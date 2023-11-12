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Поллок - Жизнь Билли Грэма

Джон Поллок - Жизнь Билли Грэма
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History

Россия пленила меня сразу, как только я ступил на ее землю в 1959 году Меня поразило здесь все — и сложная история России, и ее многоликая культура, потрясающие книги Достоевского и Толстого, необыкновенная музыка Чайковского и Шостаковича, героическая жизнь христиан, которые милостью Божьей выстояли, несмотря на жестокие преследования за веру.

С тех пор я имел счастье посетить эту героическую землю несколько раз, провозглашая Евангелие в разных городах, в соборах и домах молитвы, а также и на Олимпийском стадионе в Москве. Встречаясь с президентом России, церковными лидерами и простыми горожанами, я все больше поражался тому, как велика здесь духовная жажда в людях и насколько много людей ищут источник Истины, который был и остается лишь в Иисусе Христе.

Я признателен моим сотрудникам в ХЦ «Возрождение» не только за то, что они распространяют Евангелие Иисуса Христа на всем постсоветском пространстве, но также и за то, что вы имеете сегодня возможность прочитать эту книгу на русском языке. Я молюсь, чтобы чтение этой небольшой книжки вдохновило вас жить ради Христа, служить Ему и привлекать к Нему людей, живущих рядом с вами.

«А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят и я для мира» (Гал 6:14).

Да благословит вас Господь!

Монтрит, Северная Каролина Июль 2006 года

Джон Поллок - Жизнь Билли Грэма

Христианский центр «Возрождение» ЕХБ, 2006

The Billy Graham Story

by Billy Graham Evangelistic Association

Джон Поллок - Жизнь Билли Грэма - Содержание

Предисловие

Часть первая 1918-1959

  • 1. Солнечный Юг

  • 2. Восемнадцатая площадка

  • 3. Девушка из Китая

  • 4. В ногу со временем

  • 5. Лос-Анджелес, 1949 год

  • 6. Час решения

  • 7. Харрингей, 1954 год

  • 8. Нивы поспели к жатве

  • 9. Нью-Йорк, 1957 год

  • 10. Под Южным Крестом

Часть вторая 1960-1976

  • 11. До края земли

  • 12. Посланец мира

  • 13. И Запад, и Восток

  • 14. Дружба

  • 15. Лозанна

Часть третья 1977-1983

  • 16. Билли 60 лет

  • 17. Служение в Восточной Европе

  • 18. Цунами

  • 19. Сидней, 1979 год

  • 20. Вперед семимильными шагами

  • 21. Москва, 1982 год, и дальнейшие шаги

  • 22. Новая Англия

  • 23. Амстердам, 1983 год

Часть четвертая С 1984 года по настоящее время

  • 24. В гостях у королевы

  • 25. Миссия в Англии

  • 26. Румыния пробуждается

  • 27. Благовестие в Вашингтоне

  • 28. Огни над Амстердамом-2

  • 29. Китай, 1988 год

  • 30. Миссия в штате Нью-Йорк

  • 31. Москва, 1992 год. Мечта сбывается

  • 32. Урожай тысячелетия

  • 33. Зажжем огонь

  • 34. День победы

  • 35. Вперед, в будущее

Views 1 538
Rating 3.6 / 5
Added 12.11.2023
Author brat Vadim
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3.6/5 (5)

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