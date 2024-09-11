Подберезский - Кто раскачивает лодку

Россия - страна многонациональная и многоконфессионалъная.

На протяжении истории в ней доминировала православная церковь, которая сохраняет свое лидирующее положение и поныне.

В целом государственно-конфессиональные отношения, равно как и межконфессионалъные отношения в России были лучше, чем во многих других странах, хотя и не всегда безоблачными. Тут достаточно вспомнить раскол внутри православия, нанесший ему огромный ущерб и серьезно подорвавший стабильность в обществе. Еще больший ущерб стране нанесли семь десятилетий религиозных гонений в XX веке.

Верующие люди всегда относятся к своей вере с повышенной чувствительностью. Печальный опыт прошлых лет требует особого внимания к религиозной жизни. Неосторожное слово или действие могут подорвать межконфессиональный мир, тут надо соблюдать крайнюю осторожность.

А ее зачастую не хватает, в том числе и со стороны властей. Причем, чем ниже уровень власти, тем чаще допускаются непозволительные выпады в адрес «верующих «не так»», как считают нужным представители этой власти. Сказывается то, что наш Президент недавно назвал «правовым нигилизмом», которым поражены даже представители правоохранительных органов. Из-за этого люди теряют веру в возможность беспристрастного рассмотрения религиозных конфликтов в российском суде. У некоторых россиян возникла убежденность, что ближе Страсбурга «правды в суде» по делам о вере не найдешь, и самое большое число жалоб по делам веры в Европейский Суд поступает из России.

В их числе - жалоба на такой дикий случай, как отказ в регистрации в Москве отделения Армии спасения «по соображениям безопасности» - на том основании, что это якобы военизированная организация. Факты такого рода никак не способствует росту международного авторитета нашей страны, порождают ненужную напряженность в обществе. Всего этого можно избежать, если строго соблюдать законы Российской Федерации, в первую очередь ее Конституцию. Разумеется, их соблюдение обязательно как для властей всех уровней, так и для всех религиозных объединений.

А потому следует держать под строгим правовым контролем всю сферу государственно-конфессиональных отношений, и давать оценки происходящему в этой сфере с точки зрения разных верований, представленных в России. Читателю предлагается для ознакомления точка зрения евангельского христианина-баптиста, которая не претендует на бесспорность, но, хочется думать, отражает взгляд значительной части христиан России.

Подберезский И. В. - Кто раскачивает лодку? - Государственно-церковные отношения в России - Мнение евангельского христианина

М. «ХРЦ «Протестант», 2009. - 160 с.

ISBN 978-5-902039-08-2

Подберезский И. В. - Кто раскачивает лодку? – Содержание

Кто раскачивает лодку?

О равенстве конфессий и межконфессиональном мире

Кое-что о «большинстве»

Откуда деньги?

Патриотизм и «гнилой Запад»

Стараются, раскачивают как умеют

Идет ли межконфессиональный диалог?

К чему идет дело

На два голоса

«За здравие» или «За упокой»?

Когда это началось и почему

Как продолжалось

Что сейчас

Что будет

Конфузия в Страсбурге