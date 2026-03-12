Полибий - Всеобщая история: в 2 томах

«Всеобщая история» Полибия — это один из самых значимых трудов античной историографии, заложивший фундамент прагматического подхода к изучению прошлого. Автор, греческий государственный деятель и заложник, оказавшийся в Риме, ставит перед собой грандиозную задачу: объяснить, как и благодаря чему Римское государство менее чем за пятьдесят три года сумело покорить почти всю обитаемую сушу (ойкумену). Основная идея произведения заключается в том, что история — это прежде всего школа для политиков и полководцев, а успех Рима был обусловлен не просто удачей, а уникальным государственным устройством и превосходством его военной системы.

Содержательная часть двухтомника охватывает события с 264 по 146 год до н. э., фокусируясь на Пунических войнах и экспансии Рима в Средиземноморье. В шестой книге Полибий излагает свою знаменитую теорию «смешанного государственного устройства», утверждая, что стабильность Рима зиждется на идеальном балансе трех начал: монархического (консулы), аристократического (сенат) и демократического (народное собрание). Он детально описывает военную организацию римлян, тактику сражений и дипломатические маневры, одновременно критикуя своих предшественников за излишнюю риторику и недостаток практического опыта в делах управления.

Текст написан в строгом, суховатом и аналитическом стиле, лишенном поэтических прикрас, что подчеркивает серьезность намерений автора. Полибий вводит понятие «всеобщей истории», настаивая на том, что события в Италии, Африке, Греции и Азии стали тесно взаимосвязаны и их невозможно понять изолированно друг от друга. Его труд служит незаменимым источником по истории эллинизма и возвышения Рима, а его идеи о разделении властей оказали глубокое влияние на политическую мысль Нового времени, включая создателей Конституции США. Это чтение, необходимое для понимания того, как формируются империи и почему одни государства процветают, а другие терпят крах.

Полибий - Всеобщая история: В 2 т. Т. 1

Пер. с др.-греч. Ф.Г. Мищенко. — М.: Академический проект, 2020. — 671 с. — (Исторические технологии).

ISBN 978-5-8291-3446-4

ISBN 978-5-8291-3420-4 (Т. 1)

Полибий - Всеобщая история – Том 1 - Содержание

Полибий и его «Всеобщая история»

I. Биография Полибия

II. «Всеобщая история» Полибия

Книга I

Предисловие

Переход к предмету изложения

I Пуническая война

Домашние войны у римлян и карфагенян

Примечания к Книге I

Книга II

Примечания к Книге II

Книга III

Примечания к Книге III

Книга IV

Примечания к Книге IV

Книга V

Примечания к Книге V

Книга VI

Примечания к Книге VI

Книга VII

Примечания к Книге VII

Книга VIII

Примечания к Книге VIII

Книга IX

Примечания к Книге IX

Книга X

Примечания к Книге Х

Книга XI

Примечания к Книге XI

Полибий - Всеобщая история: В 2 т. Т. 2

Пер. с др.-греч. Ф.Г. Мищенко. — М.: Академический проект, 2020. — 627 с. — (Исторические технологии).

ISBN 978-5-8291-3446-4

ISBN 978-5-8291-3421-1 (Т. 2)

Полибий - Всеобщая история – Том 2 – Содержание

Книга XII

Примечания к Книге XII

Книга XIII

Примечания к Книге XIII

Книга XIV

Примечания к Книге XIV

Книга XV

Примечания к Книге XV

Книга XVI

Примечания к Книге XVI

Книга XVIII

Примечания к Книге XVIII

Книга XX

Примечания к Книге ХХ

Книга XXI

Примечания к Книге XХI

Книга XXII

Примечания к книге XХII

Книга XXIII

Примечания к Книге XХIII

Книга XXIV

Примечания к книге XХIV

Книга XXV

Примечания к книге XХV

Книга XXVI

Примечания к Книге XХVI

Книга XXVII

Примечания к Книге ХXVII

Книга XXVIII

Примечания к Книге XХVIII

Книга XXIX

Примечания к Книге XХIX

Книга XXX

Примечания к Книге ХХХ

Книга XXXI

Примечания к Книге XXXI

Книга XXXII

Примечания к Книге XХХII

Книга XXXIII

Примечания к Книге ХХХIII

Книга XXXIV

Примечания к Книге ХХХIV

Книга XXXV

Примечания к Книге XХХV

Книга XXXVI

Примечания к Книге XХХVI

Книга XXXVII

Примечания к Книге XХХVII

Книга XXXIX

Примечания к Книге XХХIX

Приложение. Федеративная Эллада и Полибий