Полонский - Израиль и человечество, новый этап развития
Серия "Современные проблемы иудаизма в свете учения р. Кука"
В 2008-2009 учебном году рав Ури Шерки, один из наиболее выдающихся раввинов нашего времени, прочел в «Маханаим» годовой курс лекций о современных проблемах еврейской жизни и Государства Израиля в свете учения р. Кука. Этот курс затронул много важных проблем, мало освещенных в других источниках и дающих совершенно новый взгляд на многие аспекты нашей жизни. На основе этих лекций рава Шерки мною (П. П.) был прочитан курс лекций-«повторений» для русскоязычных слушателей.
Именно этот последний курс и лег в основу данной книги. В данный первый сборник мы включили семь лекций из курса р. Шерки. Работа по обработке остальных лекций продолжается, и мы надеемся издать второй сборник в следующем году. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто принял участие в выходе в свет данной книги, и особенно организацию «Урим» (в сотрудничестве с которой был проведен курс лекций и выпускается данный сборник), а также Софью Кофман, Мирьям Китросскую, Марину Магрилову, Дмитрия Радышевского, Игоря и Соню Печерских, Михаила Энтова, Илью Минкова, Ольгу-Ривку Уманскую, Гершона Левицкого, Елену Лаврентьеву,
Хаима Фридмана, Лею Цинман, Боаза Вишкеля, Елену Римон, Андрея Заворотного, Никиту Казмирука, Викторию Москаленко, Анну Штейнгарт, Андрея Куценко, Лену Римон, Нелли Кеммель, Лею Ашурову, Машу Брагинскую, Марину Матлину, Ольгу Эмдин. П. Полонский Иерусалим – Бейт-Эль Шавуот 5770 г. – май 2010 г. р. Авраам-Ицхак Кук (1865, Латвия -1935, Иерусалим) Величайший каббалист и еврейский религиозный философ XX века. Происходил из раввинской семьи, стремившейся к соединению наследия Виленского гаона с хасидским учением.
Активно поддерживал сионистское движение, и в 1904 г. переселился в Страну Израиля, где стал раввином Яффо, а затем – Главным Раввином Страны Израиля и ее религиозным лидером, которым он оставался до своей смерти в 1935 г. Раскрыл миру общенациональный аспект Каббалы. Создатель философской концепции религиозного сионизма, согласно которой создание Государства Израиль является началом процесса мессианского Избавления, возвращающего еврейский народ в рамки полноценного общенационального Диалога с Богом. В ходе этого Диалога происходит «Продолжающееся Откровение», т.е. раскрытие Божественного света в процессе развития личности, культуры, искусства, науки, социума, общественного сознания, государственных систем и цивилизации в целом.
Соответственно, мы должны постараться быть чуткими к жизни и истории, воспринять через них это новое Откровение, – интегрировав его при этом с тем исходным Откровением, которое было получено нами на Синае и передано по Традиции. Таким образом, иудаизм как религия и концепция понимания мира должен развиваться и продвигаться, продолжая при этом быть полностью ортодоксальным. Основанная р. Куком ешива «Мерказ па-Рав» до сего дня остается основным учебным заведением ортодоксально-модернистского направления, и все многочисленные «вязаные кипы» (т.е. религиозные сионисты, составляющие сегодня около половины еврейского ортодоксального общества) являются его последователями.
Пинхас Полонский - Израиль и человечество, новый этап развития - Часть 1
Издание второе, исправленное
По материалам курса лекций р. Ури Шерки
Маханаим Иерусалим Урим - 5772 / 2012
Пинхас Полонский - Израиль и человечество, новый этап развития - Часть 1 - Содержание
Глава 1. Процессы развития религии в эпоху перемен
- 1. Рав Кук как центральный еврейский философ современной эпохи
- 2. Распространение влияния р. Кука за прошедшее столетие
- 3. Возникновение нового понимания в процессе раскрытия Геулы
- 4. Не слишком ли оптимистичен подход р. Кука?
