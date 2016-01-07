Зачем Бог устроил мир так сложно? Зачем нужно было разделять людей на мужчин и женщин, разве и без этого мало различий между людьми?

Даже с теми, кто похож на тебя, иногда трудно найти общий язык — так зачем же Творец поставил нас в условия, когда для создания семьи и продолжения рода мы вынуждены связываться с существом, сильно от нас отличающимся, в принципе устроенным по-другому?

В нас есть влечение к другому полу и стремление к связи с этими другими, непохожими, но при этом оказывается, что из-за различий между нами осуществить эту связь далеко не так просто.

Сложностям отношений между мужчиной и женщиной посвящено так много литературы, что естествен вопрос: «Что может нам добавить рассмотрение этой проблемы в рамках библейского текста и еврейской традиции, которое мы собираемся предпринять ниже?»

Религиозный подход отличается от научного прежде всего тем, что научный ищет причины явлений, а религиозный — их цель. В нашем анализе мы попробуем посмотреть на вопрос именно с религиозной стороны; понять не только, в чем причина сложностей в наших взаимоотношениях, но и задуматься, зачем Бог дал нам эти сложности.

Потому что мы считаем, что без понимания смысла окружающих явлений мы не сможем правильно справляться с ними.

Будучи людьми религиозными, мы верим, что Бог сотворил мир наилучшим для нас образом, а это означает, что все проблемы, стоящие перед нами, необходимы нам для нашего собственного развития. Ниже мы постараемся на основе библейского текста и еврейских источников осознать смысл и цель существования различий между мужчиной и женщиной, чтобы понять, какой урок для нас они несут.

Нехама и Пинхас Полонские - Два Лика - женщина и мужчина в Еврейской Библии и каббале

Издательство: Книжники, 2015 г.

Серия: Чейсовская коллекция

ISBN: 978-5-9953-0399-2

Нехама и Пинхас Полонские - Два Лика - женщина и мужчина в Еврейской Библии и каббале - Содержание

1. Предисловие

1.1. О смысле и цели существования различий

1.2. Обращение к библейскому тексту и другим источникам иудаизма

1.3. Действительно ли женщины совершеннее мужчин?

1.4. Идейный конфликт между «подчиняющей» и «возвышающей» концепциями

1.5. Переход от «мужчино-центристской» к «субъект-субъектной» модели отношений

1.6. Создание человека "Из праха земного/Два Лика" (но не с Марса и не с Венеры…)

1.7. Создание «из праха земного» как потенциал для продвижения

1.8. Наличие и важность противоречий в библейском тексте

1.9. Единство через множественность

1.10. Творчество соединения

1.11. Семья как микрокосмос

1.12. Роман в браке

1.13. Размышления об идеале и мечте

I. Мужчина и женщина в Сотворении мира

2. Мужское и женское на уровне разных миров

2.1. Подход каббалы: Творение происходит на нескольких уровнях

2.2. Мужчина и женщина на уровне Брия

2.3. Захар и некева (мужское и женское начало) как влияние и получение

2.4. Планирование и реализация при творении человека

2.5. Мир Йецира: между идеей и реализацией

2.6. Мужчина и Женщина в мире Йецира. Сложность понимания другого

2.7. «Помощник против него»

2.8. Мужчина и женщина как Хохма и Бина

2.9. В мире Асия: уменьшение Луны

2.10. Деревья и плоды –соотношение целей и средств

2.11. Легенда про Лилит

2.10. Мужчина и Женщина в мире Асия

2.13. Существование во времени

2.14. Природа и назначение зла

3. Идея «рассечения» (несира)

3.1. От соединения «спиной к спине» – к соединению «лицом к лицу»

3.2. Три варианта понимания двойственности человека

3.3. «Соединение и разделение»: между мужчиной и женщиной и между человеком и Богом

3.4. Две схемы создания женщины: из Лика или из Хвоста

3.5. Зачем нам нужен хвост?

