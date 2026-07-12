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Подоляну - Библейские женщины

Подоляну - Библейские женщины
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Pastoral Care Counseling, Educational, *Biographies Memoirs

Это пособие предназначено для последовательного библейского изучения темы женского призвания, достоинства, характера и влияния. Его главная цель — помочь женщинам увидеть свою жизнь в свете Писания: не только как совокупность семейных, церковных и общественных ролей, но как призвание жить перед Богом, возрастать в благодати, принимать ответственность и передавать веру следующему поколению.

Книга построена как годовой курс: каждый месяц посвящен отдельной теме, а каждая тема раскрывается через библейские размышления, пастырские статьи, свидетельства, исторические очерки о христианках и практические заметки. Поэтому перед читательницей не просто сборник назидательных текстов, а рабочее руководство для личного изучения, женских групп, сестринского служения и духовного наставничества.

Евгения Подоляну - Библейские женщины – Влияние через века – Она будет называться женщиной

Координатор: Евгения Подоляну; ред. Татьяна Неделчук; компьютерная верстка: Лудмила Киртоакэ. – Б. м.: б. и., 2022. – 374 с. – Отпечатано в типографии Balacron. – Тираж 1500 экз.

Библейские женщины – Содержание

  • Слова благодарности

  • Вступительное слово. Она будет называться женою

  • Январь: Созданная по образу и подобию Божию

    • Слово пастора. Она будет называться женою, ибо взята от мужа

    • Созданная по образу и подобию Бога

    • Созданная уникальным образом

    • Лишенная славы Божьей

    • Новый человек по образу Создавшего его

    • Страницы истории. Мари Дюран

    • От сердца к сердцу. Сотворенная для великой цели

    • Хозяйкам на заметку

  • Февраль: Потребности женщины

    • Жажда по Создателю

    • Потребность в духовной дисциплине

    • Эмоциональные потребности

    • Физические потребности

    • Слово пастора. Женщина, жаждущая Слова

    • Страницы истории. Элизабет Прентисс

    • Хозяйкам на заметку

  • Март: Соответственный помощник

    • Соответственный помощник

    • Мудрая жена устроит дом свой

    • Красота близости в браке

    • Брак на всю жизнь

    • Слово пастора. Жена, свидетельство, слово

    • Страницы истории. Сюзанна Сперджен

    • Хозяйкам на заметку

  • Апрель: Мать всех живущих

    • Дар материнства

    • Духовная ответственность

    • Этическая и моральная ответственность

    • Границы власти и материнской любви

    • Слово пастора. Мама — женщина-молитвенница

    • Слово пастора. Многоликость материнства, или Материнство на все времена

    • Страницы истории. Сюзанна Уэсли

    • Хозяйкам на заметку

  • Май: Дочери

    • Дочери в семье

    • Дочери в церкви

    • Дочери в обществе

    • Девушки в поисках личного счастья

    • От сердца к сердцу. Письмо для моих девочек

    • Хозяйкам на заметку

  • Июнь: Свекровь-невестка

    • Свекровь — невестка

    • Является ли невестка моей дочерью?

    • Является ли свекровь вашей мамой?

    • Виден ли Христос в ваших отношениях свекровь-невестка?

    • Слово пастора. Женщина-свекровь

    • От сердца к сердцу. Возлюбленная наша мама

    • От сердца к сердцу. Невестки и свекрови, дочери и матери

    • От сердца к сердцу. Мудрая свекровь — дар от Бога

    • Страницы истории. Руфь Белл Грэм

    • Хозяйкам на заметку

  • Июль: Домохозяйка

    • Отношения с Богом

    • Семейные обязанности

    • Домохозяйка в служении

    • Пример для других женщин

    • Слово пастора. Домохозяйка

    • От сердца к сердцу. Свидетельства соседей

    • Страницы истории. Катарина фон Бора

    • Хозяйкам на заметку

  • Август: Работающая женщина

    • Работающая женщина в глазах Бога

    • Работаем как для Господа

    • Смирение в руководстве

    • В послушании Богу и людям

    • Слово пастора. О работающей женщине: все относительно

    • От сердца к сердцу. Женщина, дающая жизнь

    • От сердца к сердцу. Женщина, кто ты?

    • От сердца к сердцу. Красота свидетельства христианки на рабочем месте

    • Страницы истории. Флоренс Найтингейл

    • Хозяйкам на заметку. Совет врача

  • Сентябрь: Подруга

    • Друг Бога

    • Верный друг

    • Открыта для мира, но не для дружбы с миром

    • Предательство друзей

    • От сердца к сердцу. Женская дружба

    • Страницы истории. Мария Дайер

    • Хозяйкам на заметку

  • Октябрь: Вдова

    • Бог — защитник вдов

    • Вдова в церкви

    • Вдова в семье

    • Пример вдов на все времена

    • От сердца к сердцу. Верная вдова

    • Страницы истории. Катарина Зелл

    • Хозяйкам на заметку

  • Ноябрь: Библейские женщины — пример для всех поколений

    • Богобоязненная женщина

    • Женщина большой веры

    • Женщина, постоянная в молитве

    • Сражающаяся женщина

    • От сердца к сердцу. Влияющая женщина

    • Страницы истории. Сабина Вурмбранд

    • Хозяйкам на заметку

  • Декабрь: Библейские женщины — пример для всех поколений

    • Добродетельная жена

    • Мудрая жена

    • Щедрая жена

    • Женщина, которая принимает Божью волю

    • Слово пастора. Она будет называться женою, ибо взята от мужа

    • Страницы истории. Мать Тереза

    • Хозяйкам на заметку

  • Библиография

Views 51
Rating 5.0 / 5
Added 12.07.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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