- 5. Религиозная философия эпохи перемен
- 6. Должен ли иудаизм развиваться вместе с движением истории, развитием культуры и социума?
- 7. Идея Маhараля о неслучайности (сущностности) масштабных изменений в мире
- 8. Проблемы нашего поколения – это «проблемы головы», проблемы осознания сущностных изменений мира, а не «проблемы сердца»
- 9. Изменения в одной области идей могут необоснованно влиять на статус идей из другой области, поэтому в эпоху перемен необходимо разграничение идей
- 10. Три главных изменения в мире современных идей: социум, космос, эволюция
- 10.1. Изменения в социальной динамике
- 10.2. Изменения в космологии и в ощущении места человека во вселенной
- 10.3. Эволюционный образ мышления
- 11. Изменение отношения к чужим идеологиям
- 12. Процесс извлечения искр из окружающих идеологий
- 13. Три основные проблемы религиозного сионизма сегодня
- Дополнение: Происходит ли в мире духовный прогресс?
- 14. Обычный стереотип общественного мнения:«светские люди видят в мире прогресс, а религиозная позиция отрицает его»
- 15. Критерии духовного прогресса
- 16. Духовный прогресс в еврейском народе
- 17. Проблема «мельчания поколений»
- 18. Как соотносится с духовным прогрессом факт отхода многих от религии в XIX - XX веках?
- Рав Кук о религиозной ценности атеизма
- 19. Наличие в мире духовного прогресса религиозно необходимо, иначе диалог человечества с Богом теряет смысл
- 20. Концепция «Продолжающегося Откровения»
Глава 2. Религиозное значение нерелигиозного еврейства
- 1. Понятие «секулярности»: проблема терминологии и возможные типы определений
- 2. Краткий исторический обзор
- 2.1. У европейских народов: секулярная культура возникает в качестве национально-объединяющей идеологии в ситуации религиозного раскола
- 2.2. В еврейской культуре цель секулярной идеологии – избежать ассимиляции и остаться при этом евреями
- 2.3. Неудачная попытка М.Мендельсона создать секулярное еврейское общество. Первое поколение Гаскалы
- 2.4. Попытка второго поколения Гаскалы исправить ситуацию. Формирование идеи о том, что еврейская идентичность не определяется фактом соблюдения заповедей
- 3. Принципиальное рассмотрение: возможно ли еврейство без соблюдения Торы?
- 3.1. Ошибочное понимание цитаты из р. Саадии Гаона «наш народ – не иначе как в рамках Торы»
- 3.2. Возможность того, что евреи перестанут соблюдать заповеди и при этом останутся Израилем – предусмотрена Торой
- 3.3. «Не успело тесто наших отцов закваситься», – т. е. еврейская идентичность, отдельная от Торы, не успела сформироваться
- 3.4. Причины возникновения «нового определения еврейской идентичности» в эпоху начала Геулы
- 4. Сущностная необходимость секуляризма в наше время
- 4.1. Первый уровень рассмотрения – секуляризм как следствие (раввинских) ошибок
- 4.2. Второй уровень рассмотрения – секулярная идеология как причина совершения более глубокой тшувы
- 4.3. Третий уровень – секулярная идеология сама по себе есть акт тшувы
- 4.4. «Галутная святость» и природность – обе погибают в схватке Дикого Быка и Левиафана. Рождается проявление Высшей Святости, интегрирующей их
- 4.5. Изначальная необходимость секуляризма, концепция «несира»
- 5. Будущее состояние человечества в мессианскую эпоху – когда человек сам открывает Божественную точку внутри себя
Глава 3. Ханука: праздник государственной независимости и «День Адама»
- А. Соотношение аспектов Хануки
- 1. Главным чудом Хануки является победа в войне
- 2. Религиозная ценность существования еврейского государства
- 3. Зажигание ханукальных свечей: «Это заповедь, потому, что наши предки так делали»
- 4. Заповедь чтения «hалель»: «Еще при Исходе из Египта Моисей, Аарон и Мирьям установили…»
- 5. Божественность «естественных чудес»
- 6. «История с кувшинчиком масла» не могла создать праздник, но она помогла его сохранить в история даты 25 кислева
- 7. Различные источники дают разные причины установления даты Хануки на 25 кислева и продолжительности праздника
- 8. Дата 25 кислева – еще от построения Второго Храма
- 9. Дата 25 кислева – праздник маслин и света
- 10. Установление даты освящения Второго Храма на дату древнего «праздника света»
- 11. Зимнее празднование света: общечеловеческий праздник, идущий еще от Адама
- 12. Происхождение Хануки от Адама: решение проблемы празднования 1 января
- 13. По солнечному или по лунно - солнечному календарю?
