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Полонский - Два лика

Полонский - Два лика
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, JUDAICA, Philosophy, Family, Psychology Psychotherapy
Series Чейсовская коллекция (38 books)
Зачем Бог устроил мир так сложно? Зачем нужно было разделять людей на мужчин и женщин, разве и без этого мало различий между людьми?
Даже с теми, кто похож на тебя, иногда трудно найти общий язык — так зачем же Творец поставил нас в условия, когда для создания семьи и продолжения рода мы вынуждены связываться с существом, сильно от нас отличающимся, в принципе устроенным по-другому?
В нас есть влечение к другому полу и стремление к связи с этими другими, непохожими, но при этом оказывается, что из-за различий между нами осуществить эту связь далеко не так просто.
Сложностям отношений между мужчиной и женщиной посвящено так много литературы, что естествен вопрос: «Что может нам добавить рассмотрение этой проблемы в рамках библейского текста и еврейской традиции, которое мы собираемся предпринять ниже?»
Религиозный подход отличается от научного прежде всего тем, что научный ищет причины явлений, а религиозный — их цель. В нашем анализе мы попробуем посмотреть на вопрос именно с религиозной стороны; понять не только, в чем причина сложностей в наших взаимоотношениях, но и задуматься, зачем Бог дал нам эти сложности.
Потому что мы считаем, что без понимания смысла окружающих явлений мы не сможем правильно справляться с ними.
Будучи людьми религиозными, мы верим, что Бог сотворил мир наилучшим для нас образом, а это означает, что все проблемы, стоящие перед нами, необходимы нам для нашего собственного развития. Ниже мы постараемся на основе библейского текста и еврейских источников осознать смысл и цель существования различий между мужчиной и женщиной, чтобы понять, какой урок для нас они несут.

Нехама и Пинхас Полонские - Два Лика - женщина и мужчина в Еврейской Библии и каббале

Издательство: Книжники, 2015 г.
Серия: Чейсовская коллекция
ISBN: 978-5-9953-0399-2

Нехама и Пинхас Полонские - Два Лика - женщина и мужчина в Еврейской Библии и каббале - Содержание

