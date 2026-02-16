Перевод - это всегда комментарий, представляющий свое понимание оригинального текста. Тем более это верно для перевода Пятикнижия.

Данное издание опирается на перевод Торы с комментарием Раши, вышедший в московском издательстве "Лехаим" в 2009 г. Текст перевода приведен в соответствие с комментариями Ибн-Эзры: этим комментариям следует перевод фрагментов, допускающих различные толкования.

Подчеркиваемые Ибн-Эзрой трудности в понимании и кажущиеся внутренние противоречия текста также отражены в переводе.

Следует иметь в виду, что в некоторых случаях Ибн-Эзра в разных комментариях понимает стих по-разному, тогда перевод стиха следует одному из этих комментариев, а в другом случае может приводиться несколько иная версия. Ивритский текст Торы следует современным выверенным изданиям.