- 14. Дата 25 кислева в истории современного еврейского государства
- 15. Итог: история развития празднования 25 кислева и Хануки
- С. Дополнения
- 16. Семейный аспект Хануки: причины восстания Маккавеев и заповедь «зажигать свечу человеку и его дому»
Глава 4. Сионизм как вызов традиционному иудаизму
- 1. Опасность некритического восхищения
- А. Проблема отношения иудаизма к сионизму: четыре основных подхода
- 2. Наличие нескольких различных параметров в оценке сионизма с точки зрения религии
- 3. Проблема отсутствия традиции о государстве и всеобщее замешательство раввинов в XIX веке
- 4. Позиция Сатмарского ребе – однозначно негативная: запрещено создавать государство
- 5. «Три заклятия» из трактата Кетубот
- 6. Анализ текста «Трех заклятий»
- 7. Позиция Агудат Исраэль (основное мнение среди харедим) – отстраненно-прагматическая: создавать государство не запрещено, но не следует быть слишком сильно вовлеченным в его жизнь
- 8. Позиция Мизрахи – вовлечено-прагматическая: государство – это хорошо, и надо полноценно участвовать в его жизни
- 9. Позиция р. Кука: сионизм есть начало процесса мессианского освобождения, и именно об этом говорили пророки Израиля
- 10. Линии раздела между четырьмя подходами к сионизму
- 11. Анти-параллель Сатмарского ребе и р. Кука: оба считают, что у Государства Израиль есть исторический смысл
- Б. Трудности мессианского процесса
- 12. Боязнь прихода Мессии: «Пусть он придет – но я не хочу его видеть»
- 13. «Тень от навозных куч осла Машиаха»
- 14. «Ешива Царя Машиаха»: умение видеть свет, даже когда царит тьма; превращение тьмы в свет. В. Машиах бен-Йосеф
- 15. «Оплакивание в Иерусалиме» – смерть Машиаха бен-Йосефа
- 16. Конфликт двух оплакиваний
- 17. Интеграция двух Машиахов
- 18. Конфликт из-за первенства
- 19. Т.Герцль как представитель категории Машиах бен-Йосеф
- Г. Страна Израиля как встреча с Богом
- 20. Нерелигиозный сионизм оживляет диалог с Богом для всего человечества
- 21. Переход от отношения к Богу как к «Хозяину» к отношениям с Ним как с «Ближним»
Глава 5. Мессианское значение светского сионизма и его дальнейшее развитие
- А. Определение понятия «Дни Машиаха» и его применимость к сегодняшнему состоянию Государства Израиль
- 1. Позиция р. Кука: Машиах бен - Йосеф,о котором говорили наши мудрецы, – это и есть государственный светский сионизм
- 2. Что означает понятие «эпоха Машиаха» – анализ на основе текста из Талмуда «Вспоминают об исходе из Египта по ночам»
- 3. Напоминать об Исходе нужно до тех пор,пока его цель не реализуется
- 4. В Дни Машиаха нет необходимости помнить об Исходе из Египта – потому что цель Исхода реализована
- 5. Определение Дней Машиаха по Бен - Зома: это кибуц галуйот – «собирание изгнанников»
- 6. Для мудрецов Дни Машиаха – это государственная независимость, и таково же мнение Маймонида
- 7. «Дни Машиаха» не исчерпываются «собиранием изгнанников» и государственной независимостью, но это главный критерий «начала Дней Машиаха»
- 8. День Независимости Израиля – более великое событие, чем Исход из Египта
- Б. Яаков и Исраэль как типы еврейской самоидентификации
- 9. Переход от Галута к Геуле – соответствует переходу от Яакова к Исраэлю
- 10. Все заповеди имеют национальное основание, но в израильском обществе это не реализовано из-за борьбы Исраэля с Яаковом, вызвавшей отторжение религии в начале сионистского движения
- 11. Ложность противоречия Исраэля и Яакова – и при этом его историческая необходимость
