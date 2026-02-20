Политическая социология

Политическая социология
Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, Sociology Political Science

Этот учебник, подготовленный ведущими специалистами СПбГУ, представляет собой продвинутый курс, ориентированный на глубокое теоретическое освоение политической сферы на уровне магистратуры. В отличие от базовых пособий, здесь акцент смещен на современные методологические подходы и анализ сложных процессов политической трансформации в условиях глобализации. Книга охватывает широкий спектр тем: от классических теорий власти и элит до современных концепций политической социализации, коммуникации и сетевых структур в политике.

Особое внимание авторы уделяют социологическому измерению политики — тому, как общественные институты, ценности и идентичности формируют политическое поведение граждан и устойчивость государственных режимов. Во втором издании значительно обновлены разделы, касающиеся цифровизации политики, использования Big Data в социологических исследованиях и роли гражданского общества в современных условиях. Учебник учит магистрантов использовать сложный аналитический инструментарий для исследования реальных политических конфликтов, электоральных процессов и механизмов формирования государственной политики.

Методический аппарат издания включает в себя глубокий анализ кейсов и актуальную библиографию, что делает его незаменимым ресурсом для написания магистерских диссертаций. Книга помогает сформировать критическое видение политических процессов, рассматривая их не просто как борьбу за власть, а как результат сложного взаимодействия социальных слоев, групп интересов и культурных кодов.

Политическая социология - учебник для студентов магистратуры

Под ред. Н. А. Головина. — 2-е изд., перераб. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2021. — 412 с.

ISBN 978-5-288-06158-5

Политическая социология - учебник для студентов магистратуры – Содержание

Введение

  • Глава 1. Политическая социология как отрасль социологического знания

  • Глава 2. Становление и эволюция политической социологии

  • Глава 3. Власть, ее носители и функции в обществе

  • Глава 4. Политическая система общества

  • Глава 5. Социально-психологические факторы политического процесса

  • Глава 6. Стабильность и конфликт в политическом процессе

  • Глава 7. Проблемы демократизации российского общества

  • Глава 8. Международные политические процессы

  • Глава 9. Стабильные многосторонние международные учреждения в политике

  • Глава 10. Политическая культура

Заключение

Предметный указатель

Именной указатель

Related Books

All Books