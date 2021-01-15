Со времени своего выхода 21 мая 1975 года и по сей день «Момент Макиавелли» вызывает у читателей восхищение, иногда граничащее с потрясением. Рецензенты, даже самые критически настроенные, почти сразу признали книгу шедевром. Специалисты по интеллектуальной истории увидели в ней свидетельство того, что новая дисциплина действительно состоялась. Для ученых из самых разных социальных и гуманитарных наук «Момент Макиавелли» задал образец исторического анализа. На протяжении более чем сорока лет аргументацию и метод Покока оспаривали и защищали. Выводы книги стали предметом нескончаемых дискуссий историков и политологов. Книга приобрела статус классической и встала в один ряд с важнейшими трудами по истории, появившимися во второй половине XX века: «Становлением английского рабочего класса» (The Making of the English Working Class, 1963) Э. П. Томпсона или «Религией и упадком магии» (Religion and the Decline of Magic, 1971) К. Томаса.

Во многих отношениях монография Покока продолжает определять практику интеллектуальной истории. Наряду с «Истоками современной политической мысли» (The Foundations of Modern Political Thought, 1978) Квентина Скиннера, она являет собой наиболее показательный пример исследования, созданного в рамках упомянутой научной дисциплины. Чтение «Момента Макиавелли» сродни инициации. Своеобразие «Момента Макиавелли» станет понятным, если мы сравним его с одной из знаковых работ 1975 года, долгожданными «Философскими принципами политики Юма» (Hume’s Philosophical Politics) Дункана Форбса. Труд Форбса направил изучение философии Юма в новое русло. Книга Покока изменила сам способ написания истории политической мысли. В апреле того же года на английском и на французском языках вышла книга Мишеля Фуко «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы» (Surveiller et punir: Naissance de la prison). Во всех работах предлагался новый взгляд на прошлое. Каждый из авторов столкнулся со множеством негативных откликов. «Момент Макиавелли» выдержал проверку временем: ученые по-прежнему пользуются понятиями и выводами Покока, особенно относящимися к политическим идеям в XVII-XVIII столетиях. Все это дает основание вновь издать «Момент Макиавелли».

Последний раз книга выходила в 2002 году; в послесловии Покок подытожил историю рецепции книги и дополнил ответы некоторым из своих собеседников, многие из которых неверно истолковали содержание книги и намерения ее автора. В предисловии к настоящему изданию, помимо общеизвестных фактов, впервые частично и вкратце изложена история создания «Момента Макиавелли». Мне помогали специалисты по интеллектуальной истории, в том числе и сам Джон Покок. Особую благодарность следует выразить Квентину Скиннеру, который, как это ему свойственно, сделал больше, чем требовало чувство долга, и предоставил мне копии писем Покока, адресованных ему и написанных в период с 1968 по 1974 год. Они тем более важны, что многие письма Покока за этот период, по-видимому, утеряны. Единственная цель моего предисловия — побудить новых читателей двигаться дальше и познакомиться с самим «Моментом Макиавелли».

Джон Гревилл Агард Покок - Момент Макиавелли: Политическая мысль Флоренции и атлантическая республиканская традиция

предисл. Р. Уотмора; пер. с англ. Т. Пирусской

М.: Новое литературное обозрение, 2020. 888 с.

Серия «Интеллектуальная история»

ISBN 978-5-4448-1254-9

Джон Гревилл Агард Покок - Момент Макиавелли: Политическая мысль Флоренции и атлантическая республиканская традиция - Содержание

Ричард Уотмор Предисловие к новому изданию Princeton Classics

Предисловие

Часть первая. Время и единичное. Концептуальные основания

Глава I. Проблема и ее модусы. A) Опыт, обычай и рассудительность

Глава II. Проблема и ее модусы. Б) Провидение, фортуна и добродетель

Глава III. Проблема и ее модусы. B) Vita Activa и Vivere Civile

Часть вторая. Республика и ее фортуна. Политическая мысль Флоренции 1494-1530 годов

Глава IV. От Бруни к Савонароле. Фортуна, Венеция и апокалипсис

Глава V. Реставрация Медичи. А) Гвиччардини и меньшие ottimati, 1512-1516

Глава VI. Реставрация Медичи. Б) «Государь» Макиавелли

Глава VII. Рим и Венеция. А) «Рассуждения» и «О военном искусстве» Макиавелли

Глава VIII. Рим и Венеция. Б) «Диалог» Гвиччардини и проблема аристократической рассудительности

Глава IX. Джаннотти и Контарини. Венеция как понятие и как миф

Часть третья. Ценности и история в предреволюционной Атлантике

Глава X. Проблема английского макиавеллизма. Модели гражданского сознания до Английской революции

Глава XI. Англизация республики. А) Смешанное правление, святой и гражданин

Глава XII. Англизация республики. Б) Двор, страна и постоянная армия

Глава XIII. Неомакиавеллиевская политическая экономия. Спор о земле, торговле и кредите в Англии Августинской эпохи

Глава XIV. Дебаты XVIII столетия. Добродетель, страсть и коммерция

Глава XV. Американизация добродетели. Коррупция, конституция и фронтир

Послесловие

Словарь основных италоязычных понятий (Сост. Алина Звонарева)

Библиография

Тимур Атнагиев, Михаил Велижев. Первооткрыватель республиканской традиции, или Как заниматься политической философией с помощью истории политических языков?

Указатель имен и ключевых терминов (Сост. Анна Новосельцева, Георгий Копылов)