- 12. Динамика взаимоотношений Исраэля и Яакова в ходе истории Государства Израиль
- 13. Поиск самоидентификации после Шестидневной Войны
- 14. Наше время: Противостояние универсалистского лагеря национально-религиозному лагерю
- 15. Переход к Йешуруну будет осуществлен через следующий кризис самоидентификации
- 16. Взаимопонимание левого и правого лагерей
- 17. Только специфическое (а не «обычное») еврейское государство важно для человечества
- 18. Яаков, Исраэль и Йешурун как три этапа в развитии еврейского народа
- 19. Война Гога и Магога
- 20. Второй Храм как часть длительного галута
- 21. Переход от национального к универсальному и смерть Машиаха бен - Йосефа
- 22. Три кризиса как три войны Гога и Магога
- 23. Три войны Гога и Магога в Псалме 118
- 24. «Червь Яакова» – шелкопряд. Процесс его развития
- 25. Столкновения внутри народа в процессе Геулы
Глава 6. Различные варианты религиозного подхода к устройству государства
- А. Религиозная важность еврейского государства
- 1. Легитимность самой постановки вопроса «государственный строй в представлениях иудаизма»
- 2. Различие между религией Авраама и религией Моисея – переход от индивидуального человека к государству
- 3. В чем суть государства и зачем оно вообще нужно?
- Б. Как должно выглядеть правильно устроенное еврейское государство
- 4. Существует ли оптимальный политический строй?
- 5. Принцип разделения властей у Монтескье и в иудаизме
- 6. Мишкан (Скиния) = Мелех (царь) + Шофет (судья) + Коhен (священник) + Нави (пророк)
- 7. Двойная система судопроизводства
- 8. Полномочия пророка
- 9. Четыре типа власти
- 10. Баланс между ветвями власти
- 11. Разделенность и комплементарность ветвей власти
- 12. Различие в причинах разделения властей у Монтескье и в иудаизме
- 13. Идея Торы (равновесия властей) не была осуществлена в истории.Вместо этого один вид власти сменял другой
- 14. Соединение всех ветвей власти в Моисее
- 15. Равновесие в эпоху Йеhошуа
- 16. Нарушение равновесия после эпохи Йеhошуа
- 17. Еврейские общины в изгнании: сохранение всех четырех ветвей власти «в сокращенном варианте», и их возрождение сегодня
- В. Современное Государство Израиль. Демократия и иудаизм
- 18. Еврейские общины Европы и городское самоуправление
- 19. Принципы еврейской религиозной демократии в Средневековье
- 20. Царь черпает свою силу от общества
- 21. Государство Израиль имеет статус царства
- 22. Какой строй стоит предпочесть – монархию или демократию?
- Особенности заповеди «поставить царя»7
- 23. Рав Ицхак Абрабанель – религиозный противник монархического устройства государства
- 24. Нецив из Воложина: политический строй еврейского государства не предписывается однозначно, но зависит от характера народа и успешности политических систем в других странах
- 25. «Подобно всем народам, которые вокруг меня», – это положительное или отрицательное сравнение?
- 26. Еврейское Государство как мост между евреями и человечеством
- 27. Политический строй развитых стран нашей эпохи – это демократия; и этот факт имеет религиозное значение
- 28. Развитие цивилизации как диалог Бога и человечества
- 29. Совмещение монархии с демократией
- 30. Переход к монархии возможен лишь в завершающий период мессианской эпохи
- 31. Необходимость религиозного анализа демократии
Глава 7. Движение «Сыновья Ноя» как «универсальный еврейский монотеизм для всего человечества»
- 1. Постановка проблемы: какую универсальную весть несет религиозный сионизм человечеству?
