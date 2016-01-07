Полонский - Два лика
Зачем Бог устроил мир так сложно? Зачем нужно было разделять людей на мужчин и женщин, разве и без этого мало различий между людьми?
Даже с теми, кто похож на тебя, иногда трудно найти общий язык — так зачем же Творец поставил нас в условия, когда для создания семьи и продолжения рода мы вынуждены связываться с существом, сильно от нас отличающимся, в принципе устроенным по-другому?
В нас есть влечение к другому полу и стремление к связи с этими другими, непохожими, но при этом оказывается, что из-за различий между нами осуществить эту связь далеко не так просто.
Сложностям отношений между мужчиной и женщиной посвящено так много литературы, что естествен вопрос: «Что может нам добавить рассмотрение этой проблемы в рамках библейского текста и еврейской традиции, которое мы собираемся предпринять ниже?»
Религиозный подход отличается от научного прежде всего тем, что научный ищет причины явлений, а религиозный — их цель. В нашем анализе мы попробуем посмотреть на вопрос именно с религиозной стороны; понять не только, в чем причина сложностей в наших взаимоотношениях, но и задуматься, зачем Бог дал нам эти сложности.
Потому что мы считаем, что без понимания смысла окружающих явлений мы не сможем правильно справляться с ними.
Будучи людьми религиозными, мы верим, что Бог сотворил мир наилучшим для нас образом, а это означает, что все проблемы, стоящие перед нами, необходимы нам для нашего собственного развития. Ниже мы постараемся на основе библейского текста и еврейских источников осознать смысл и цель существования различий между мужчиной и женщиной, чтобы понять, какой урок для нас они несут.
Нехама и Пинхас Полонские - Два Лика - женщина и мужчина в Еврейской Библии и каббале
Издательство: Книжники, 2015 г.
Серия: Чейсовская коллекция
ISBN: 978-5-9953-0399-2
Нехама и Пинхас Полонские - Два Лика - женщина и мужчина в Еврейской Библии и каббале - Содержание
1. Предисловие
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1.1. О смысле и цели существования различий
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1.2. Обращение к библейскому тексту и другим источникам иудаизма
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1.3. Действительно ли женщины совершеннее мужчин?
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1.4. Идейный конфликт между «подчиняющей» и «возвышающей» концепциями
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1.5. Переход от «мужчино-центристской» к «субъект-субъектной» модели отношений
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1.6. Создание человека "Из праха земного/Два Лика" (но не с Марса и не с Венеры…)
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1.7. Создание «из праха земного» как потенциал для продвижения
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1.8. Наличие и важность противоречий в библейском тексте
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1.9. Единство через множественность
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1.10. Творчество соединения
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1.11. Семья как микрокосмос
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1.12. Роман в браке
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1.13. Размышления об идеале и мечте
I. Мужчина и женщина в Сотворении мира
2. Мужское и женское на уровне разных миров
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2.1. Подход каббалы: Творение происходит на нескольких уровнях
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2.2. Мужчина и женщина на уровне Брия
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2.3. Захар и некева (мужское и женское начало) как влияние и получение
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2.4. Планирование и реализация при творении человека
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2.5. Мир Йецира: между идеей и реализацией
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2.6. Мужчина и Женщина в мире Йецира. Сложность понимания другого
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2.7. «Помощник против него»
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2.8. Мужчина и женщина как Хохма и Бина
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2.9. В мире Асия: уменьшение Луны
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2.10. Деревья и плоды –соотношение целей и средств
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2.11. Легенда про Лилит
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2.10. Мужчина и Женщина в мире Асия
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2.13. Существование во времени
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2.14. Природа и назначение зла
3. Идея «рассечения» (несира)
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3.1. От соединения «спиной к спине» – к соединению «лицом к лицу»
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3.2. Три варианта понимания двойственности человека
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3.3. «Соединение и разделение»: между мужчиной и женщиной и между человеком и Богом
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3.4. Две схемы создания женщины: из Лика или из Хвоста
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3.5. Зачем нам нужен хвост?
