Книга известного христианского писателя и биографа John Pollock представляет собой живое и глубокое повествование о жизни Jesus Christ. Автор стремится не только пересказать евангельские события, но и помочь читателю увидеть личность Иисуса как Учителя, чьи слова и поступки оказали решающее влияние на историю человечества.

Опираясь на тексты Евангелий, исторический контекст и богословские размышления, Поллок последовательно раскрывает путь Иисуса — от Его рождения и начала служения до распятия и воскресения. Особое внимание уделяется учению Христа: притчам, проповедям и встречам с людьми, через которые раскрываются темы любви, прощения, милости и Царства Божьего.

Книга написана доступным и увлекательным языком и предназначена как для верующих, желающих глубже понять личность и миссию Иисуса, так и для всех, кто интересуется историей христианства и духовным наследием Евангелия. Автор показывает Иисуса прежде всего как Учителя, чьё послание продолжает вдохновлять и менять жизни людей во всём мире.

Джон Поллок – Учитель – Жизнь Иисуса

Киев: Христианское библейское братство св. апостола Павла, 2007. – 212 с.

ISBN 978-9667698-27-0־

Джон Поллок – Учитель – Содержание

Предисловие

Часть I. Открытие в Галилее

Глава 1. Попутчики

Глава 2. Удивительная суббота

Глава 3. «Богохульство»

Глава 4. Сборщик податей

Глава 5. Призыв в холмах

Глава 6. Из глубины

Глава 7. «Кто же это?»

Глава 8. «Пора вставать!»

Глава 9. Разница в сострадании

Глава 10. Нет возврата

Глава 11. «Сделаем Его царем!»

Часть II. Смерть в Иерусалиме