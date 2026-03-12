Полибий - Всеобщая история: в 2 томах
«Всеобщая история» Полибия — это один из самых значимых трудов античной историографии, заложивший фундамент прагматического подхода к изучению прошлого. Автор, греческий государственный деятель и заложник, оказавшийся в Риме, ставит перед собой грандиозную задачу: объяснить, как и благодаря чему Римское государство менее чем за пятьдесят три года сумело покорить почти всю обитаемую сушу (ойкумену). Основная идея произведения заключается в том, что история — это прежде всего школа для политиков и полководцев, а успех Рима был обусловлен не просто удачей, а уникальным государственным устройством и превосходством его военной системы.
Содержательная часть двухтомника охватывает события с 264 по 146 год до н. э., фокусируясь на Пунических войнах и экспансии Рима в Средиземноморье. В шестой книге Полибий излагает свою знаменитую теорию «смешанного государственного устройства», утверждая, что стабильность Рима зиждется на идеальном балансе трех начал: монархического (консулы), аристократического (сенат) и демократического (народное собрание). Он детально описывает военную организацию римлян, тактику сражений и дипломатические маневры, одновременно критикуя своих предшественников за излишнюю риторику и недостаток практического опыта в делах управления.
Текст написан в строгом, суховатом и аналитическом стиле, лишенном поэтических прикрас, что подчеркивает серьезность намерений автора. Полибий вводит понятие «всеобщей истории», настаивая на том, что события в Италии, Африке, Греции и Азии стали тесно взаимосвязаны и их невозможно понять изолированно друг от друга. Его труд служит незаменимым источником по истории эллинизма и возвышения Рима, а его идеи о разделении властей оказали глубокое влияние на политическую мысль Нового времени, включая создателей Конституции США. Это чтение, необходимое для понимания того, как формируются империи и почему одни государства процветают, а другие терпят крах.
Полибий - Всеобщая история: В 2 т. Т. 1
Пер. с др.-греч. Ф.Г. Мищенко. — М.: Академический проект, 2020. — 671 с. — (Исторические технологии).
ISBN 978-5-8291-3446-4
ISBN 978-5-8291-3420-4 (Т. 1)
Полибий - Всеобщая история – Том 1 - Содержание
Полибий и его «Всеобщая история»
I. Биография Полибия
II. «Всеобщая история» Полибия
Книга I
Предисловие
Переход к предмету изложения
I Пуническая война
Домашние войны у римлян и карфагенян
Примечания к Книге I
Книга II
Примечания к Книге II
Книга III
Примечания к Книге III
Книга IV
Примечания к Книге IV
Книга V
Примечания к Книге V
Книга VI
Примечания к Книге VI
Книга VII
Примечания к Книге VII
Книга VIII
Примечания к Книге VIII
Книга IX
Примечания к Книге IX
Книга X
Примечания к Книге Х
Книга XI
Примечания к Книге XI
Полибий - Всеобщая история: В 2 т. Т. 2
Пер. с др.-греч. Ф.Г. Мищенко. — М.: Академический проект, 2020. — 627 с. — (Исторические технологии).
ISBN 978-5-8291-3446-4
ISBN 978-5-8291-3421-1 (Т. 2)
Полибий - Всеобщая история – Том 2 – Содержание
Книга XII
Примечания к Книге XII
Книга XIII
Примечания к Книге XIII
Книга XIV
Примечания к Книге XIV
Книга XV
Примечания к Книге XV
Книга XVI
Примечания к Книге XVI
Книга XVIII
Примечания к Книге XVIII
Книга XX
Примечания к Книге ХХ
Книга XXI
Примечания к Книге XХI
Книга XXII
Примечания к книге XХII
Книга XXIII
Примечания к Книге XХIII
Книга XXIV
Примечания к книге XХIV
Книга XXV
Примечания к книге XХV
Книга XXVI
Примечания к Книге XХVI
Книга XXVII
Примечания к Книге ХXVII
Книга XXVIII
Примечания к Книге XХVIII
Книга XXIX
Примечания к Книге XХIX
Книга XXX
Примечания к Книге ХХХ
Книга XXXI
Примечания к Книге XXXI
Книга XXXII
Примечания к Книге XХХII
Книга XXXIII
Примечания к Книге ХХХIII
Книга XXXIV
Примечания к Книге ХХХIV
Книга XXXV
Примечания к Книге XХХV
Книга XXXVI
Примечания к Книге XХХVI
Книга XXXVII
Примечания к Книге XХХVII
Книга XXXIX
Примечания к Книге XХХIX
Приложение. Федеративная Эллада и Полибий
I. Умонастроение Полибия
II. Политическая раздробленность Эллады и иноземные влияния.
III. Федеративное движение в Элладе
IV. Федерация этолян
V. Федерация ахеян
