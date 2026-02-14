Раби Шеломо Ицхаки (1040-1105) является самым известным толкователем Талмуда и ТаНаХа, основоположником французской школы экзегезы. С ним связаны многочисленные легенды, но до нас дошли лишь отдельные достоверные биографические сведения. Известно, что он учился в знаменитых ешивах Германии, в Майнце и Вормсе, а по возвращении во Францию создал собственную ешиву, которая вскоре стала главной в Западной Европе и привлекала к себе многочисленных учеников из разных мест еврейской диаспоры.

В своем толковании РаШИ соединяет глубокие и всесторонние знания письменной и устной Торы с талантом точного и лаконичного изложения. Он обладает удивительной способностью внести ясность во все требующее разъяснения. РаШИ ставит перед собой цель истолковать ТаНаХ на уровне прямого толкования (пешата) с использованием таких мидрашей, которые разрешают так называемые трудности в стихах и выясняют их смысл в стройной последовательности и взаимосвязи текста. По его мнению, стихи не лишаются прямого смысла и там, где аллегоричность и образность очевидны. Редким исключением из этого правила является толкование к ’’Песни песней”, где прямое толкование уводит от понимания истинного смысла.

РаШИ исходит из того, что вся письменная и устная Тора представляет собой единое целое. При этом первая служит отправной точной для второй, а вторая, в свою очередь, является ключом к пониманию первой в ее смысловом единстве. В качестве важного инструмента толкования РаШИ использует знание грамматики языка иврит, являясь последователем грамматической школы Менахема бен-Серука и Дунаша бен-Лабрата, живших в 10-ом веке в Испании. Он сформулировал немало правил языка иврит, уточнил значение многих синонимов, указал на отличие языка Талмуда от языка Мишны, но при этом, толкуя слова ТаНаХа, он нередко исходил из языка мудрецов. В некоторых случаях РаШИ ссылается на реалии современной ему жизни, как, например, чеканка монет, гравировка по камню, изготовление стекла, охота на птиц, военное искусство и т. п. РаШИ сам не составил словарь, как это сделал, например, РаДаК, но его толкования содержат в себе весьма полный словарь языка Писания. Нередко для уточнения он пользуется арамейскими переводами Ункелуса и Ионатана. Около тысячи слов в ТаНаХе он истолковал посредством перевода на французский язык.

Пять Свитков - с толкованиями РаШИ, Сфорно, МаЛбИМа и Тора Темима

Перевод: Фрима Гурфинкель

ИЕРУСАЛИМ

5780 2020 - 461 с.

ISBN 978-965-7412-48-0

THE FIVE SCROLLS with commentaries of RASHI, Sforno, MALBIM and Torah Temimah (461 pp.)

Translation: Frima Gurfinkel

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Песнь о любви

СВИТОК РУТ

Царство, порожденное милостью

СВИТОЙ ПЛАЧЕЙ (ЭЙХА)

Память во имя будущего

СВИТОК СОБИРАТЕЛЯ (КОЭЛЕТ)

Ибо это весь человек

СВИТОК ЭСТЕР

Для памяти вековечной

Раби Шеломо Ицхаки (1040-1105)

Раби Овад’я Сфорно (1470-1550)

МаЛбИМ (1809-1879)

Раби Барух аЛеви Эпштейн (1860-1942)

Пять Свитков - с толкованиями РаШИ, Сфорно, МаЛбИМа и Тора Темима - Песнь песней - Глава 3

1 На ложе моем по ночам

Я искала (того), кого любит моя душа,

я искала его, но не находила его.

2 Встану же и обойду город,

рынки и площади,

буду искать (того),

кого любит моя душа. - я искала его, но не находила его.

3 Нашли меня стражи, обходящие город.

- Того, кого любит моя душа, видели вы?

4 Едва миновала я их,

как нашла я того, кого любит моя душа.

Я за него ухватилась и не отпустила его,

пока не привела его в дом моей матери и в покой родительницы моей.

5 Заклинаю вас, дщери Йерушалаима, газелями или ланями полевыми:

Не вспугните, не потревожьте любовь, пока желанна!

6 Кто эта,

восходящая из пустыни,

как столпы дыма,

окуренная миррой и ливаном,

от всякого пороха торговца?

Пять Свитков - с толкованиями РаШИ, Сфорно, МаЛбИМа и Тора Темима - Песнь песней - Глава 3 - Толкования

РаШИ

1. НА ЛОЖЕ МОЕМ ПО НОЧАМ - В моей беде я во мгле пребывала на протяжении тех тридцати восьми лет, когда сыны Исраэля в отлучении были (после греха соглядатаев) [Речи 2, 14].

Я ИСКАЛА ЕГО, НО НЕ НАХОДИЛА ЕГО - "Ибо не взойду Я в среде твоей" [Имена 33, 3], "ибо Я не в вашей среде" [Речи 1, 42].