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3.6. Ответственность за другого и за мир
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3.7. "И закрыл плотью то место": площадь разрыва и сила влечения
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3.8. Мир Откровения и проблема взаимопонимания
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3.9. Разное ви́денье рассечения как разный взгляд на связь мира с Богом
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3.10. Взаимодействие личностей и достижение «Подобия Богу»
4. Энергетика разнесенности на расстояние
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4.1. Различные стадии Творения продолжают существовать в уже сотворенном мире
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4.2. Рассечение создает как расстояние, так и стремление его преодолеть
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4.3. Эротика как процесс сближения
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4.4. Различие мужской и женской точек зрения на соединение
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4.5. Два взгляда: «кость от моих костей» и «помощник против него»
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4.6. Разница ожиданий и связанный с этим конфликт
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4.7. Разное понимание слов «и станут они одной плотью»
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4.8. Непродуктивность компромисса
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4.9. Соединение при сохранении противоречий
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4.10. Сближение с Богом и сохранение отдаленности от Него
5. Сохранение разделяющего пространства
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5.1. Сохранение дистанции в Песни Песней
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5.2. «Пустое пространство» в процессе Сотворения Мира
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5.3. Преодоление Пустого пространства во взаимоотношениях мужчины и женщины
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5.4. Рациональность и иррациональность в миропознании
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5.5. Божественное присутствие между ними
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5.6. Еще о доверии: можно ли жить в одной корзине со змеей?
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5.7. Анекдоты не объясняют
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5.8. В чем трудность «развержения Красного моря»?
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5.9. Придать смысл расстоянию
6. Любовь и единство жизни
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6.1. Любовь к Богу, любовь к человеку и мера уровня духовности
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6.2. Еврейское представление о единстве разных видов любви
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6.3. Брак по любви
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6.4. Любовь и преодоление смерти
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6.5. Любовь всеобщая и любовь избирательная
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6.6. Создание единства на основе первоначального разделения
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6.7. Сближаться, но не слиться
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6.8. Проблема любви родителей и детей: «чтобы они были такими же как мы»
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6.9. Проблема отношений между братьями: «борьба за общее наследство»
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6.10. Любовь мужчины и женщины: проблема «сохранения независимости»
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6.11. Три типа любви во взаимосвязи. Ценность кризисов
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6.10. Любовь и страх
7. «Семь благословений» еврейской свадьбы как римейк творения
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7.1. Посвящение и бракосочетание
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7.2. Благословения посвящения
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7.3. Передача кольца
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7.4. Свадебные благословения
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7.5. Разбивание бокала
8. Секс в еврейской традиции
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8.1. Плодиться и размножаться
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8.2. Секс заповедан изначально
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8.3. Заповедь оната́
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8.4. Принципы нидда́
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8.5. Важность моногамного брака
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8.6. Три уровня взаимодействия с миром: получение, давание, и создавание
9. Завершение части I. Практические выводы
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9.1. Выводы делаем, но советов не даем
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9.2. Неуничтожимость иерархии в мире и вопрос о главенстве
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9.3. Взаимодействие между разными личностями и принятие решений
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9.4. Проблематичность компромисса
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9.5. Признать важность наличия конфликта
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9.6. Конструктивный подход к конфликтам
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9.7. О роли диалога
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9.8. Об ограниченности возможностей слов
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9.9. Доверие
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9.10. Пробелы в знаниях и разочарования
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9.11. Ответственность
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9.10. Любовь
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9.13. Что нам дает понимание мужского и женского начал
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9.14. Практика кризисов
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9.15. Заключение
II. Мужчина и женщина в истории библейских персонажей
10. «Вот Книга порождений человека…»
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10.1. Духовный прогресс смены поколений
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10.2. Взаимоотношения между братьями
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10.3. Мужчина и женщина в их влиянии на детей
11. Адам и Хава, «мать всего живущего»
12. «И сказал Лемех женам своим»
13. Авраам и Сара, «действительно сестра»
14. Ицхак и Ривка
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14.1. Встречи у колодца
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14.2. Жена как мать
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14.3. Недоговоренность и закрытие лица
15. Яаков и его жены-сестры
16. Левиратный брак и мессианский процесс
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16.1. Восстановить имя умершего
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16.2. Иеhуда и Тамар
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16.3. Дочери Лота
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16.4. Боаз и Рут
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16.5. Машиах проходит по краю допустимого
17. Женщины и спасение Исхода
18. Эпоха Судей: Шимшон vs. Шмуэль
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18.1. Два столь разных судьи Израиля
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18.2. «И пошел Маноах за своей женой»
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18.3. Элькана и молитва Ханы
19. Цари: Давид, Шауль и их женщины
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19.1. Жена Шауля
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19.2. Шауль и девушки, черпающие воду
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19.3. Шауль и женщины, славящие его
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19.4. Диалоги Давида с его женами
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19.5. Давид и Авигайль
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19.6. Давид и Михаль
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19.7. Давид и Бат-Шева
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19.8. Разговор Бат-Шевы с Давидом
20. Завершение части II. Диалоги библейких пар
21. Заключение: чувство юмора
Нехама и Пинхас Полонские - Два Лика - женщина и мужчина в Еврейской Библии и каббале - Секс в еврейской традиции
В книге о мужчине и женщине теме секса следовало бы посвятить большой раздел, но, поскольку на эту тему уже и так существует достаточно много литературы, мы коснемся этих аспектов лишь вкратце.
