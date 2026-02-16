Около пятидесяти лет было рабби Аврагаму Ибн-Эзре, когда он бежал из мусульманской Испании от «ярости досаждающих» и в 1140 г. прибыл в Рим «со смятенной душой».

К этому времени он уже был известен как автор великолепной прозы на арабском языке. Свидетельство этому можно найти у р. Моше Ибн-Эзры (ум. в 1138 г.), называвшего р. Аврагама не только первостепенным поэтом на иврите, но и «одним из самых ясно говорящих и приятных рассказчиков».

Однако из написанного р. Аврагамом Ибн-Эзрой по-арабски не сохранилось ничего (кроме переведенной на иврит книги Сефер га-ацамим, «Книги сущностей», по поводу авторства которой до сих пор нет ясности).

А все его прозаические сочинения на иврите, которые в большинстве своем до нас дошли, были написаны во время скитаний по странам христианской Европы — Италии, Франции и Англии — в последние двадцать пять лет жизни.

Тому, кто хочет понять и достойно оценить деятельность р. Аврагама Ибн-Эзры как комментатора, стоит задаться вопросом: какой отпечаток наложило на его творчество расставание с родными местами, с еврейской общиной Испании и как повлияли на него скитания из дома в дом, из города в город, из страны в страну,и ощущение собственной чужеродности среди евреев, не читавших по-арабски?