"Подражайте вере их..." - Памяти Н.П. Храпова

Сборник материалов «Подражайте вере их...», выпущенный миссией «Вестник Мира» в 2014 году, представляет собой глубокое документальное и духовное исследование жизни Николая Петровича Храпова — одного из самых ярких служителей и узников за веру в истории евангельского движения в СССР. Книга ставит своей целью не просто изложить биографию выдающегося проповедника и поэта, но представить его жизнь как живое исполнение библейского призыва к верности Богу до смерти. Через письма, проповеди и воспоминания очевидцев авторы сборника воссоздают образ человека, чей девиз «Много молитвы — много силы» стал вдохновением для тысяч верующих в условиях жестоких преследований.

Содержательная часть книги охватывает путь Николая Храпова от детства и юности до его последнего ареста и смерти в лагере. Биографический очерк дополнен уникальными материалами: стенограммами судебных процессов, которые демонстрируют бесстрашие служителя перед лицом системы, и личными письмами к детям из ИТК строгого режима. В этих письмах Храпов предстает не только как «стальной» исповедник, но и как нежный, любящий отец, заботящийся о духовном воспитании семьи из-за колючей проволоки. Особую ценность представляют сохранившиеся проповеди, в которых автор призывает современников к «рождению свыше» и осознанию ответственности перед Богом за время, в которое они живут.

Текст сборника пронизан искренностью и молитвенным настроем, сочетая документальную строгость с лиричностью стихотворений самого Храпова и посвящений, написанных на его смерть. Многочисленные воспоминания соратников по узам и служению (таких как С. Зинченко, А. Куксенко и дети Николая Петровича) создают многогранный портрет «Пилигрима», который умел рыдать о грехах народа и в то же время сохранять непоколебимое христианское достоинство в самых унизительных условиях. Книга служит не только историческим свидетельством о «тернистом пути» церкви в XX веке, но и мощным пастырским призывом к современному поколению христиан подражать вере тех, кто пронес светильник истины через годы испытаний.

"Подражайте вере их..." - Памяти Н.П. Храпова

Сборник материалов. - Миссия Вестник Мира, 2014. - 186 с.

18ВК 978-3-937032-84-9

"Подражайте вере их..." - Памяти Н.П. Храпова - Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Родители Николая Петровича - Письмо матери (стих) - Детство и юность Николая - Тернистый путь - Бог управляет сердцем человека - Бог использует верных Ему учеников и посылает их на труд - Мольба (стих) - Смерть скитальца - Духовное наследие - Пилигрим (стих) - Буря (стих) - Биографические данные

СОХРАНИВШИЕСЯ ПРОПОВЕДИ Н.П. ХРАПОВА

«Должно вам родиться свыше» - Люди отличные - Узнайте время вашего посещения

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС НАД НИКОЛАЕМ ПЕТРОВИЧЕМ ХРАПОВЫМ

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЕМ Н. П. ХРАПОВА

Ангарск, 1954 год - Письма из ИТК строгого режима к детям (1980-1982 г.)

СТИХОТВОРЕНИЯ НА СМЕРТЬ Н.П. ХРАПОВА

Он был, как все - Прозвучала небесная музыка - Памяти Н.П. Храпова - Ваш тернистый путь пришел к концу - На смерть Н.П. Храпова - Свободен навеки! - Посвящение Н.П. Храпову

ВОСПОМИНАНИЯ О Н.П. ХРАПОВЕ

Встреча над уголовным делом Г. Гартфельд - К встрече узника (стих) - Воспоминание узника о последней встрече с Н.П. Храповым - Бесстрашный служитель Божий ПС. Зинченко - «Вы друзья Мои...» А. и В. Завертяевы - Девиз Николая Петровича: «Много молитвы - много силы» - Е. Бондарчук - Он был избран Богом для особого служения ИД. Бондаренко - Миссионерское служение среди марийцев В.П. Лобанов - В его словах звучало убедительное упование - на Господа А. Дресвянников - Нежданная встреча Г. и Н. Бурлаку - Он говорил о страданиях Иисуса Христа В.Н. Маресьева - Он рыдал, не стесняясь А.Ф. Куксенко - Свой крест (стих) - Наши короткие встречи Н.К. Величко - Слово Божье истинно: «В вечной памяти пребудет - праведник» Я.В. Тиссен - «Ты дорог в очах Моих, говорит Господь» Г. Бахман - От него исходила сердечная теплота Н. Волкова - «Мы неизвестны, но нас узнают» Виктор Кеммелъ - Папа учил нас любить людей Л. Мурникова (Храпова) - Уроки дедушки И. Гончарова - Мое наследство: будь образцом во всем Н. Храпова - Папе (стих) - Он сохранил достоинство христианина Пётр Храпов - Он всегда уповал на Бога, и Бог был с ним Павел Храпов - Дитя мое (стих) - Папа не смог бы пройти этот путь без вашего участия - Л. Андрейченко (Храпова)

ПОСЛЕСЛОВИЕ