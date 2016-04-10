Продолжаем публикацию комментариев Пинхаса Полонского на Тору

Пинхас Полонский - Библейская динамика - Современный еврейский комментарий к Пятикнижию - Часть 8. Конфликт и смирение - Анализ и комментарий к Книге Чисел, (Главы 1-16)

Пинхас Полонский - Библейская динамика - Часть 8 - Конфликт смирения и дерзости

OROT YERUSHALAIM – «Место Встречи», 2013

Пинхас Полонский - Библейская динамика - Часть 8 - Конфликт смирения и дерзости - Содержание

Введение

Глава 1. Книга Чисел – общий обзор

1.1. Книга Чисел/Бемидбар – название и структура

1.2. Книга дороги и книга кризисов

1.3. Книга левитов

Недельный раздел (1) Бемидбар

Глава 2. Исчисление народа

2.1. Уход от Синая (1:1)

2.2. Правила исчисления (1:2-19)

2.3. Исчисление народа (1:20-44)

2.4. Шестьсот тысяч человек (1:45-47)

2.5. Колено Леви – вне общей переписи (1:48-54)

2.6. Порядок станов в Пустыне (2:1-34)

Глава 3. Исчисление Левитов

3.1. Руководство левитами со стороны сыновей Аарона (3:1-10)

3.2. Левиты вместо первенцев (3:11-16)

3.3. Четыре группы левитов (3:17-39)

3.4. Исчисление первенцев и замена их на левитов (3:40-51)

3.5. Обязанности сынов Кеhата; покрытие храмовых сосудов (4:1-20)

Недельный раздел (2) Насо

Глава 4. Левиты, переносящие Скинию

4.1. Обязанности сынов Гершона и Мерари (4:21-33)

4.2. Исчисление семейств левитов для службы (4:34-49)

Глава 5. Приближение и отдаление от святости

5.1. Решение проблем через отдаление от Святости и через приближение к ней

5.2. Высылка ритуально нечистых из стана (5:1-4)

5.3. Исправление незаконного присвоения имущества (5:5-10)

5.4. Сота, проверка жены в случае подозрения (5:11-31)

5.5. Обет назорейства (6:1-21)

5.6. Благословение коhенов (6:22-27)

Глава 6. Дары князей на Скинию

6.1. Дары быков и повозок (7:1-9)

6.2. Приношения к посвящению Скинии (7:10-88)

6.3. Откровение для Моисея как итог приношений колен (7:89)

Недельный раздел (3) Беhаалотха

Глава 7. Раздел Беhаалотха – общий смысл

7.1. Противопоставление Моисея и Машиаха – анава и хуцпа

Глава 8. Подготовка к выходу в путь

8.1. Менора (8:1-4)

8.2. Очищение левитов и введение их в должность (8:5-26)

8.3. Песах второго года от Исхода (9:1-5)

8.4. Дополнительный Песах для тех, кто был нечист (9:6-14)

8.5. Пробуждение снизу как интегральная часть Торы

8.6. В течение 39 лет в Пустыне не праздновали Песах

8.7. Облако над скинией (9:15-23)

8.8. Серебряные трубы (10:1-10)

Глава 9. Начало движения

9.1. Порядок движения (10:11-28)

9.2. Итро, Моисей и Ковчег (10:29-36)

9.3. Ропот в дороге (11:1-10)

9.4. Растерянность Моисея (11:11-15)

9.5. Семьдесят старейшин-пророков (11:16-30)

9.6. История с перепелами (11:31-35)

9.7. Мирьям и Аарон упрекают Моисея (12:1-16)

Недельный раздел (4) Шлах

Глава 10. Посылание разведчиков

10.1. Различные подходы к истории разведчиков

10.2. Моисей посылает разведчиков (13:1-20)

10.3. И поднялись они, и осмотрели землю (13:21-25)

10.4. Земля, текущая молоком и медом (13:26-27)

10.5. Оклеветание Страны (13:28-33)

10.6. Плач народа (14:1-10)

10.6. Гнев Всевышнего (14:11-38)

10.7. Неудачная попытка пойти на завоевание Страны (14:39-45)

10.8. Итог: Провидение, смирение, и исправление рабских психологических установок

Глава 11. Заповеди, связанные со скитанием по Пустыне

11.1. Восстановление жизни после приговора

11.2. Вино и хлеб в дополнение к жертвоприношениям (15:1-12)

11.3. Учение одно и закон один для вас и для пришельца (15:13-16)

11.4. Приношение теста (15:17-21)

11.5. Грех по ошибке и злоумышленный (15:22-31)

11.6. Собиравший дрова в субботу (15:32-36)

11.7. Заповедь цицит (15:37-41)

Недельный раздел (5) Корах

Глава 12. Мятеж Кораха

12.1. Начало мятежа (16:1-19)

12.2. Смерть сообщников Кораха (16:20-35)

12.3. Медные совки расплющены на покрытие жертвенника (17:1-5)

12.4. Воскурение, спасающее от смерти (17:6-15)

12.5. Посох Аарона (17:16-26)

Глава 13. Закрепление структуры духовной иерархии

13.1. Установление иерархии левитов и коhенов (17:27-18:7)

13.2. Еда в Храме как часть служения (18:8-19)

13.3. Доли священников (18:20-32)

Пинхас Полонский - Библейская динамика - Часть 8 - Конфликт смирения и дерзости – 1.2. Книга дороги и книга кризисов

Книга Чисел – это книга дороги. Сорокалетнее скитание было необходимо для трансформации народа. Рабы египетские продолжали ощущать себя рабами даже выйдя из Египта, поэтому поколение Исхода оказалось также и поколением пустыни: оно умерло, не дойдя до Страны Обетованной. Стать же свободными людьми и войти в Страну Израиля смогли только их потомки. Но не следует думать, что следующее поколение автоматически вырастает достойными людьми, вырасти на свободе – это еще не достаточно. Оно может обрести себя только пройдя через череду кризисов, необходимых для обретения истинной свободы и ответственности.

Рав Ц.-Й. Кук отмечал в связи с этим, что есть «Тора спокойствия», домашняя Тора, и есть «Тора дороги», Тора в пути. Путь изменяет идущего по нему. Проблемы, зачастую не заметные в период стабильности, выявляются и обостряются, как только начинается движение.

Книга Чисел начинается с пересчета и порядка, после чего следует описание проблем. Сначала идут кризисы личности, затем кризисы социума: непонимание Торы, непонимание Страны, непонимание структуры народа Израиля, непонимание отношений с народами мира. Как мы увидим ниже, каждый из недельных разделов Книги Чисел посвящен одному из таких кризисов. Каждая из составляющих еврейской идентичности по очереди рассматривается и исправляется.

Пройдя через серию кризисов на всех уровнях устройства общества, народ перестраивается. Когда все трансформации завершаются, то в разделе Пинхас, в конце Книги Чисел, снова происходит подсчет, и дальше евреи могут идти на завоевание Страны.

Таким образом, пересчеты и упорядочение структуры – это как бы «скобки» Книги Чисел, открывающие и закрывающие ее, а преодоление кризисов – собственно содержание книги.