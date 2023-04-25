Серия "Современные проблемы иудаизма в свете учения р. Кука"

В 2008-2009 учебном году рав Ури Шерки, один из наиболее выдающихся раввинов нашего времени, прочел в «Маханаим» годовой курс лекций о современных проблемах еврейской жизни и Государства Израиля в свете учения р. Кука. Этот курс затронул много важных проблем, мало освещенных в других источниках и дающих совершенно новый взгляд на многие аспекты нашей жизни. На основе этих лекций рава Шерки мною (П. П.) был прочитан курс лекций-«повторений» для русскоязычных слушателей.

Именно этот последний курс и лег в основу данной книги. В данный первый сборник мы включили семь лекций из курса р. Шерки. Работа по обработке остальных лекций продолжается, и мы надеемся издать второй сборник в следующем году. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто принял участие в выходе в свет данной книги, и особенно организацию «Урим» (в сотрудничестве с которой был проведен курс лекций и выпускается данный сборник), а также Софью Кофман, Мирьям Китросскую, Марину Магрилову, Дмитрия Радышевского, Игоря и Соню Печерских, Михаила Энтова, Илью Минкова, Ольгу-Ривку Уманскую, Гершона Левицкого, Елену Лаврентьеву,

Хаима Фридмана, Лею Цинман, Боаза Вишкеля, Елену Римон, Андрея Заворотного, Никиту Казмирука, Викторию Москаленко, Анну Штейнгарт, Андрея Куценко, Лену Римон, Нелли Кеммель, Лею Ашурову, Машу Брагинскую, Марину Матлину, Ольгу Эмдин. П. Полонский Иерусалим – Бейт-Эль Шавуот 5770 г. – май 2010 г. р. Авраам-Ицхак Кук (1865, Латвия -1935, Иерусалим) Величайший каббалист и еврейский религиозный философ XX века. Происходил из раввинской семьи, стремившейся к соединению наследия Виленского гаона с хасидским учением.

Активно поддерживал сионистское движение, и в 1904 г. переселился в Страну Израиля, где стал раввином Яффо, а затем – Главным Раввином Страны Израиля и ее религиозным лидером, которым он оставался до своей смерти в 1935 г. Раскрыл миру общенациональный аспект Каббалы. Создатель философской концепции религиозного сионизма, согласно которой создание Государства Израиль является началом процесса мессианского Избавления, возвращающего еврейский народ в рамки полноценного общенационального Диалога с Богом. В ходе этого Диалога происходит «Продолжающееся Откровение», т.е. раскрытие Божественного света в процессе развития личности, культуры, искусства, науки, социума, общественного сознания, государственных систем и цивилизации в целом.

Соответственно, мы должны постараться быть чуткими к жизни и истории, воспринять через них это новое Откровение, – интегрировав его при этом с тем исходным Откровением, которое было получено нами на Синае и передано по Традиции. Таким образом, иудаизм как религия и концепция понимания мира должен развиваться и продвигаться, продолжая при этом быть полностью ортодоксальным. Основанная р. Куком ешива «Мерказ па-Рав» до сего дня остается основным учебным заведением ортодоксально-модернистского направления, и все многочисленные «вязаные кипы» (т.е. религиозные сионисты, составляющие сегодня около половины еврейского ортодоксального общества) являются его последователями.