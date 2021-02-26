Вавилонский Талмуд - Трактат Мегила - том 2 - московское издание
Мишна определяет отношение закона к ряду нестандартных способов прочтения и написания Мегилы.
הקזדא את המגילה למפרע—Тот, кто читает Мегилу в обратном порядке1, לא יצא — не выполнил заповедь ее чтения. קךאה על פה—Прочитал ее наизусть, то есть не глядя в Свиток, קןךאה תרגום — или прочитал ее в переводе, то есть на арамейском2, בכל לשון — и тем более на любом другом иностранном языке3, לא יצא — не выполнил заповедь чтения Мегилы. אבל ק1רין אותה ללועזות בלעז — Но читают ее для иноязычных евреев на иностранном [на их] языке4. והלועז — А иноязычный еврей, שעזמע אעזורית — который слушал чтение Мегилы на святом языке5, יצא — выполнил заповедь чтения, несмотря на незнание языка.
קךאה סירוגין— Прочитал ее отрывками [делал перерывы в чтении], ומתנמנם — или прочитал ее в полудреме, יצא — выполнил заповедь чтения Мегилы.
היה כותבה—Писал ее, проговаривая текст вслух [принятая практика написания святых текстов], דזךעזה—или толковал ее, прочитывая при этом последовательно каждый стих6,ומגיהה —или исправлял ее, зачитывая каждое слово, чтобы убедиться, что в его написании нет ошибок,— закон таков:1אם כוון לב—если, читая Мегилу таким образом, имел намерение7,יצא —выпол-нил заповедь, ןאם לאו — а если не имел намерения,לא יצא — не выполнил8.
1. Скажем, сначала прочитал вторую половину Мегилы, а затем — первую, или пропустил стих, а затем восполнил его (гемара ниже, 186).
2. Раши (86 ד״ה מקרא).
3. Мишна называет арамейский язык отдельно, не включая его в понятие «любой [иностранный] язык», из-за его важности. Турей эвен (ד״ה קראה תרגום) .
4. Ниже (18а) гемара пояснит, как это согласуется с положением, что чтение Мегилы на иностранном языке недопустимо.
5. В оригинале — ашури. Обычно ашури означает название шрифта, а не название языка. Однако, иногда — как, например, здесь и выше (86, сноска 30) — под ашури [букв.: славный] подразумевают святой язык, ибо он из всех языков наиболее достоин ела-вы. Рашба (86).
6. Имеется в виду чтение Мегилы, прерываемое толкованиями.
Изначально прерывать чтение Мегилы посторонними словами запрещено. Но если они имеют прямое отношение к прочитанному, это допустимо (Рош 1, Ритва 186).
7. Кивен либо [букв.: направил сердце] — направил мысли на что-то определенное, сделал с определенным намерением.
8. Мишна не поясняет, на что именно требуется направить мысли, чтобы чтение Мегилы было зачтено как выполнение заповеди. Однако, как пишут комментаторы (Ран и др.), об этом можно судить по гемаре в трактате Брахот (13а), которая разбирает подобную мишну относительно заповеди чтения Шма [некто читал Тору и дошел до отрывка Шма: если имел намерение — выполнил заповедь чтения, если не имел — не выполнил]. Гемара там указывает, что понимание мишны связано с фундаментальным спором амораим о необходимости каваны [намерения] при исполнении заповедей, требующих определенного действия. Считается ли такая заповедь выполненной, если человек совершил требуемое действие без осознания, что этим действием выполняет заповедь [например, трубил в шофар в Рош а-Шана, как положено, но просто ради удовольствия]?
1) В соответствии с мнением, что для выполнения заповеди необходимо намерение, требования мишны относительно рассматриваемых ситуаций объясняются очевидным образом. Чтобы запо-ведь считалась выполненной, человек должен иметь в виду, что своим чтением он выполняет заповедь.
2) В соответствии с мнением, что для выполнения заповеди не требуется намерение, а лишь сам факт совершения заповеданного действия — в случаях, рассматриваемых мишной, нужно установить, какое собственно действие было совершено: заповеданное или какое-то другое. И определяется это наличием намерения или его отсутствием, о которых говорит мишна.
Вавилонский Талмуд с пояснениями и комментариями. Трактат Мегила. Том II
(Московское издание Талмуда)
На основе Талмуда с разъяснениями «Метивта» издательства «Оз ве-адар»
Издательство «Кеилат Москва», 2020. - 484 с.
Вавилонский Талмуд с пояснениями и комментариями. Трактат Мегила. Том II - Содержание
Рав Пинхас Гольдшмидт
Рав Моше Лебель
Рав Игаль Полищук
Рав Пинхас Бронфман
Рав Бен-Цион Зильбер
Рав Зеев Вайсбейн
Пинхас Швальб
От редакции
Трактат Мегила
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Сиюм масехет (ашкеназская транслитерация)
Сиюм масехет (сефардская транслитерация)
Комментаторы и источники
Терминологический словарь
Мегилат Эстер
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