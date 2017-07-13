3-е изд., перераб.— Н. Новгород: Агапе, 2016.- 160 с.

ISBN 978-5-88930-101-1

Предисловие

Глава первая. Имена в Библии и еврейской традиции

Язык Библии

Имена в Библии

Имена в еврейской традиции

Библейские имена

Новое имя

Эволюция еврейских имен

Глава вторая. Имена и названия

Адам — первый человек

Каин и Авель

Авраам — друг Божий

Мелхиседек — царь Салима

Исаак и его дети

Израиль — герой Божий

Двенадцать колен Израилевых

Моисей — избавитель еврейского народа

Саул и Давид

Иов и его друзья

Пророки

Злодеи

Имена и названия

Глава третья. Имена Бога

Глава четвертая. Имена Мессии

Глава пятая. Христос является Богом?

Заключение

Мужские имена

Женские имена

Справочная литература и библиография

Симха Полонский - Вот имена - Предисловие

Давно уже принято считать, что имя человека определяет сущность его характера и даже отражает его судьбу. Многие люди серьезно интересуются значением своего имени. И интерес этот вполне оправдан. Каждому из нас хочется узнать, что он собой представляет и какая жизнь ждет его впереди. А родители зачастую даже чрезмерно тщательно подбирают имя для своего ребенка и изучают при этом специальную литературу.

В одной из латиноамериканских стран живет племя, которое соблюдает очень своеобразный обычай: человек, берущий что-либо в долг, должен оставить свое имя в залог заимодавцу А тот возвращает имя обратно лишь тогда, когда должник возвращает свой долг.

Имя является неотъемлемой частью жизни человека. С именем человек начинает жизнь и заканчивает ее.

Некоторые специалисты по ономастике считают, что во многих случаях имя — это слово, утратившее свое первоначальное смысловое значение и несущее скорее традиционную, символическую нагрузку, так что искать в нем тайны бытия или код определенных качеств человека попросту бесполезно.

Но есть и другие мнения. Можно сказать, целый ряд исследователей придерживается убеждения, что звук, с которого начинается имя, уже сам по себе говорит о многом. Например, «о» значит сердитый, «р» — злой.

Философы идут еще дальше. Богослов Павел Флоренский в своем неоконченном труде «Имена» утверждает: «Признавать имя пустым призраком, тенью теней, бессильным ничтожеством и условною кличкою и вместе с тем приносить в полноте нежных чувств это ничтожество в первый дар обрадовавшему своим рождением младенцу — психологически решительно невозможно.

Имя таинственно предопределяет наши дурные и наши хорошие наклонности, и мы не можем реализовать первые или последние по своему усмотрению».

И вот, наконец, самая радикальная точка зрения: имя определяет не только отдельные свойства или черты характера, но и предопределяет судьбу человека вплоть до ее биографических подробностей.

Имя — один из признаков, по которому идентифицируют человека. И самый первый из них: по нему встречают. Еще пару десятилетий назад существовало твердое мнение, что имя способно влиять на признание и успех в обществе. Теперь ученые не делают столь категоричных выводов, ведь, в конце концов, имя — лишь один из многих факторов, формирующих индивидуальность.

Данная книга задумана с целью ознакомления читателя с библейскими именами. Читая Библию, многие задаются вопросом: «Для чего в Библии указывается такое большое количество имен?» А дело здесь в том, что неискушенный читатель и не подозревает, что каждое из библейских имен имеет четко определенное значение. Имена приоткрывают перед нами все более глубокие тайны Библии и дают более широкий обзор описываемых в ней событий, так что и в самом деле:

Слава Божия — облекать дело тайною, а слава царей — исследовать дело (Прит. 25:2).