Трипп - Как изменяются люди

Многие христиане живут с мучительным ощущением разрыва: они верят в прощение грехов и ждут вечности, но их повседневная жизнь застряла где-то посередине, полная старых привычек, раздражения и уныния. Тимоти Лэйн и Пол Дэвид Трипп в книге «Как изменяются люди» бросают вызов этому застою. Они утверждают: Евангелие — это не только билет на небеса, но и единственный работающий двигатель для изменений «здесь и сейчас».

Авторы не предлагают список сухих правил или психологических трюков. Вместо этого они раскрывают библейскую механику преображения сердца. Используя наглядные образы «Зноя» (жизненных трудностей), «Терния» (наших греховных реакций), «Креста» и «Плода», книга учит видеть Божью работу в самых обыденных ситуациях.

Это глубокое и честное исследование поможет вам понять, почему благие намерения часто терпят крах, и как укорениться во Христе так, чтобы жизненные штормы не ломали вас, а способствовали созреванию плодов духа. Если вы устали от косметического ремонта своей жизни и жаждете капитальной перестройки сердца — эта книга для вас.

Пол Трипп - Тим Лэйн - Как изменяются люди

Пер. с англ. - Одесса: Издательство Тюльпан, ЕРПЦО, 2013

ISBN: 0977 0807-2-2

ISBN 978-966-2110-21-0

Пол Трипп - Тим Лэйн - Как изменяются люди - Содержание

Слова признательности

Предисловие

Глава 1. Дефицит евангелия

Глава 2. Ложные надежды

Глава 3. Куда ведет вас Бог

Глава 4. В браке со Христом

Глава 5. Перемены - дело всей общины

Глава 6. Большая картина

Глава 7. Зной 1: Бог в реальном мире

Глава 8. Зной 2: Вы в реальном мире

Глава 9. Терние 1: Ловушки, в которые мы попадаем

Глава 10. Терние 2: Почему мы запутываемся в сетях греха?

Глава 11. Крест 1: Новое самосознание и новый потенциал

Глава 12. Крест 2: Крест и повседневная жизнь

Глава 13. Плод 1: Реальные перемены в сердце

Глава 14. Плод 2: Новые и удивительные плоды

Глава 15. История одной пары

Глава 16. История одной церкви

Примечание

Библейский указатель