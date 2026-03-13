Поллок - Учитель

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History

Книга известного христианского писателя и биографа John Pollock представляет собой живое и глубокое повествование о жизни Jesus Christ. Автор стремится не только пересказать евангельские события, но и помочь читателю увидеть личность Иисуса как Учителя, чьи слова и поступки оказали решающее влияние на историю человечества.

Опираясь на тексты Евангелий, исторический контекст и богословские размышления, Поллок последовательно раскрывает путь Иисуса — от Его рождения и начала служения до распятия и воскресения. Особое внимание уделяется учению Христа: притчам, проповедям и встречам с людьми, через которые раскрываются темы любви, прощения, милости и Царства Божьего.

Книга написана доступным и увлекательным языком и предназначена как для верующих, желающих глубже понять личность и миссию Иисуса, так и для всех, кто интересуется историей христианства и духовным наследием Евангелия. Автор показывает Иисуса прежде всего как Учителя, чьё послание продолжает вдохновлять и менять жизни людей во всём мире.

Джон Поллок – Учитель – Жизнь Иисуса

Киев: Христианское библейское братство св. апостола Павла, 2007. – 212 с.

ISBN 978-9667698-27-0־

Джон Поллок – Учитель – Содержание

Предисловие

Часть I. Открытие в Галилее

  • Глава 1. Попутчики

  • Глава 2. Удивительная суббота

  • Глава 3. «Богохульство»

  • Глава 4. Сборщик податей

  • Глава 5. Призыв в холмах

  • Глава 6. Из глубины

  • Глава 7. «Кто же это?»

  • Глава 8. «Пора вставать!»

  • Глава 9. Разница в сострадании

  • Глава 10. Нет возврата

  • Глава 11. «Сделаем Его царем!»

Часть II. Смерть в Иерусалиме

  • Глава 12. Гора

  • Глава 13. В дороге

  • Глава 14. Человек, рожденный слепым

  • Глава 15. Лазарь

  • Глава 16. Последнее путешествие

  • Глава 17. Царские врата

  • Глава 18. Дворы Храма

  • Глава 19. Горница

  • Глава 20. Сад

  • Глава 21. «Согрешил я, предав кровь невинную!»

  • Глава 22. «Распни Его!»

  • Глава 23. Одинокий холм

  • Часть III. Славное утро

  • Глава 12. Пустая гробница

  • Глава 13. Всегда с вами

Added 13.03.2026
Author brat lexmak
