Х закрытый раздел особого доступа

Когда мы говорим об Ордене Розы Креста Востока, то ведем речь о тайной инициатической организации, чья легендарная история лежит в основании многих значимых европейских оккультных Орденов или символически связана с ними. Одно из первых упоминаний Братства Розы и Креста Востока мы находим в книге основателя Устава Мемфиса Жака- Этьена Маркони де Негра и Э. Н. Мутте «Иерофант», 1839 года. В ней создатель Устава утверждает, что масонские знания были переданы последующим поколениям тамплиерами от Братьев Востока:

«Они владели ими [знаниями], полученными от Братьев Востока, чьим основателем был египетский мудрец по имени Ормус, обращенный в христианство Святым Марком. Ормус очистил учение египтян и привел его в соответствие с заповедями христианства. В то же время ессеи и другие иудеи основали научную Соломонову школу, которая собиралась у Орму- са. Ученики Ормуса оставались до 1118 года единственными носителями древней египетской Мудрости, очищенной христианством и соломоновой наукой. Они передали это учение тамплиерам, которые были известны в ту эпоху под именем Рыцарей Палестины, или Братства Розы и Креста Востока; именно их Устав Мемфиса считает своими непосредственными основателями».

Полихронис Деметриус - Теургические операции Розы Креста Востока

[пер. с англ, и греч. Д. И. Гладий (Eric Midnight), Baal-Hiram.; ред. Baal- Hiram]. — М.: ИП Гладий Д. И., 2024. — 208 с.;

ISBN: 978-608-66353-8-1

Полихронис Деметриус - Теургические операции Розы Креста Востока - Содержание

Предисловие издателей

Предисловие переводчика

Предисловие редактора

Предисловие автора к русскоязычному изданию

Предисловие

Структура операций

Наставления для операций

Об Алтарях и Храмах

Немного о Розенкрейцерах Востока

Предисловие автора к англоязычному изданию

Великие и Малые Мистерии

А: ПРИУГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

В: ОПЕРАЦИИ ОСВЯЩЕНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ЕДИНОЖДЫ

С: СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСВЯЩЕНИЯ

D: ОПЕРАЦИИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Е: ПРОШЕНИЯ О ДАРОВАНИИ БЛАГОДАТИ

Р: ОПЕРАЦИИ ЗАЩИТЫ

О: ОПЕРАЦИЯ ПРОТИВ ВРАЖДЕБНЫХ СИЛ

Н: ГРУППОВЫЕ ОПЕРАЦИИ Инвокация Веры 146

РАЗЛИЧНЫЕ МОЛИТВЫ

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ МОЛИТВЫ

СЕМЬ МИСТИЧЕСКИХ МОЛИТВ

ПСАЛОМ ИЗ 72 СТИХОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