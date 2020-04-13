Вы держите в руках книгу, которая в очень лаконичной, почти тезисной форме (и в этом ее бесспорное достоинство) рассказывает историю евангельских христиан в России и указывает место церкви Христа в ней.

Эта книга служит хорошим путеводителем в переплетении судеб евангельского движения. Ее бесспорным достоинством является наличие не только доступной, но и уникальной информации, которую либо очень трудно найти, либо можно найти только в этой книге, так как автор почерпнул ее непосредственно от участников описываемых событий. Еще одно достоинство книги заключается в том, что безо всяких натяжек, не пытаясь выдавать желаемое за действительное, автор собрал информацию, объективно проанализировал и систематизировал ее таким образом, чтобы8 читатели не только узнавали фактическую составляющую предмета исследования, но и понимали причины происходившего, и, будучи членами церкви Христа, могли увидеть самих себя на фоне истории России.

Подрядчиков - В поисках возрождения - Краткая история российских церквей Христа

Издательство ВБФ «Восточноевропейская гуманитарная миссия», 2015. – 64 с.

ISBN 978-617-7226-55-9

Подрядчиков - В поисках возрождения - Краткая история российских церквей Христа - Содержание

Предисловие

История церквей движения Стоуна-Кэмпбелла в России

Введение

Религиозная ситуация во времена царской России

Первые протестантские группы

Лорд Редсток

Полковник Пашков

Проханов И. С

Взаимодействие с североамериканским Движением реставрации

При советской власти

Тайные страницы советской истории

Вторая мировая война

Церкви Христа в Америке в поисках возможности общения с верующими Советского Союза

Последние десятилетия при советском режиме

Расширение деятельности по всему Советскому Союзу

На рубеже смены тысячелетий

Христианские школы и институты

Успехи и трудности

Эпилог

Библиография

Подрядчиков - В поисках возрождения - Краткая история российских церквей Христа - Предисловие

В России в принципе очень сложно отыскать информацию о евангельском христианстве. Ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве на особняках полковника Пашкова, графа Корфа или княгини Ливен не найти хотя бы памятных табличек, повествующих об их бывших владельцах и о славных событиях, в них происходивших. Поиск и публикация исторических6 данных, относящихся к евангельскому христианству, которое, согласно официальной точке зрения, находится за рамками традиционных религий России, стали уделом отдельных энтузиастов, которые сталкиваются на своем пути с большими трудностями. Другая причина заключается в том, что церкви Христа, основываясь на примере Нового Завета, практикуют автономию общин. Несмотря на ряд несравненных преимуществ такой практики, главным из которых является ее полное соответствие Писанию, общины церкви Христа сталкиваются и с проблемами. Одна из них связана с историографией. Впрочем, эта проблема не нова, с ней сталкивались и наши предшественники, христиане первого века. Евангелия появились не сразу. Лишь спустя какое-то время возникла потребность осмыслить и записать события, связанные с жизнью и служением Иисуса и возникновением Церкви. Из первых строк Евангелия от Луки мы узнаем, что после того как произошли известные события, отдельные люди по собственной инициативе взялись за труд по сбору разрозненной информации и приданию ей формы (Лк. 1:1–4). Здесь мы можем усмотреть некоторую аналогию. На сегодняшний день уже сделан ряд попыток по горячим следам воссоздать картину истории церкви Христа в Советском Союзе в общем и в России в частности. И такие попытки наверняка будут иметь место и в будущем. Все они дополняют друг друга, освещая один и тот же предмет с разных сторон. И данная книга вносит существенный вклад в воссоздание общей картины.

Большинству из нас известно, что движение церкви Христа в России относительно молодое. Первые общины стали появляться в нашей стране в начале 90-х годов прошлого столетия. Хотя известны отдельные примеры обращений к Христу в более раннее время, все они скорее являются исключением, чем правилом. Для первого поколения новообращенных христиан церкви Христа в России (тогда еще в Советском Союзе) было характерно присоединение к только что возникшим общинам, не имевшим исторических корней и состоявшим из таких же новообращенных. Исключением являлись миссионеры, которым было очень трудно связать веру новообращенных с культурным контекстом России, поэтому всегда возникали вопросы, связанные с самоидентификацией. Эти вопросы задавали нам посторонние, их задавали себе и мы сами. Особенно остро они зазвучали после того, как в сентябре 1997 года в России был принят новый федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», который поощрял верующих, стремящихся к государственной регистрации своих общин и к получению официального статуса религиозной организации, искать исторические корни своих движений в России. Нехватка исторических познаний в этой области способствовала возникновению различных предположений спекулятивного характера, иногда без веских на то оснований. Хотя, безусловно, существует связь евангельского движения в России XIX и начала XX столетия со всеми последующими движениями евангельского христианства, фактическую связь зачастую проследить бывает довольно трудно.