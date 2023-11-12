Поллок - Жизнь Билли Грэма
Россия пленила меня сразу, как только я ступил на ее землю в 1959 году Меня поразило здесь все — и сложная история России, и ее многоликая культура, потрясающие книги Достоевского и Толстого, необыкновенная музыка Чайковского и Шостаковича, героическая жизнь христиан, которые милостью Божьей выстояли, несмотря на жестокие преследования за веру.
С тех пор я имел счастье посетить эту героическую землю несколько раз, провозглашая Евангелие в разных городах, в соборах и домах молитвы, а также и на Олимпийском стадионе в Москве. Встречаясь с президентом России, церковными лидерами и простыми горожанами, я все больше поражался тому, как велика здесь духовная жажда в людях и насколько много людей ищут источник Истины, который был и остается лишь в Иисусе Христе.
Я признателен моим сотрудникам в ХЦ «Возрождение» не только за то, что они распространяют Евангелие Иисуса Христа на всем постсоветском пространстве, но также и за то, что вы имеете сегодня возможность прочитать эту книгу на русском языке. Я молюсь, чтобы чтение этой небольшой книжки вдохновило вас жить ради Христа, служить Ему и привлекать к Нему людей, живущих рядом с вами.
«А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят и я для мира» (Гал 6:14).
Да благословит вас Господь!
Монтрит, Северная Каролина Июль 2006 года
Джон Поллок - Жизнь Билли Грэма
Христианский центр «Возрождение» ЕХБ, 2006
The Billy Graham Story
by Billy Graham Evangelistic Association
Джон Поллок - Жизнь Билли Грэма - Содержание
Предисловие
Часть первая 1918-1959
1. Солнечный Юг
2. Восемнадцатая площадка
3. Девушка из Китая
4. В ногу со временем
5. Лос-Анджелес, 1949 год
6. Час решения
7. Харрингей, 1954 год
8. Нивы поспели к жатве
9. Нью-Йорк, 1957 год
10. Под Южным Крестом
Часть вторая 1960-1976
11. До края земли
12. Посланец мира
13. И Запад, и Восток
14. Дружба
15. Лозанна
Часть третья 1977-1983
16. Билли 60 лет
17. Служение в Восточной Европе
18. Цунами
19. Сидней, 1979 год
20. Вперед семимильными шагами
21. Москва, 1982 год, и дальнейшие шаги
22. Новая Англия
23. Амстердам, 1983 год
Часть четвертая С 1984 года по настоящее время
24. В гостях у королевы
25. Миссия в Англии
26. Румыния пробуждается
27. Благовестие в Вашингтоне
28. Огни над Амстердамом-2
29. Китай, 1988 год
30. Миссия в штате Нью-Йорк
31. Москва, 1992 год. Мечта сбывается
32. Урожай тысячелетия
33. Зажжем огонь
34. День победы
35. Вперед, в будущее
No comments yet. Be the first!