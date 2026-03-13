Поллок - Учитель
Книга известного христианского писателя и биографа John Pollock представляет собой живое и глубокое повествование о жизни Jesus Christ. Автор стремится не только пересказать евангельские события, но и помочь читателю увидеть личность Иисуса как Учителя, чьи слова и поступки оказали решающее влияние на историю человечества.
Опираясь на тексты Евангелий, исторический контекст и богословские размышления, Поллок последовательно раскрывает путь Иисуса — от Его рождения и начала служения до распятия и воскресения. Особое внимание уделяется учению Христа: притчам, проповедям и встречам с людьми, через которые раскрываются темы любви, прощения, милости и Царства Божьего.
Книга написана доступным и увлекательным языком и предназначена как для верующих, желающих глубже понять личность и миссию Иисуса, так и для всех, кто интересуется историей христианства и духовным наследием Евангелия. Автор показывает Иисуса прежде всего как Учителя, чьё послание продолжает вдохновлять и менять жизни людей во всём мире.
Джон Поллок – Учитель – Жизнь Иисуса
Киев: Христианское библейское братство св. апостола Павла, 2007. – 212 с.
ISBN 978-9667698-27-0־
Джон Поллок – Учитель – Содержание
Предисловие
Часть I. Открытие в Галилее
Глава 1. Попутчики
Глава 2. Удивительная суббота
Глава 3. «Богохульство»
Глава 4. Сборщик податей
Глава 5. Призыв в холмах
Глава 6. Из глубины
Глава 7. «Кто же это?»
Глава 8. «Пора вставать!»
Глава 9. Разница в сострадании
Глава 10. Нет возврата
Глава 11. «Сделаем Его царем!»
Часть II. Смерть в Иерусалиме
Глава 12. Гора
Глава 13. В дороге
Глава 14. Человек, рожденный слепым
Глава 15. Лазарь
Глава 16. Последнее путешествие
Глава 17. Царские врата
Глава 18. Дворы Храма
Глава 19. Горница
Глава 20. Сад
Глава 21. «Согрешил я, предав кровь невинную!»
Глава 22. «Распни Его!»
Глава 23. Одинокий холм
Часть III. Славное утро
Глава 12. Пустая гробница
Глава 13. Всегда с вами