- А. Соотношение между евреями и народами мира
- 2. Разница в подходе к народам мира в Письменной Торе (ТаНаХе) и в Устной Торе (Талмуде)
- 3. Почему ТаНаХ и Талмуд говорят о народах мира с разных позиций?
- 4. Праведный нееврей достигает уровня, подобного первосвященнику
- 5. Любовь к евреям и любовь к человечеству
- 6. Цель избранности – не евреи, а все человечество
- 7. Статус «Бней - Ноах» – «Сыновья Ноя»
- 8. Смысл термина «гой» и его отличие от «Бен-Ноах»
- 9. Мессианский идеал иудаизма объединяет народы в единую систему,не уничтожая их самобытности
- 10. Иудаизм должен предложить народам мира новую религиозную систему – Бней-Ноах
- Б. Создание движения Бней-Ноах
- 11. Отдельные попытки создать движение Бней-Ноах в прошлом
- 12. Почему попытки создания движения Бней-Ноах терпели неудачу
- 13. Маймонид: Бней - Ноах не ограничены Семью заповедями, но могут продвигаться далее в Торе и заповедях
- 14. Ситуация, когда Бен-Ноах может совершить религиозное служение, недоступное на данный момент еврею
- 15. Ситуация, в которой Бен-Ноах может быть обязан соблюдать Субботу или другие дополнительные заповеди
- 16. Маhараль: заповедь «помнить о Субботе» относится также и к неевреям
- 17. Религия не может концентрироваться на запретах, в ней должно присутствовать положительное духовное содержание
- 18. Дальнейшее развитие Государства Израиль принесет религиозную революцию всему человечеству и преподаст ему новое политическое и религиозное учение
- 19. Пути преподавания духовности народам мира
- 20. Отличие «праведников народов мира» от «мудрецов народов мира»
- 21. Построение ешивы для народов мира
- 22. Общий Завет и общая миссия
Первый том вышел в 2011 году, сейчас мы рады выпустить второй том книги. Работа по обработке остальных лекций продолжается, и мы надеемся в следующем году издать третий, завершающий том серии. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто принял участие в выходе в свет данной книги, и особенно организацию «Урим» и «Брит Олам»
Пинхас Полонский - Израиль и человечество, новый этап развития - Часть 2
По материалам курса лекций р. Ури Шерки
Иерусалим – Бейт - Эль
Шавуот 5774 г. – 2014 г.
Пинхас Полонский - Израиль и человечество, новый этап развития - Часть 2 - Оглавление
Глава 8. Песах – актуализация в современности
- А. «Умножающий рассказ об Исходе достоин похвалы»
- 1. Умножение рассказа об Исходе через его актуализацию в современности
- В.«Пе-сах» («уста говорящие»): свобода, слово и прогресс
- 2. «Рот» («пе») объединяет все элементы Пасхального Седера
- 3. Высвобождение Слова
- 4. Возросшее влияние «еврейского слова» в результате Шестидневной Войны
- 5. От «10 Речений» через «10 Казней» к «10 Заповедям»
- 6. Высвобождение свободы: преодоление природного детерминизма
- 7. Три вида свободы
- 8. Идея прогресса
- С. Национальный и религиозный аспекты Исхода
- 9. Двойная структура Агады: национальная и религиозная
- 10. Амбивалентность национальной независимости с точки зрения Мудрецов Торы
- 11. «И рассказывали об Исходе из Египта всю ночь»
- 12. Исход в прошлом, в настоящем и в будущем
- 13. Необходимость убеждения Фараона
- 14. «Откровение Бога для Египта» – выяснение того, кто настоящий первенец
- 15. Наше самосознание построено на противопоставлении Египту
- D. На Море
- 16. Испытание свободой: почему Фараон бросился преследовать евреев?