3.6. Ответственность за другого и за мир

3.7. "И закрыл плотью то место": площадь разрыва и сила влечения

3.8. Мир Откровения и проблема взаимопонимания

3.9. Разное ви́денье рассечения как разный взгляд на связь мира с Богом

3.10. Взаимодействие личностей и достижение «Подобия Богу»

4. Энергетика разнесенности на расстояние

4.1. Различные стадии Творения продолжают существовать в уже сотворенном мире

4.2. Рассечение создает как расстояние, так и стремление его преодолеть

4.3. Эротика как процесс сближения

4.4. Различие мужской и женской точек зрения на соединение

4.5. Два взгляда: «кость от моих костей» и «помощник против него»

4.6. Разница ожиданий и связанный с этим конфликт

4.7. Разное понимание слов «и станут они одной плотью»

4.8. Непродуктивность компромисса

4.9. Соединение при сохранении противоречий

4.10. Сближение с Богом и сохранение отдаленности от Него

5. Сохранение разделяющего пространства

5.1. Сохранение дистанции в Песни Песней

5.2. «Пустое пространство» в процессе Сотворения Мира

5.3. Преодоление Пустого пространства во взаимоотношениях мужчины и женщины

5.4. Рациональность и иррациональность в миропознании

5.5. Божественное присутствие между ними

5.6. Еще о доверии: можно ли жить в одной корзине со змеей?

5.7. Анекдоты не объясняют

5.8. В чем трудность «развержения Красного моря»?

5.9. Придать смысл расстоянию

6. Любовь и единство жизни

6.1. Любовь к Богу, любовь к человеку и мера уровня духовности

6.2. Еврейское представление о единстве разных видов любви

6.3. Брак по любви

6.4. Любовь и преодоление смерти

6.5. Любовь всеобщая и любовь избирательная

6.6. Создание единства на основе первоначального разделения

6.7. Сближаться, но не слиться

6.8. Проблема любви родителей и детей: «чтобы они были такими же как мы»

6.9. Проблема отношений между братьями: «борьба за общее наследство»

6.10. Любовь мужчины и женщины: проблема «сохранения независимости»

6.11. Три типа любви во взаимосвязи. Ценность кризисов

6.10. Любовь и страх

7. «Семь благословений» еврейской свадьбы как римейк творения

7.1. Посвящение и бракосочетание

7.2. Благословения посвящения

7.3. Передача кольца

7.4. Свадебные благословения

7.5. Разбивание бокала

8. Секс в еврейской традиции

8.1. Плодиться и размножаться

8.2. Секс заповедан изначально

8.3. Заповедь оната́

8.4. Принципы нидда́

8.5. Важность моногамного брака

8.6. Три уровня взаимодействия с миром: получение, давание, и создавание

9. Завершение части I. Практические выводы

9.1. Выводы делаем, но советов не даем

9.2. Неуничтожимость иерархии в мире и вопрос о главенстве

9.3. Взаимодействие между разными личностями и принятие решений

9.4. Проблематичность компромисса

9.5. Признать важность наличия конфликта

9.6. Конструктивный подход к конфликтам

9.7. О роли диалога

9.8. Об ограниченности возможностей слов

9.9. Доверие

9.10. Пробелы в знаниях и разочарования

9.11. Ответственность

9.10. Любовь

9.13. Что нам дает понимание мужского и женского начал

9.14. Практика кризисов

9.15. Заключение

II. Мужчина и женщина в истории библейских персонажей

10. «Вот Книга порождений человека…»

10.1. Духовный прогресс смены поколений

10.2. Взаимоотношения между братьями

10.3. Мужчина и женщина в их влиянии на детей

11. Адам и Хава, «мать всего живущего»

12. «И сказал Лемех женам своим»

13. Авраам и Сара, «действительно сестра»

14. Ицхак и Ривка

14.1. Встречи у колодца

14.2. Жена как мать

14.3. Недоговоренность и закрытие лица

15. Яаков и его жены-сестры

16. Левиратный брак и мессианский процесс

16.1. Восстановить имя умершего

16.2. Иеhуда и Тамар

16.3. Дочери Лота

16.4. Боаз и Рут

16.5. Машиах проходит по краю допустимого

17. Женщины и спасение Исхода

18. Эпоха Судей: Шимшон vs. Шмуэль

18.1. Два столь разных судьи Израиля

18.2. «И пошел Маноах за своей женой»

