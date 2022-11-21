Пол - Мудрость беспокойства
Тревога — бич нашего времени. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире у 260 млн человек диагностировано тревожное расстройство — и еще у миллионов оно есть без диагноза. Эти цифры ясно указывают на то, что мы живем в эпоху тревоги. Данная проблема касается каждого, ведь перед чувством тревоги, как и чувством потери, все равны: не важно, сколько тебе лет, где ты живешь, как ты выглядишь, сколько денег ты зарабатываешь, какова твоя сексуальная ориентация или какого ты пола: в конце концов каждый встретится с тревогой в темноте ночи.
Хотя природа проблемы ясна, большинство людей не знают, как с ней справиться. Руководствуясь западным мышлением, в основе которого лежит стремление избавиться от боли во всех ее проявлениях, большая часть людей рассматривают тревогу и связанные с ней симптомы как нечто, что нужно скрывать, отрицать или искоренить. Однако, рассматривая тревогу только как проблему и стремясь устранить ее симптомы, мы тем самым загоняем ее вглубь, откуда она вынуждена с еще большей интенсивностью прорываться на поверхность, а мы при этом упускаем возможность для развития индивидуального и культурного самосознания.
Шерил Пол - Мудрость беспокойства - Как научиться слушать себя - когда сердце не на месте
Москва : Эксмо, 2021. — 320 с. — (Практическая психотерапия)
ISBN 978-5-04-112946-0
Шерил Пол - Мудрость беспокойства - Содержание
- ВВЕДЕНИЕ. Тревога — это врата
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ЧАСТЬ I. Тревога и ее послания
- 1. Определение тревоги.
- 2. Два культурных послания, создающих тревогу
- 3. Препятствия на пути к исцелению
- 4. Трансформации
- 5. Месяцы и времена года
- 6. Уязвимость присутствия
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ЧАСТЬ II. Четыре царства самости
- 7. Место во главе вашего стола
- 8 Царство тела
- 9. Царство мыслей
- 10. Царство чувств
- 11. Желание и тоска по желаемому
- 12. Царство души
- 13. Когда тревога исцеляет
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ЧАСТЬ III. Отношения
- 14. Уязвимость связи
- 15. Романтическая связь
- 16. Воспитание детей в тревожном возрасте
- Эпилог
- Благодарности
- ПРИЛОЖЕНИЕ А. Красные флажки во взаимоотношениях
- ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Два способа вести дневник
- Рекомендации для дальнейшего изучения
- Об авторе
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