- 17. Четыре группы евреев
- Примечания
Глава 9. Избранность Израиля
- 1. Избранность Израиля – один из центральных принципов иудаизма
- 2. Два вида избранности: сегула и бехира
- 3. «Семейства» в отличие от «народов»
- 4. Вавилонская башня – неудачная попытка объединить человечество
- 5. Задача Авраама: объединить человечество как мозаику разнообразных
- 6. Реакция на еврейский народ: одновременно восхищение и отторжение
- 7. Израиль как «отделенный от народов мира» и как «связанный с народами»
- 8. Чтобы человечество развивалось, необходимо напряжение, разница потенциалов
- 9. Феномен «еврейской самоненависти» как реакция на тяжесть избранности
- 10. Попытки уничтожения еврейства и попытки его подмены
- 11. В обычной жизни ведущим является бехира, в мессианское время – сегула
- 12. Еврейский народ является отражением всего человечества
- 13. Избранность на общенациональном уровне
- 14. Святость на индивидуальном и на общенациональном уровне
- 15. Предназначение Израиля – «осуществить полноту бытия человеком»
- 16. Ввиду избранности Израиля даже и его «естественная» жизнь определяется его миссией
- 17. Еврейский народ рождается «неестественно», поэтому сам фундамент его существования иной чем у народов мира
- Примечания
Глава 10. Шавуот – религиозное и национальное содержание
- 1. Связь Дарования Торы с «Праздником приношения первых плодов»
- 2. Вера в Единого Бога и в Откровение не является «естественной потребностью человека»
- 3. Человек от природы склонен быть идолопоклонником-атеистом
- 4. Дарование Торы на Синае – не прямое продолжение Исхода, а изменение его цели
- 5. Израиль удостаивается Откровения Бога – благодаря своим сомнениям
- 6. Уникальность рассказа «весь народ получил Откровение»
- 7. Сама Тора об исторической уникальности рождения еврейского народа
- 8. Синайское Откровение показывает единство религиозного и национального содержания
- Примечания
Глава 11. Соотношение Письменной и Устной Торы
- 1. Письменная Тора и Устная Тора – определение понятий
- 2. Два подхода к соотношению Письменной и Устной Торы
- 3. Пять линий передачи Учения
- 4. Разделение «Письменной Торы» и «Закона»
- 5. Источник Устной Торы в «словах Бога» – без связи с Письменной Торой
- 6. Различия в характере Письменной и Устной Торы
- 7. Письменная Тора – голос Небес, Устная – его синтез с мнением народа
- Примечания
Глава 12. Война и ее религиозный смысл
- А. Необходимость духовного анализа войны
- 1. Еврейская традиция в прошлом не придавала пониманию войны должного значения
- 2. Невозможно игнорировать феномен войны
- 3. Война неслучайно сопровождает всю историю цивилизации
- В. Мировые войны и создание Государства Израиля
- 4. Первая и Вторая мировые войны как неудача христианства, требующая переосмысления пути
- 5. Почему христианство не смогло исправить жажду войны у народов мира
- 6. Техническое развитие без духовного наполнения толкает цивилизацию к войне
- 7. Созданию Государства Израиля как следствие мировой войны
- 8. Разрушительная война, несмотря на все ее ужасы, дает человечеству обновление
- С. Божественное как источник примирения людей
- 9. Война глубоко заложена в природе человека-получающего
- 10. Религиозные пути преодоления войны
- D. Война и приближение к Мессианскому Избавлению
- 11. «Мы оставили мировую политику по принуждению, внутри которого было также и внутреннее желание»
- 12. Благодаря распространению гуманистических идей возникла возможность восстановления еврейского государства
- 13. Война и прогресс человечества
- 14. Бог использует для продвижения мира те средства, которые выбирают сами люди
- 15. Достижение еврейского идеала мира требует времени
- Е. Метафизическое влияние войны
- 16. Утверждение Декларации Бальфура и вмешательство Провидения
- 17. Война пробуждает жажду к скрытому источнику жизни
