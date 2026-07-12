Подоляну - Библейские женщины
Это пособие предназначено для последовательного библейского изучения темы женского призвания, достоинства, характера и влияния. Его главная цель — помочь женщинам увидеть свою жизнь в свете Писания: не только как совокупность семейных, церковных и общественных ролей, но как призвание жить перед Богом, возрастать в благодати, принимать ответственность и передавать веру следующему поколению.
Книга построена как годовой курс: каждый месяц посвящен отдельной теме, а каждая тема раскрывается через библейские размышления, пастырские статьи, свидетельства, исторические очерки о христианках и практические заметки. Поэтому перед читательницей не просто сборник назидательных текстов, а рабочее руководство для личного изучения, женских групп, сестринского служения и духовного наставничества.
Евгения Подоляну - Библейские женщины – Влияние через века – Она будет называться женщиной
Координатор: Евгения Подоляну; ред. Татьяна Неделчук; компьютерная верстка: Лудмила Киртоакэ. – Б. м.: б. и., 2022. – 374 с. – Отпечатано в типографии Balacron. – Тираж 1500 экз.
Библейские женщины – Содержание
Слова благодарности
Вступительное слово. Она будет называться женою
Январь: Созданная по образу и подобию Божию
Слово пастора. Она будет называться женою, ибо взята от мужа
Созданная по образу и подобию Бога
Созданная уникальным образом
Лишенная славы Божьей
Новый человек по образу Создавшего его
Страницы истории. Мари Дюран
От сердца к сердцу. Сотворенная для великой цели
Хозяйкам на заметку
Февраль: Потребности женщины
Жажда по Создателю
Потребность в духовной дисциплине
Эмоциональные потребности
Физические потребности
Слово пастора. Женщина, жаждущая Слова
Страницы истории. Элизабет Прентисс
Хозяйкам на заметку
Март: Соответственный помощник
Соответственный помощник
Мудрая жена устроит дом свой
Красота близости в браке
Брак на всю жизнь
Слово пастора. Жена, свидетельство, слово
Страницы истории. Сюзанна Сперджен
Хозяйкам на заметку
Апрель: Мать всех живущих
Дар материнства
Духовная ответственность
Этическая и моральная ответственность
Границы власти и материнской любви
Слово пастора. Мама — женщина-молитвенница
Слово пастора. Многоликость материнства, или Материнство на все времена
Страницы истории. Сюзанна Уэсли
Хозяйкам на заметку
Май: Дочери
Дочери в семье
Дочери в церкви
Дочери в обществе
Девушки в поисках личного счастья
От сердца к сердцу. Письмо для моих девочек
Хозяйкам на заметку
Июнь: Свекровь-невестка
Свекровь — невестка
Является ли невестка моей дочерью?
Является ли свекровь вашей мамой?
Виден ли Христос в ваших отношениях свекровь-невестка?
Слово пастора. Женщина-свекровь
От сердца к сердцу. Возлюбленная наша мама
От сердца к сердцу. Невестки и свекрови, дочери и матери
От сердца к сердцу. Мудрая свекровь — дар от Бога
Страницы истории. Руфь Белл Грэм
Хозяйкам на заметку
Июль: Домохозяйка
Отношения с Богом
Семейные обязанности
Домохозяйка в служении
Пример для других женщин
Слово пастора. Домохозяйка
От сердца к сердцу. Свидетельства соседей
Страницы истории. Катарина фон Бора
Хозяйкам на заметку
Август: Работающая женщина
Работающая женщина в глазах Бога
Работаем как для Господа
Смирение в руководстве
В послушании Богу и людям
Слово пастора. О работающей женщине: все относительно
От сердца к сердцу. Женщина, дающая жизнь
От сердца к сердцу. Женщина, кто ты?
От сердца к сердцу. Красота свидетельства христианки на рабочем месте
Страницы истории. Флоренс Найтингейл
Хозяйкам на заметку. Совет врача
Сентябрь: Подруга
Друг Бога
Верный друг
Открыта для мира, но не для дружбы с миром
Предательство друзей
От сердца к сердцу. Женская дружба
Страницы истории. Мария Дайер
Хозяйкам на заметку
Октябрь: Вдова
Бог — защитник вдов
Вдова в церкви
Вдова в семье
Пример вдов на все времена
От сердца к сердцу. Верная вдова
Страницы истории. Катарина Зелл
Хозяйкам на заметку
Ноябрь: Библейские женщины — пример для всех поколений
Богобоязненная женщина
Женщина большой веры
Женщина, постоянная в молитве
Сражающаяся женщина
От сердца к сердцу. Влияющая женщина
Страницы истории. Сабина Вурмбранд
Хозяйкам на заметку
Декабрь: Библейские женщины — пример для всех поколений
Добродетельная жена
Мудрая жена
Щедрая жена
Женщина, которая принимает Божью волю
Слово пастора. Она будет называться женою, ибо взята от мужа
Страницы истории. Мать Тереза
Хозяйкам на заметку
Библиография
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