Россия пленила меня сразу, как только я ступил на ее землю в 1959 году Меня поразило здесь все — и сложная история России, и ее многоликая культура, потрясающие книги Достоевского и Толстого, необыкновенная музыка Чайковского и Шостаковича, героическая жизнь христиан, которые милостью Божьей выстояли, несмотря на жестокие преследования за веру.

С тех пор я имел счастье посетить эту героическую землю несколько раз, провозглашая Евангелие в разных городах, в соборах и домах молитвы, а также и на Олимпийском стадионе в Москве. Встречаясь с президентом России, церковными лидерами и простыми горожанами, я все больше поражался тому, как велика здесь духовная жажда в людях и насколько много людей ищут источник Истины, который был и остается лишь в Иисусе Христе.

Я признателен моим сотрудникам в ХЦ «Возрождение» не только за то, что они распространяют Евангелие Иисуса Христа на всем постсоветском пространстве, но также и за то, что вы имеете сегодня возможность прочитать эту книгу на русском языке. Я молюсь, чтобы чтение этой небольшой книжки вдохновило вас жить ради Христа, служить Ему и привлекать к Нему людей, живущих рядом с вами.

«А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят и я для мира» (Гал 6:14).

Да благословит вас Господь!

Монтрит, Северная Каролина Июль 2006 года

Джон Поллок - Жизнь Билли Грэма

Христианский центр «Возрождение» ЕХБ, 2006

The Billy Graham Story

by Billy Graham Evangelistic Association

Джон Поллок - Жизнь Билли Грэма - Содержание

Предисловие

Часть первая 1918-1959

1. Солнечный Юг

2. Восемнадцатая площадка

3. Девушка из Китая

4. В ногу со временем

5. Лос-Анджелес, 1949 год

6. Час решения

7. Харрингей, 1954 год

8. Нивы поспели к жатве

9. Нью-Йорк, 1957 год

10. Под Южным Крестом

Часть вторая 1960-1976

11. До края земли

12. Посланец мира

13. И Запад, и Восток

14. Дружба

15. Лозанна

Часть третья 1977-1983

16. Билли 60 лет

17. Служение в Восточной Европе

18. Цунами

19. Сидней, 1979 год

20. Вперед семимильными шагами

21. Москва, 1982 год, и дальнейшие шаги

22. Новая Англия

23. Амстердам, 1983 год

Часть четвертая С 1984 года по настоящее время