1. Предисловие
  • 1.1. О смысле и цели существования различий
  • 1.2. Обращение к библейскому тексту и другим источникам иудаизма
  • 1.3. Действительно ли женщины совершеннее мужчин?
  • 1.4. Идейный конфликт между «подчиняющей» и «возвышающей» концепциями
  • 1.5. Переход от «мужчино-центристской» к «субъект-субъектной» модели отношений
  • 1.6. Создание человека "Из праха земного/Два Лика" (но не с Марса и не с Венеры…)
  • 1.7. Создание «из праха земного» как потенциал для продвижения
  • 1.8. Наличие и важность противоречий в библейском тексте
  • 1.9. Единство через множественность
  • 1.10. Творчество соединения
  • 1.11. Семья как микрокосмос
  • 1.12. Роман в браке
  • 1.13. Размышления об идеале и мечте
I. Мужчина и женщина в Сотворении мира
2. Мужское и женское на уровне разных миров
  • 2.1. Подход каббалы: Творение происходит на нескольких уровнях
  • 2.2. Мужчина и женщина на уровне Брия
  • 2.3. Захар и некева (мужское и женское начало) как влияние и получение
  • 2.4. Планирование и реализация при творении человека
  • 2.5. Мир Йецира: между идеей и реализацией
  • 2.6. Мужчина и Женщина в мире Йецира. Сложность понимания другого
  • 2.7. «Помощник против него»
  • 2.8. Мужчина и женщина как Хохма и Бина
  • 2.9. В мире Асия: уменьшение Луны
  • 2.10. Деревья и плоды –соотношение целей и средств
  • 2.11. Легенда про Лилит
  • 2.10. Мужчина и Женщина в мире Асия
  • 2.13. Существование во времени
  • 2.14. Природа и назначение зла
3. Идея «рассечения» (несира)
  • 3.1. От соединения «спиной к спине» – к соединению «лицом к лицу»
  • 3.2. Три варианта понимания двойственности человека
  • 3.3. «Соединение и разделение»: между мужчиной и женщиной и между человеком и Богом
  • 3.4. Две схемы создания женщины: из Лика или из Хвоста
  • 3.5. Зачем нам нужен хвост?
  • 3.6. Ответственность за другого и за мир
  • 3.7. "И закрыл плотью то место": площадь разрыва и сила влечения
  • 3.8. Мир Откровения и проблема взаимопонимания
  • 3.9. Разное ви́денье рассечения как разный взгляд на связь мира с Богом
  • 3.10. Взаимодействие личностей и достижение «Подобия Богу»
4. Энергетика разнесенности на расстояние
  • 4.1. Различные стадии Творения продолжают существовать в уже сотворенном мире
  • 4.2. Рассечение создает как расстояние, так и стремление его преодолеть
  • 4.3. Эротика как процесс сближения
  • 4.4. Различие мужской и женской точек зрения на соединение
  • 4.5. Два взгляда: «кость от моих костей» и «помощник против него»
  • 4.6. Разница ожиданий и связанный с этим конфликт
  • 4.7. Разное понимание слов «и станут они одной плотью»
  • 4.8. Непродуктивность компромисса
  • 4.9. Соединение при сохранении противоречий
  • 4.10. Сближение с Богом и сохранение отдаленности от Него
5. Сохранение разделяющего пространства
  • 5.1. Сохранение дистанции в Песни Песней
  • 5.2. «Пустое пространство» в процессе Сотворения Мира
  • 5.3. Преодоление Пустого пространства во взаимоотношениях мужчины и женщины
  • 5.4. Рациональность и иррациональность в миропознании
  • 5.5. Божественное присутствие между ними
  • 5.6. Еще о доверии: можно ли жить в одной корзине со змеей?
  • 5.7. Анекдоты не объясняют
  • 5.8. В чем трудность «развержения Красного моря»?
  • 5.9. Придать смысл расстоянию
6. Любовь и единство жизни
  • 6.1. Любовь к Богу, любовь к человеку и мера уровня духовности
  • 6.2. Еврейское представление о единстве разных видов любви
  • 6.3. Брак по любви
  • 6.4. Любовь и преодоление смерти
  • 6.5. Любовь всеобщая и любовь избирательная
  • 6.6. Создание единства на основе первоначального разделения
  • 6.7. Сближаться, но не слиться
  • 6.8. Проблема любви родителей и детей: «чтобы они были такими же как мы»
  • 6.9. Проблема отношений между братьями: «борьба за общее наследство»
  • 6.10. Любовь мужчины и женщины: проблема «сохранения независимости»
  • 6.11. Три типа любви во взаимосвязи. Ценность кризисов
  • 6.10. Любовь и страх
7. «Семь благословений» еврейской свадьбы как римейк творения
  • 7.1. Посвящение и бракосочетание
  • 7.2. Благословения посвящения
  • 7.3. Передача кольца
  • 7.4. Свадебные благословения
  • 7.5. Разбивание бокала
8. Секс в еврейской традиции
  • 8.1. Плодиться и размножаться
  • 8.2. Секс заповедан изначально
  • 8.3. Заповедь оната́
  • 8.4. Принципы нидда́
  • 8.5. Важность моногамного брака
  • 8.6. Три уровня взаимодействия с миром: получение, давание, и создавание
9. Завершение части I. Практические выводы
  • 9.1. Выводы делаем, но советов не даем
  • 9.2. Неуничтожимость иерархии в мире и вопрос о главенстве
  • 9.3. Взаимодействие между разными личностями и принятие решений
  • 9.4. Проблематичность компромисса
  • 9.5. Признать важность наличия конфликта
  • 9.6. Конструктивный подход к конфликтам
  • 9.7. О роли диалога
  • 9.8. Об ограниченности возможностей слов
  • 9.9. Доверие
  • 9.10. Пробелы в знаниях и разочарования
  • 9.11. Ответственность
  • 9.10. Любовь
  • 9.13. Что нам дает понимание мужского и женского начал
  • 9.14. Практика кризисов
  • 9.15. Заключение
II. Мужчина и женщина в истории библейских персонажей
10. «Вот Книга порождений человека…»
  • 10.1. Духовный прогресс смены поколений
  • 10.2. Взаимоотношения между братьями
  • 10.3. Мужчина и женщина в их влиянии на детей
11. Адам и Хава, «мать всего живущего»
12. «И сказал Лемех женам своим»
13. Авраам и Сара, «действительно сестра»
14. Ицхак и Ривка
  • 14.1. Встречи у колодца
  • 14.2. Жена как мать
  • 14.3. Недоговоренность и закрытие лица
15. Яаков и его жены-сестры
16. Левиратный брак и мессианский процесс
  • 16.1. Восстановить имя умершего
  • 16.2. Иеhуда и Тамар
  • 16.3. Дочери Лота
  • 16.4. Боаз и Рут
  • 16.5. Машиах проходит по краю допустимого
17. Женщины и спасение Исхода
18. Эпоха Судей: Шимшон vs. Шмуэль
  • 18.1. Два столь разных судьи Израиля
  • 18.2. «И пошел Маноах за своей женой»
  • 18.3. Элькана и молитва Ханы
19. Цари: Давид, Шауль и их женщины
  • 19.1. Жена Шауля
  • 19.2. Шауль и девушки, черпающие воду
  • 19.3. Шауль и женщины, славящие его
  • 19.4. Диалоги Давида с его женами
  • 19.5. Давид и Авигайль
  • 19.6. Давид и Михаль
  • 19.7. Давид и Бат-Шева
  • 19.8. Разговор Бат-Шевы с Давидом
20. Завершение части II. Диалоги библейких пар
21. Заключение: чувство юмора