- 18. На вызов войны откликаются великие души
- Примечания
Глава 13. День Иерусалима – самый новый праздник иудаизма
- А. Дата 28 ияра – события этого дня в течение истории
- 1. Проблематичность празднования Дня Иерусалима
- 2. День приезда р. Кука в Страну Израиля
- 3. День смерти пророка Шмуэля
- 4. День победы над Амалеком
- B. Сущность Иерусалима
- 5. Три столицы народа Израиля
- 6. «Ибо из Сиона выйдет Тора…»
- 7. Иерусалим как центр святости
- 8. Иерусалим разделенный и объединенный
- Примечания
Глава 14. Религия и наука
- 1. Шесть возможных точек зрения на соотношение Торы и науки
- 2. Подход 1. «Религиозный фанатизм»: Тора истинна, потому что она от Бога, – и если наука противоречит Торе, значит она просто ошибается
- 3. Подход 2. «Научный фанатизм»: нам всем известно, что наука – это истина, а поскольку наука противоречит Торе, – тем самым доказано, что Тора ложна
- 4. Подход 3. «Религиозный инклюзионизм»: Тора объясняет всё, включая науку, и все научные открытия уже прописаны в Торе
- 5. Подход 4. «Согласование»: Тора – это важно, и наука – это важно, но наука не может опровергнуть Тору
- 6. Критика первых четырех подходов: разве Тора и наука говорят об одном и том же предмете?
- 7. Подход 5. «Разрыв»: между Торой и наукой нет связи, потому что в Торе говорится о мире духа, наука же исследует структуру и функционирование материального мира
- 8. Подход 6. «Созвучие»: наука и религия занимаются разными областями, но влияют друг на друга через интеллектуальную атмосферу общества, и в этом есть Божественный замысел
- 9. Интеграция в религию эволюционного подхода
- Примечания
В этом месте Йонатан бен Узиэль, переводчик Писания на арамейский язык, объясняет, что под словами «месяц эйтаним» имеется в виду месяц, который в древности был началом года. (Современное название этого месяца, тишрей, имеет вавилонское происхождение и начало употребляться евреями в период Вавилонского плена, а эйтаним − еврейское название этого месяца в период Первого храма.) Тому, что в древнем Вавилоне год начинался в тишрей, есть и археологические доказательства.
В раскопках нашли переписку царя Хаммурапи, где он дает наставление храмовым священникам в Вавилоне: «в этом году календарь не на месте (т.е. календарный год опережает природную смену времен года), поэтому прибавьте второй элул». Как известно, в солнечно-лунных календарях примерно раз в три года добавляют дополнительный тринадцатый месяц, и указание царя Хаммурапи о добавлении элула означает, что элул был последним месяцем в году, а следующий за ним тишрей (на аккадском ташриту) был первым. (Так и в еврейском календаре: прибавляют второй месяц адар, поскольку он завершает счет месяцев года). Почему же Тора переместила дату отсчета с тишрей на нисан? И как это связано со спором мудрецов, о том, в каком месяце был сотворен мир?
Пинхас Полонский - Израиль и человечество - Новый этап развития - Часть 3
По материалам курса лекций р. Ури Шерки
Маханаим Иерусалим Урим - 5776 / 2015
Пинхас Полонский - Израиль и человечество - Новый этап развития - Часть 3 - Содержание
- Глава 15. Осенние Праздники − новый взгляд
- Глава 16. Душа и личностность человека
- Глава 17. Каббала и ее место в иудаизме
- Глава 18. Религиозное понимание постмодернизма 1. Суть постмодернизма и его религиозное осмысление
- Глава 19. Святое и будничное в динамике 1. Понятия «святого» и «будничного»
- Глава 20. Атеизм и его религиозный смысл 1. Необходимость позитивного понимания атеизма
- Глава 21. Храм и Храмовая Гора
- Глава 22. Идея национального и идея божественного в историософии р. Кука
- Глава 23. Еврейская этика
- Глава 24. «Теория источников» и вопрос формирования текста Торы
- Глава 24. «Теория источников» и вопрос формирования текста Торы
- Глава 25. Некоторые идеи к празднику Пурим
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