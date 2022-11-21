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Пол - Мудрость беспокойства

Шерил Пол - Мудрость беспокойства
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Category ESXATOS BOOKS, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Тревога — бич нашего времени. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире у 260 млн человек диагностировано тревожное расстройство — и еще у миллионов оно есть без диагноза. Эти цифры ясно указывают на то, что мы живем в эпоху тревоги. Данная проблема касается каждого, ведь перед чувством тревоги, как и чувством потери, все равны: не важно, сколько тебе лет, где ты живешь, как ты выглядишь, сколько денег ты зарабатываешь, какова твоя сексуальная ориентация или какого ты пола: в конце концов каждый встретится с тревогой в темноте ночи.
Хотя природа проблемы ясна, большинство людей не знают, как с ней справиться. Руководствуясь западным мышлением, в основе которого лежит стремление избавиться от боли во всех ее проявлениях, большая часть людей рассматривают тревогу и связанные с ней симптомы как нечто, что нужно скрывать, отрицать или искоренить. Однако, рассматривая тревогу только как проблему и стремясь устранить ее симптомы, мы тем самым загоняем ее вглубь, откуда она вынуждена с еще большей интенсивностью прорываться на поверхность, а мы при этом упускаем возможность для развития индивидуального и культурного самосознания.

Шерил Пол - Мудрость беспокойства - Как научиться слушать себя - когда сердце не на месте

Москва : Эксмо, 2021. — 320 с. — (Практическая психотерапия)
ISBN 978-5-04-112946-0

Шерил Пол - Мудрость беспокойства - Содержание

  • ВВЕДЕНИЕ. Тревога — это врата
  • ЧАСТЬ I. Тревога и ее послания
    • 1. Определение тревоги.
    • 2. Два культурных послания, создающих тревогу
    • 3. Препятствия на пути к исцелению
    • 4. Трансформации
    • 5. Месяцы и времена года
    • 6. Уязвимость присутствия
  • ЧАСТЬ II. Четыре царства самости
    • 7. Место во главе вашего стола
    • 8 Царство тела
    • 9. Царство мыслей
    • 10. Царство чувств
    • 11. Желание и тоска по желаемому
    • 12. Царство души
    • 13. Когда тревога исцеляет
  • ЧАСТЬ III. Отношения
    • 14. Уязвимость связи
    • 15. Романтическая связь
    • 16. Воспитание детей в тревожном возрасте
  • Эпилог
  • Благодарности
  • ПРИЛОЖЕНИЕ А. Красные флажки во взаимоотношениях
  • ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Два способа вести дневник
  • Рекомендации для дальнейшего изучения
  • Об авторе
Views 260
Rating 5.0 / 5
Added 21.11.2022
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

I
Inokmartin 3 years ago
Спасибо! Очень хорошая книга!

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