Нехама и Пинхас Полонские - Два Лика - женщина и мужчина в Еврейской Библии и каббале - Секс в еврейской традиции

В книге о мужчине и женщине теме секса следовало бы посвятить большой раздел, но, поскольку на эту тему уже и так существует достаточно много литературы, мы коснемся этих аспектов лишь вкратце.
8.1. Плодиться и размножаться
Плодиться и размножаться является первой заповедью, данной человеку: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и властвуйте над нею…» (Быт., 1:28). Таким образом, сексуальная связь — это не потакание слабости, а, наоборот, Божественная заповедь, данная человеку. Без брака и рождения детей реализация человека неполна не только в физическом, но и в метафизическом плане.
В отличие от благословения на размножение, данного животным для сохранения вида, человек получает заповедь плодиться и размножаться для развития мира, построения цивилизации («и наполняйте землю, и властвуйте над нею»). Человек продвигает свою власть над миром и духовно растет в процессе этого продвижения.
Семейная жизнь является одним из важнейших факторов духовного развития человека. Как мы уже отмечали выше, заповедь «возлюби ближнего, как самого себя» (Лев., 19:18) относится прежде всего к собственной жене/мужу, потому что они являются самыми ближними, и любить близкого ближнего зачастую бывает сложнее, чем любить того ближнего, который подальше.
8.2. Секс заповедан изначально
В еврейской традиции существуют разные точки зрения на то, родились ли дети Адама и Хавы еще в Райском саду, или же это произошло после изгнания из Сада.
Первый (наиболее принятый) подход считает, что это было еще в Саду; более того, что интимная связь Адама и Хавы имела место еще до того, как они съели плод с дерева познания добра и зла, поэтому вообще нет связи между сексом и грехопадением. В этом случае слова в конце второй главы книги Бытие: «…прилепится к жене своей; и станут они одной плотью» (2:24) — понимаются как интимные отношения между ними и как рождение ребенка (Каина), которое, таким образом, происходит еще до съедания плода с дерева познания добра и зла, описанного в третьей главе книги Бытие.
Этот подход согласуется с тем, что сразу после изгнания Адама и Хавы из Сада, в начале четвертой главы книги Бытие, в словах: «И Адам познал Хаву, жену свою, и она зачала, и родила Каина…» (4:1) — глагол «познал» употреблен в оригинале в перфекте, завершенном времени (т. е. в ретроспективе), что относит эти события ко времени еще до изгнания.
Второй подход считает, что связь между грехом съедания плода с дерева познания добра и зла и сексуальным познанием существует: преждевременно съеденный плод с дерева познания добра и зла привел к преждевременной сексуальной связи, которая из-за этого не реализовалась полноценно, и в результате любая сексуальная связь несовершенна и требует исправления. Но и эта концепция не рассматривает секс как следствие или порождение греха; следствием греха является только несовершенство секса.
Каббала пользуется понятиями «мужское» и «женское» для описания структуры и связи миров. Соответственно, идея о том, что преждевременная связь привела к некоему ущербу, с каббалистической точки зрения означает, что некоторые связи в структуре мира в результате греха Адама отклонились от своего идеала. Поэтому мы снова возвращаемся к идее исправления мира через исправление связей (в том числе интимных) между людьми.
Views 1 464
Rating 5.0 / 5
Added 07.01.2016
Author aleksandroid
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5.0/5 (5)

Comments (3 comments)

H
hahama 3 months ago
Спасибо
G
gios76 8 years ago

Спасибо!
B
brat librarian 9 years ago

Благодарю

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