Послесловие к московскому Апостолу 1564 г.
  • Приложение 2. Послесловие к львовскому Апостолу 1574 г.
  • Приложение 3. «Нижегородский памятник» 1613 г.
  • Приложение 4. Стих из предисловия к «Азбуке» В. Бурцева 1637 г.
  • Приложение 5. Предисловие доктора Франциска Скорины с Полоцька во всю Библию рускаго языка
Сокращения
Views 331
Rating 5.0 / 5
Added 11.10.2022
Author professor Dmitry
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5.0/5 (4)

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