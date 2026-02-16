Тора - комментарии Ибн-Эзра - Том 3 - Ваикра - Бемидбар - Дварим
Библиотека еврейских текстов - Первоисточники
Перевод—это всегда комментарий, представляющий свое понимание оригинального текста. Тем более это верно для перевода Пятикнижия. Данное издание опирается на перевод Торы с комментарием Раши, вышедший в московском издательстве «Лехаим» в 2009 г. Текст перевода приведен в соответствие с комментариями Ибн-Эзры: этим комментариям следует перевод фрагментов, допускающих различные толкования. Подчеркиваемые Ибн-Эзрой трудности в понимании и кажущиеся внутренние противоречия текста также отражены в переводе. Следует иметь в виду, что в некоторых случаях Ибн-Эзра в разных комментариях понимает стих по-разному, тогда перевод стиха следует одному из этих комментариев, а в другом случае может приводиться несколько иная версия. Ивритский текст Торы следует современным выверенным изданиям.
Номера стихов перевода Пятикнижия, к которым существует комментарий, отмечены значком ▼. Если Ибн-Эзра данный стих не прокомментировал, его номер никак не отмечен.
Комментарии снабжены примечаниями, которые разъясняют трудные для понимания места или малознакомые русскому читателю понятия. Эти примечания отмечены цифрами,- нумерация примечаний в каждом недельном разделе начинается заново.
Иногда Ибн-Эзра подробно комментирует то или иное слово не там, где оно расположено в тексте. В таких случаях для удобства читателя мы перемещаем комментарий к объясняемому слову.
Имена мудрецов и названия книг, приводимые в тексте комментариев и в примечаниях, пояснены в «Индексе книг и авторов» в конце тома. Издание сопровождает также «Индекс тем».
Тора с комментариями рабби Аврагама Ибн-Эзры - Том 3 - Ваикра - Бемидбар - Дварим
Москва: Книжники; Лехаим, 2013-2019
Библиотека еврейских текстов. Первоисточники
Том III: Ваикра [Левит]; Бемидбар [Числа]; Дварим [Второзаконие]. — 2019. — 688 с.
ISBN 978-5-9953-0616-0 (Книжники)
ISBN 978-5-9003-1062-6 (Лехаим)
Тора с комментариями рабби Аврагама Ибн-Эзры - Том 3 - Ваикра - Бемидбар - Дварим - Содержание
Путеводитель по изданию
ВАИКРА
- ВАИКРА
- ЦАВ
- ШМИНИ
- ТАЗРИА
- МЕЦОРА
- АХАРЕЙ
- КДОШИМ
- ЭМОР
- БЕГАР
- БЕХУКОТАЙ
БЕМИДБАР
- БЕМИДБАР
- НАСО
- БЕГААЛОТХА
- ШЛАХ-ЛЕХА
- КОРАХ
- ХУКАТ
- БАЛАК
- ПИНХАС
- МАТОТ
- МАСЕЭЙ
ДВАРИМ
- ДВАРИМ
- ВАЭТХАНАН
- ЭКЕВ
- РЕЭ
- ШОФТИМ
- КИ-ТЕЦЕ
- КИ-ТАВО
- НИЦАВИМ
- ВАЕЛЕХ
- ГААЗИНУ
- ВЕ-ЗОТ ГА-БРАХА
Индекс тем
Индекс книг и авторов
Тора с комментариями рабби Аврагама Ибн-Эзры - Том 3 - Ваикра - Бемидбар - Дварим 29:18
И ВОТ, КОГДА ОН УСЛЫШИТ СЛОВА ЭТОГО СТРОГОГО ЗАКЛЯТИЯ И БЛАГОСЛОВИТСЯ ОН В СВОЕМ СЕРДЦЕ, ГОВОРЯ: «МИР
БУДЕТ МНЕ, ХОТЯ И ПО ПРИХОТИ МОЕГО СЕРДЦА ХОДИТЬ БУДУ»,— И ТАК ПРИБАВИТСЯ К НАПОЕННОМУ ЖАЖДУЩЕЕ,—
[29:18] ▼ этого строгого заклятия «Проклят человек, который сделает изваяние и литого идола...» (Дварим, 27:15, и далее).
▼ и благословится он Ве-гитбарех והתברר. Рабби Йегуда fa-Леви из Испании[1], да упокоится он в Славе, утверждал, что это слово надо понимать в буквальном смысле: когда он услышит проклятие, то благословится в сердце своем и скажет: «Мир будет мне»[2], так же как услышавший формулу отлучения говорит: «Кроме меня!»
▼ и так прибавится Лемаан сефот למען ספות. Сказал рабби Йегуда fa-Леви, да покоится он в Эдене, что значение слова сефот связано с истреблением, как в словах «неужели погубишь» (тиспе ПЕЮГ1; Берешит, 18:23), то есть благословляющийся хочет отменить слова праведника, который скрывается за эпитетом «напоенный», на основании сказанного: «И будет он как дерево, посаженное у воды» (Ирмеягу, 17:8); а за эпитетом «жаждущий» скрывается нечестивец, как сказано: «Как можжевельник среди степи» (там же, 17:6). Он думает, что благословение в сердце остановит проклятие. Это красивое толкование, однако слово рава («напоенная»)— это прилагательное женского рода, а для такого толкования необходимо, чтобы было написано «напоенный жаждущего», а не «напоенная жаждущую». А рабби Йона-грамматик из Испании предлагал понимать это высказывание так: «Он увидит, что невинный погибает вместе с нечестивцем, и замыслит в сердце недоброе». Но это неверно, поскольку дальше сказано: «Мир будет мне».
Я же считаю, что слово сефот—это то же, что «прибавлять (сефот ספות) грех» (Йешаяг'у, 30:1), и тогда: «Мир будет мне, хотя и по прихоти моего сердца ходить буду, так как благодаря праведности праведников я останусь жив, ведь их много, а я один буду грешить». И потому написано далее: «Господь не захочет простить ему, ибо тогда...» (там же, 30:19)— то есть истребит сразу же. Этот стих также свидетельствует о правильности моего толкования стиха: «И ему будет прощено» (Бемидбар, 15:28). Сефот означает, что к напоенному прибавится жаждущее, и праведник уподобляется «напоенному», по сказанному: «И будет он как дерево, посаженное у воды» (Ирмеягу, 17:8), а нечестивец—«жаждущему», по сказанному: «Как можжевельник среди степи» (там же, 17:6)
[1] Поэт и ученый (1070-е, Испания—1141, Земля Израиля). 6. Для того чтобы проклятие к нему не
относилось. 7• Йона Ибн-Джанах, см. его «Книгу корней», корень תה.
Сегодня хорошие новости - есть все три тома комментариев Ибн-Езры на Тору.
Отличная возможность иметь все комментарии в 1 файле!
Оу! Великолепно, Труд Книжников, начатый в 2013 году, увенчался успехом - все комментарии на Тору Ибн-Езры вышли с печати!