Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Полибий - Всеобщая история: в 2 томах

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History, Philology Literature
Series Исторические технологии (9 books)

«Всеобщая история» Полибия — это один из самых значимых трудов античной историографии, заложивший фундамент прагматического подхода к изучению прошлого. Автор, греческий государственный деятель и заложник, оказавшийся в Риме, ставит перед собой грандиозную задачу: объяснить, как и благодаря чему Римское государство менее чем за пятьдесят три года сумело покорить почти всю обитаемую сушу (ойкумену). Основная идея произведения заключается в том, что история — это прежде всего школа для политиков и полководцев, а успех Рима был обусловлен не просто удачей, а уникальным государственным устройством и превосходством его военной системы.

Содержательная часть двухтомника охватывает события с 264 по 146 год до н. э., фокусируясь на Пунических войнах и экспансии Рима в Средиземноморье. В шестой книге Полибий излагает свою знаменитую теорию «смешанного государственного устройства», утверждая, что стабильность Рима зиждется на идеальном балансе трех начал: монархического (консулы), аристократического (сенат) и демократического (народное собрание). Он детально описывает военную организацию римлян, тактику сражений и дипломатические маневры, одновременно критикуя своих предшественников за излишнюю риторику и недостаток практического опыта в делах управления.

Текст написан в строгом, суховатом и аналитическом стиле, лишенном поэтических прикрас, что подчеркивает серьезность намерений автора. Полибий вводит понятие «всеобщей истории», настаивая на том, что события в Италии, Африке, Греции и Азии стали тесно взаимосвязаны и их невозможно понять изолированно друг от друга. Его труд служит незаменимым источником по истории эллинизма и возвышения Рима, а его идеи о разделении властей оказали глубокое влияние на политическую мысль Нового времени, включая создателей Конституции США. Это чтение, необходимое для понимания того, как формируются империи и почему одни государства процветают, а другие терпят крах.

Полибий - Всеобщая история: В 2 т. Т. 1

Пер. с др.-греч. Ф.Г. Мищенко. — М.: Академический проект, 2020. — 671 с. — (Исторические технологии).

ISBN 978-5-8291-3446-4

ISBN 978-5-8291-3420-4 (Т. 1)

Полибий - Всеобщая история – Том 1 - Содержание

Полибий и его «Всеобщая история»

  • I. Биография Полибия

  • II. «Всеобщая история» Полибия

Книга I

  • Предисловие

  • Переход к предмету изложения

  • I Пуническая война

  • Домашние войны у римлян и карфагенян

  • Примечания к Книге I

Книга II

  • Примечания к Книге II

Книга III

  • Примечания к Книге III

Книга IV

  • Примечания к Книге IV

Книга V

  • Примечания к Книге V

Книга VI

  • Примечания к Книге VI

Книга VII

  • Примечания к Книге VII

Книга VIII

  • Примечания к Книге VIII

Книга IX

  • Примечания к Книге IX

Книга X

  • Примечания к Книге Х

Книга XI

  • Примечания к Книге XI

Полибий - Всеобщая история: В 2 т. Т. 2

Пер. с др.-греч. Ф.Г. Мищенко. — М.: Академический проект, 2020. — 627 с. — (Исторические технологии).

ISBN 978-5-8291-3446-4

ISBN 978-5-8291-3421-1 (Т. 2)

Полибий - Всеобщая история – Том 2 – Содержание

Книга XII

  • Примечания к Книге XII

Книга XIII

  • Примечания к Книге XIII

Книга XIV

  • Примечания к Книге XIV

Книга XV

  • Примечания к Книге XV

Книга XVI

  • Примечания к Книге XVI

Книга XVIII

  • Примечания к Книге XVIII

Книга XX

  • Примечания к Книге ХХ

Книга XXI

  • Примечания к Книге XХI

Книга XXII

  • Примечания к книге XХII

Книга XXIII

  • Примечания к Книге XХIII

Книга XXIV

  • Примечания к книге XХIV

Книга XXV

  • Примечания к книге XХV

Книга XXVI

  • Примечания к Книге XХVI

Книга XXVII

  • Примечания к Книге ХXVII

Книга XXVIII

  • Примечания к Книге XХVIII

Книга XXIX

  • Примечания к Книге XХIX

Книга XXX

  • Примечания к Книге ХХХ

Книга XXXI

  • Примечания к Книге XXXI

Книга XXXII

  • Примечания к Книге XХХII

Книга XXXIII

  • Примечания к Книге ХХХIII

Книга XXXIV

  • Примечания к Книге ХХХIV

Книга XXXV

  • Примечания к Книге XХХV

Книга XXXVI

  • Примечания к Книге XХХVI

Книга XXXVII

  • Примечания к Книге XХХVII

Книга XXXIX

  • Примечания к Книге XХХIX

Приложение. Федеративная Эллада и Полибий

  • I. Умонастроение Полибия

  • II. Политическая раздробленность Эллады и иноземные влияния.

  • III. Федеративное движение в Элладе

  • IV. Федерация этолян

  • V. Федерация ахеян

Views 67
Rating 5.0 / 5
Added 12.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books