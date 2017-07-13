Полонский - Вот имена
Один из примеров, показывающих значимость длинных цепочек перечисляемых в Библии имен, мы находим в книге рабби Матитьягу Глазерсона «Огненные буквы»: «Имена наших святых праотцев проливают свет на всю историю мира. Хатам Со-фер, например, объясняет имена сыновей Левия, которые несли заботы о Скинии Завета (Чис. 3:4). Гергион, Кегат и Мерари представляют, в соответствии с их именами, три исторические эпохи. Кегат был самым главным из трех, поскольку заботился о самых святых предметах Скинии (ковчеге, столе, меноре, алтаре) и символизирует те времена, когда в еврейском народе процветали мир и единство, что явствует из самого его имени.
Симха Полонский - Вот имена - Исследование библейских имен от Адама до пророка Малахии: значения и происхождение
3-е изд., перераб.— Н. Новгород: Агапе, 2016.- 160 с.
ISBN 978-5-88930-101-1
Симха Полонский - Вот имена - Исследование библейских имен от Адама до пророка Малахии: значения и происхождение - Содержание
Предисловие
Глава первая. Имена в Библии и еврейской традиции
- Язык Библии
- Имена в Библии
- Имена в еврейской традиции
- Библейские имена
- Новое имя
- Эволюция еврейских имен
Глава вторая. Имена и названия
- Адам — первый человек
- Каин и Авель
- Авраам — друг Божий
- Мелхиседек — царь Салима
- Исаак и его дети
- Израиль — герой Божий
- Двенадцать колен Израилевых
- Моисей — избавитель еврейского народа
- Саул и Давид
- Иов и его друзья
- Пророки
- Злодеи
- Имена и названия
Глава третья. Имена Бога
Глава четвертая. Имена Мессии
Глава пятая. Христос является Богом?
Заключение
- Мужские имена
- Женские имена
Справочная литература и библиография
Симха Полонский - Вот имена - Предисловие
Давно уже принято считать, что имя человека определяет сущность его характера и даже отражает его судьбу. Многие люди серьезно интересуются значением своего имени. И интерес этот вполне оправдан. Каждому из нас хочется узнать, что он собой представляет и какая жизнь ждет его впереди. А родители зачастую даже чрезмерно тщательно подбирают имя для своего ребенка и изучают при этом специальную литературу.
В одной из латиноамериканских стран живет племя, которое соблюдает очень своеобразный обычай: человек, берущий что-либо в долг, должен оставить свое имя в залог заимодавцу А тот возвращает имя обратно лишь тогда, когда должник возвращает свой долг.
Имя является неотъемлемой частью жизни человека. С именем человек начинает жизнь и заканчивает ее.
Некоторые специалисты по ономастике считают, что во многих случаях имя — это слово, утратившее свое первоначальное смысловое значение и несущее скорее традиционную, символическую нагрузку, так что искать в нем тайны бытия или код определенных качеств человека попросту бесполезно.
Но есть и другие мнения. Можно сказать, целый ряд исследователей придерживается убеждения, что звук, с которого начинается имя, уже сам по себе говорит о многом. Например, «о» значит сердитый, «р» — злой.
Философы идут еще дальше. Богослов Павел Флоренский в своем неоконченном труде «Имена» утверждает: «Признавать имя пустым призраком, тенью теней, бессильным ничтожеством и условною кличкою и вместе с тем приносить в полноте нежных чувств это ничтожество в первый дар обрадовавшему своим рождением младенцу — психологически решительно невозможно.
Имя таинственно предопределяет наши дурные и наши хорошие наклонности, и мы не можем реализовать первые или последние по своему усмотрению».
И вот, наконец, самая радикальная точка зрения: имя определяет не только отдельные свойства или черты характера, но и предопределяет судьбу человека вплоть до ее биографических подробностей.
Имя — один из признаков, по которому идентифицируют человека. И самый первый из них: по нему встречают. Еще пару десятилетий назад существовало твердое мнение, что имя способно влиять на признание и успех в обществе. Теперь ученые не делают столь категоричных выводов, ведь, в конце концов, имя — лишь один из многих факторов, формирующих индивидуальность.
Данная книга задумана с целью ознакомления читателя с библейскими именами. Читая Библию, многие задаются вопросом: «Для чего в Библии указывается такое большое количество имен?» А дело здесь в том, что неискушенный читатель и не подозревает, что каждое из библейских имен имеет четко определенное значение. Имена приоткрывают перед нами все более глубокие тайны Библии и дают более широкий обзор описываемых в ней событий, так что и в самом деле:
Слава Божия — облекать дело тайною, а слава царей — исследовать дело (Прит. 25:2).
Благодарю
спасибо
Спасибо огромное! Важная Книга! Как говорил Капитан Врунгель:
Как вы яхту назовете, так она и поплывет
Интересно...