Этот учебник, подготовленный ведущими специалистами СПбГУ, представляет собой продвинутый курс, ориентированный на глубокое теоретическое освоение политической сферы на уровне магистратуры. В отличие от базовых пособий, здесь акцент смещен на современные методологические подходы и анализ сложных процессов политической трансформации в условиях глобализации. Книга охватывает широкий спектр тем: от классических теорий власти и элит до современных концепций политической социализации, коммуникации и сетевых структур в политике.

Особое внимание авторы уделяют социологическому измерению политики — тому, как общественные институты, ценности и идентичности формируют политическое поведение граждан и устойчивость государственных режимов. Во втором издании значительно обновлены разделы, касающиеся цифровизации политики, использования Big Data в социологических исследованиях и роли гражданского общества в современных условиях. Учебник учит магистрантов использовать сложный аналитический инструментарий для исследования реальных политических конфликтов, электоральных процессов и механизмов формирования государственной политики.

Методический аппарат издания включает в себя глубокий анализ кейсов и актуальную библиографию, что делает его незаменимым ресурсом для написания магистерских диссертаций. Книга помогает сформировать критическое видение политических процессов, рассматривая их не просто как борьбу за власть, а как результат сложного взаимодействия социальных слоев, групп интересов и культурных кодов.

Политическая социология - учебник для студентов магистратуры

Под ред. Н. А. Головина. — 2-е изд., перераб. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2021. — 412 с.

ISBN 978-5-288-06158-5

Политическая социология - учебник для студентов магистратуры – Содержание

Введение

Глава 1. Политическая социология как отрасль социологического знания

Глава 2. Становление и эволюция политической социологии

Глава 3. Власть, ее носители и функции в обществе

Глава 4. Политическая система общества

Глава 5. Социально-психологические факторы политического процесса

Глава 6. Стабильность и конфликт в политическом процессе

Глава 7. Проблемы демократизации российского общества

Глава 8. Международные политические процессы

Глава 9. Стабильные многосторонние международные учреждения в политике

Глава 10. Политическая культура

Заключение

Предметный указатель

Именной указатель