Полихронис Деметриус - Теургические операции Розы Креста Востока
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Когда мы говорим об Ордене Розы Креста Востока, то ведем речь о тайной инициатической организации, чья легендарная история лежит в основании многих значимых европейских оккультных Орденов или символически связана с ними. Одно из первых упоминаний Братства Розы и Креста Востока мы находим в книге основателя Устава Мемфиса Жака- Этьена Маркони де Негра и Э. Н. Мутте «Иерофант», 1839 года. В ней создатель Устава утверждает, что масонские знания были переданы последующим поколениям тамплиерами от Братьев Востока:
«Они владели ими [знаниями], полученными от Братьев Востока, чьим основателем был египетский мудрец по имени Ормус, обращенный в христианство Святым Марком. Ормус очистил учение египтян и привел его в соответствие с заповедями христианства. В то же время ессеи и другие иудеи основали научную Соломонову школу, которая собиралась у Орму- са. Ученики Ормуса оставались до 1118 года единственными носителями древней египетской Мудрости, очищенной христианством и соломоновой наукой. Они передали это учение тамплиерам, которые были известны в ту эпоху под именем Рыцарей Палестины, или Братства Розы и Креста Востока; именно их Устав Мемфиса считает своими непосредственными основателями».
Полихронис Деметриус - Теургические операции Розы Креста Востока
[пер. с англ, и греч. Д. И. Гладий (Eric Midnight), Baal-Hiram.; ред. Baal- Hiram]. — М.: ИП Гладий Д. И., 2024. — 208 с.;
ISBN: 978-608-66353-8-1
Полихронис Деметриус - Теургические операции Розы Креста Востока - Содержание
Предисловие издателей
Предисловие переводчика
Предисловие редактора
Предисловие автора к русскоязычному изданию
Предисловие
Структура операций
Наставления для операций
Об Алтарях и Храмах
Немного о Розенкрейцерах Востока
Предисловие автора к англоязычному изданию
Великие и Малые Мистерии
А: ПРИУГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
В: ОПЕРАЦИИ ОСВЯЩЕНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ЕДИНОЖДЫ
С: СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСВЯЩЕНИЯ
D: ОПЕРАЦИИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ
Е: ПРОШЕНИЯ О ДАРОВАНИИ БЛАГОДАТИ
Р: ОПЕРАЦИИ ЗАЩИТЫ
О: ОПЕРАЦИЯ ПРОТИВ ВРАЖДЕБНЫХ СИЛ
Н: ГРУППОВЫЕ ОПЕРАЦИИ Инвокация Веры 146
РАЗЛИЧНЫЕ МОЛИТВЫ
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ МОЛИТВЫ
СЕМЬ МИСТИЧЕСКИХ МОЛИТВ
ПСАЛОМ ИЗ 72 СТИХОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
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