8.1. Плодиться и размножаться
Плодиться и размножаться является первой заповедью, данной человеку: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и властвуйте над нею…» (Быт., 1:28). Таким образом, сексуальная связь — это не потакание слабости, а, наоборот, Божественная заповедь, данная человеку. Без брака и рождения детей реализация человека неполна не только в физическом, но и в метафизическом плане.
В отличие от благословения на размножение, данного животным для сохранения вида, человек получает заповедь плодиться и размножаться для развития мира, построения цивилизации («и наполняйте землю, и властвуйте над нею»). Человек продвигает свою власть над миром и духовно растет в процессе этого продвижения.
Семейная жизнь является одним из важнейших факторов духовного развития человека. Как мы уже отмечали выше, заповедь «возлюби ближнего, как самого себя» (Лев., 19:18) относится прежде всего к собственной жене/мужу, потому что они являются самыми ближними, и любить близкого ближнего зачастую бывает сложнее, чем любить того ближнего, который подальше.
8.2. Секс заповедан изначально
В еврейской традиции существуют разные точки зрения на то, родились ли дети Адама и Хавы еще в Райском саду, или же это произошло после изгнания из Сада.
Первый (наиболее принятый) подход считает, что это было еще в Саду; более того, что интимная связь Адама и Хавы имела место еще до того, как они съели плод с дерева познания добра и зла, поэтому вообще нет связи между сексом и грехопадением. В этом случае слова в конце второй главы книги Бытие: «…прилепится к жене своей; и станут они одной плотью» (2:24) — понимаются как интимные отношения между ними и как рождение ребенка (Каина), которое, таким образом, происходит еще до съедания плода с дерева познания добра и зла, описанного в третьей главе книги Бытие.
Этот подход согласуется с тем, что сразу после изгнания Адама и Хавы из Сада, в начале четвертой главы книги Бытие, в словах: «И Адам познал Хаву, жену свою, и она зачала, и родила Каина…» (4:1) — глагол «познал» употреблен в оригинале в перфекте, завершенном времени (т. е. в ретроспективе), что относит эти события ко времени еще до изгнания.
Второй подход считает, что связь между грехом съедания плода с дерева познания добра и зла и сексуальным познанием существует: преждевременно съеденный плод с дерева познания добра и зла привел к преждевременной сексуальной связи, которая из-за этого не реализовалась полноценно, и в результате любая сексуальная связь несовершенна и требует исправления. Но и эта концепция не рассматривает секс как следствие или порождение греха; следствием греха является только несовершенство секса.
Каббала пользуется понятиями «мужское» и «женское» для описания структуры и связи миров. Соответственно, идея о том, что преждевременная связь привела к некоему ущербу, с каббалистической точки зрения означает, что некоторые связи в структуре мира в результате греха Адама отклонились от своего идеала. Поэтому мы снова возвращаемся к идее исправления мира через исправление связей (в том числе интимных) между людьми.
Спасибо!
Благодарю