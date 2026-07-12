Это пособие предназначено для последовательного библейского изучения темы женского призвания, достоинства, характера и влияния. Его главная цель — помочь женщинам увидеть свою жизнь в свете Писания: не только как совокупность семейных, церковных и общественных ролей, но как призвание жить перед Богом, возрастать в благодати, принимать ответственность и передавать веру следующему поколению.

Книга построена как годовой курс: каждый месяц посвящен отдельной теме, а каждая тема раскрывается через библейские размышления, пастырские статьи, свидетельства, исторические очерки о христианках и практические заметки. Поэтому перед читательницей не просто сборник назидательных текстов, а рабочее руководство для личного изучения, женских групп, сестринского служения и духовного наставничества.

Евгения Подоляну - Библейские женщины – Влияние через века – Она будет называться женщиной

Координатор: Евгения Подоляну; ред. Татьяна Неделчук; компьютерная верстка: Лудмила Киртоакэ. – Б. м.: б. и., 2022. – 374 с. – Отпечатано в типографии Balacron. – Тираж 1500 экз.

Библейские женщины – Содержание