18.3. Элькана и молитва Ханы

19. Цари: Давид, Шауль и их женщины

19.1. Жена Шауля

19.2. Шауль и девушки, черпающие воду

19.3. Шауль и женщины, славящие его

19.4. Диалоги Давида с его женами

19.5. Давид и Авигайль

19.6. Давид и Михаль

19.7. Давид и Бат-Шева

19.8. Разговор Бат-Шевы с Давидом

20. Завершение части II. Диалоги библейких пар

21. Заключение: чувство юмора

Нехама и Пинхас Полонские - Два Лика - женщина и мужчина в Еврейской Библии и каббале - Секс в еврейской традиции

В книге о мужчине и женщине теме секса следовало бы посвятить большой раздел, но, поскольку на эту тему уже и так существует достаточно много литературы, мы коснемся этих аспектов лишь вкратце.

8.1. Плодиться и размножаться

Плодиться и размножаться является первой заповедью, данной человеку: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и властвуйте над нею…» (Быт., 1:28). Таким образом, сексуальная связь — это не потакание слабости, а, наоборот, Божественная заповедь, данная человеку. Без брака и рождения детей реализация человека неполна не только в физическом, но и в метафизическом плане.

В отличие от благословения на размножение, данного животным для сохранения вида, человек получает заповедь плодиться и размножаться для развития мира, построения цивилизации («и наполняйте землю, и властвуйте над нею»). Человек продвигает свою власть над миром и духовно растет в процессе этого продвижения.

Семейная жизнь является одним из важнейших факторов духовного развития человека. Как мы уже отмечали выше, заповедь «возлюби ближнего, как самого себя» (Лев., 19:18) относится прежде всего к собственной жене/мужу, потому что они являются самыми ближними, и любить близкого ближнего зачастую бывает сложнее, чем любить того ближнего, который подальше.

8.2. Секс заповедан изначально

В еврейской традиции существуют разные точки зрения на то, родились ли дети Адама и Хавы еще в Райском саду, или же это произошло после изгнания из Сада.

Первый (наиболее принятый) подход считает, что это было еще в Саду; более того, что интимная связь Адама и Хавы имела место еще до того, как они съели плод с дерева познания добра и зла, поэтому вообще нет связи между сексом и грехопадением. В этом случае слова в конце второй главы книги Бытие: «…прилепится к жене своей; и станут они одной плотью» (2:24) — понимаются как интимные отношения между ними и как рождение ребенка (Каина), которое, таким образом, происходит еще до съедания плода с дерева познания добра и зла, описанного в третьей главе книги Бытие.

Этот подход согласуется с тем, что сразу после изгнания Адама и Хавы из Сада, в начале четвертой главы книги Бытие, в словах: «И Адам познал Хаву, жену свою, и она зачала, и родила Каина…» (4:1) — глагол «познал» употреблен в оригинале в перфекте, завершенном времени (т. е. в ретроспективе), что относит эти события ко времени еще до изгнания.

Второй подход считает, что связь между грехом съедания плода с дерева познания добра и зла и сексуальным познанием существует: преждевременно съеденный плод с дерева познания добра и зла привел к преждевременной сексуальной связи, которая из-за этого не реализовалась полноценно, и в результате любая сексуальная связь несовершенна и требует исправления. Но и эта концепция не рассматривает секс как следствие или порождение греха; следствием греха является только несовершенство секса.

Каббала пользуется понятиями «мужское» и «женское» для описания структуры и связи миров. Соответственно, идея о том, что преждевременная связь привела к некоему ущербу, с каббалистической точки зрения означает, что некоторые связи в структуре мира в результате греха Адама отклонились от своего идеала. Поэтому мы снова возвращаемся к идее исправления мира через исправление связей (в том числе интимных) между людьми.