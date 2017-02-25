Продолжаем публикацию комментариев Пинхаса Полонского на Тору.

КНИГА ИСХОД, ЧАСТЬ 2 - СИНАЙСКИЙ ЗАВЕТ

КНИГА ИСХОД, ЧАСТЬ 3 ХРАМ

Примечания

Пинхас Полонский - Библейская динамика - Часть 6 - Храм Моисея и Храм Аарона - 16.3. Тора для евреев и Тора для всего человечества

Для прояснения смысла Дарования Торы нам очень важно посмотреть соотношение, в рамках Торы, между евреями и другими народами мира.

Еще в самом начале еврейской истории, при избрании Праотцев (Быт. 12:4 про Авраама и далее аналогично с Ицхаком и Яаковом), Тора говорит, что Всевышний избирает еврейский народ для того, чтобы «благословились через него все племена земные». Т.е. смысл избрания – это продвижение всего человечества, евреи избраны только для того, чтобы помочь продвинуться всем другим народам.

При Даровании Торы мидраш добавляет, что Всевышний хотел дать Тору всему человечеству, и Он предлагал ее каждому народу, но все отказывались, поскольку Тора в чем-то не соответствовала этически-религиозным установкам того или иного народа, и одни только евреи согласились принять Тору. Т.е. на этапе Синайского Откровения еврейский народ оказался избранным потому, что был единственным, кто согласился стать избранным.

В знаменитом стихе из книги пророка Исайи (2:3) сказано: «ибо из Сиона будет исходить Тора, и слово Бога — из Иерусалима». Сион, Иерусалим – это место, из которого исходит Тора уже для всего человечества.

Евреи получили Тору на Синае, но далее перенесли ее вместе с собой в Сион, добавив к ней Пророков и Писания. Божественное Учение евреи опробовали на себе, впустили его в свою жизнь: еврейский народ добавил к Торе книги Пророков и Писаний и этим превратил Тору в Танах – и тогда она стала доступной всем.

Причина отказа других народов брать Тору на Синае состояла, наверное, в том, что Тора Синая трансцендентна, слишком далека от обычной, естественной жизни, непонятна и потому недоступна. Однако после того, как Тора проходит через Сион, через Иерусалим — т.е. через историческую жизнь еврейского народа, — тогда Божественное учение перестает быть только «Торой небесной» и облекается в Танах, вполне укорененный на земле. А вот тогда-то уже и народы мира могут начать перенимать Божественный свет.

И действительно, только после того, как Тора превратилась в Танах, народы мира заинтересовались ею, и не только перевели и прочитали на своих языках, но и основали на Еврейской Библии все свои религиозные установления. Иными словами, все народы воспринимают Божественный свет не прямо с Неба, но только после того, как он пройдет через всю еврейскую историю – недаром ее называют священной историей и недаром она занимает такое важное место в истории всего человечества: ведь именно через нее человечество получает Божественный свет.