Фундаментальный труд выдающегося немецкого филолога-классика Макса Поленца (1872–1962), завершенный в 1947 году, впервые выходит в полном русском переводе. Это исследование признано во всем мире как одна из наиболее глубоких и детальных работ по истории стоицизма. Автор рассматривает Стою не просто как набор отвлеченных философских догм, а как живое «искусство жизни», которое на протяжении пятисот лет определяло этический облик античного мира. Книга охватывает путь развития школы от её основания Зеноном Китийским до позднего римского периода, анализируя логику, физику и этику стоиков как единую систему, основанную на учении о Логосе.

Поленц мастерски вписывает философские идеи в широкий историко-культурный контекст, показывая, как стоическое мировоззрение отвечало на духовные запросы эллинистической эпохи и как оно подготовило почву для формирования христианской системы ценностей. Первый том посвящен становлению «Древней Стои» и её расцвету в «Средний период» (Панэций и Посидоний), когда учение стало ведущей духовной силой греко-римского мира.

Макс Поленц - Стоя - История духовного движения (в двух томах) - Том 1

СПб.: Quadrivium; Саратов: Амирит, 2026. — 596 с.

ISBN 978-5-00279-138-5.

Макс Поленц - Стоя - История духовного движения (в двух томах) - Том 1 - Содержание

Истоки и дух эллинизма: Анализ перехода от классической эллинской мысли к новому мироощущению, поиск всеобщего закона (Логоса) и становление науки.

Логика и Язык: Исследование Логоса как носителя духовной сущности человека, теория познания стоиков и их вклад в развитие лингвистики и риторики.

Физика как учение о мире: Представление о божественном первоогне, творящем Логосе, мировых циклах и месте человека в иерархии мироздания.

Этика и норма жизни: Учение о высшем благе, преодолении страстей (апатии), идеале мудреца и «законе разума», регулирующем человеческое сообщество.

Средняя Стоя: Очерк деятельности Панэция и Посидония, их влияние на римскую аристократию и превращение стоицизма в мировую философию.

Макс Поленц - Стоя - История духовного движения (в двух томах) - Том 2

СПб.: Quadrivium; Саратов: Амирит, 2026. — 464 с.

ISBN 978-5-00279-139-2.

Макс Поленц - Стоя - История духовного движения (в двух томах) - Том 2 - Содержание