2. ВСТАНУ ЖЕ, БУДУ ИСКАТЬ - "И молил Моше" [Имена 32, 11]. "Взойду я к Господу" [там же 32, 30].

3. НАШЛИ МЕНЯ СТРАЖИ - Это Моше и Аарон.

ТОГО, КОГО ЛЮБИТ МОЯ ДУША, ВИДЕЛИ ВЫ? - Что вы нашли на Его устах (что слышали от Него)?

4. ЕДВА МИНОВАЛА Я ИХ - Вскоре после того, как (стражи) меня покинули по истечении сорока лет (скитаний в пустыне).

КАК НАШЛА Я - Он был со мной в дни Йеошуа, при покорении тридцати одного царя.

букв.: Я ЗА НЕГО УХВАТИЛАСЬ И НЕ ОТПУЩУ ЕГО - Я не оставила Его в покое, пока не привела к скинии в Шило, за все то, что Он для меня содеял.

5. ЗАКЛИНАЮ ВАС - нации, в пору моего пребывания в изгнании среди вас.

НЕ ВСПУГНИТЕ И НЕ ПОТРЕВОЖЬТЕ - (Не отвратите) любовь моего Возлюбленного от меня, соблазняя и подстрекая меня покинуть Его, отступив от Него.

ПОКА ЖЕЛАННА - Пока Его любовь желанна мне.

6. КТО ЭТА, ВОСХОДЯЩАЯ ИЗ ПУСТЫНИ - Когда я шла по пустыне, огненный столп и облако шли предо мной, умерщвляя змей и скорпионов и сжигая шипы и тернии, чтобы сделать дорогу ровной. Облако и дым поднимались, и народы видели их и, дивясь тому величию, говорили: "Кто эта," т. е. сколь величественна эта, восходящая из пустыни!

букв.: КАК ПАЛЬМЫ ДЫМА - Высокая и стройная как пальма (т. е. "тимрот" рассматривается как производное от "тамар", финиковая пальма).

ОКУРЕННАЯ МИРРОЙ - Это относится к облаку воскурения, которое поднималось над внутренним жертвенником.

ТОРГОВЦА - "Рохел" - торговец благовониями, который продает всевозможные ароматические вещества,

букв.: ОТ ВСЯКОГО ПОРОХА - (Порошок называется "авка"), потому что его толкут и растирают в прах (авак).

Сфорно

1. НА ЛОЖЕ МОЕМ ПО НОЧАМ - В прежние времена, когда я грешила, Ты прощал незамедлительно, стоило мне лишь раскаяться. Теперь все иначе обстоит. Ведь ”по ночам”, в потемках сорока дней, прошедших в гневе, (когда Моше молил Господа простить народу грех поклонения тельцу), ”я искала (Того), Кого любит моя душа” через исповедь и молитву нашего учителя Моше и праведников поколения. ”Я искала Его, но не находила Его” из-за гнева и негодования.

2. И ОБОЙДУ ГОРОД - Весь стан Исраэля.

Я ИСКАЛА ЕГО - Есть ли кто-либо обретший милость, но не находила его о во всем стане. ”И было: всякий искавший Господа выходил к шатру назначения, который вне стана” [Имена 33, 7].

3. НАШЛИ МЕНЯ СТРАЖИ - Это Моше и Аарон среди Его священнослужителей. И я спросила у них: ’’Того, Кого любит моя душа, видели вы?”, но не получила ответа.

4. ЕДВА МИНОВАЛА Я ИХ - Те ночи, прошедшие в гневе.

КАК НАШЛА Я - При вторых скрижалях.

Я ЗА НЕГО УХВАТИЛАСЬ - без промедления с доброхотными приношениями на нужды скинии.

И НЕ ОТПУСТИЛА ЕГО - Я не возвращалась к недомыслию и греху.

ПОКА НЕ ПРИВЕЛА ЕГО - Чтоб Его Шехине пребывать (надо мной).

В ДОМ МОЕЙ МАТЕРИ - К наружному жертвеннику в притворе Исраэля, где находятся главы народа, которые словно ’’мать в Исраэле”. - Это относится к нисхождению огня при наших жертвоприношениях.

И В ПОКОЙ РОДИТЕЛЬНИЦЫ МОЕЙ - В дом Святого святых, где находится ”орати”, одна лишь Тора на скрижалях, которая учит праведному. - Это относится к освящению (скинии) главами народа, о чем сказано: ”И когда входил Моше в шатер назначения, чтоб речь вести с Ним, то слышал он голос, изрекавший при нем” [В пустыне 7, 89]. И потому

5. ЗАКЛИНАЮ - вас, народы, не притеснять меня своими указами, чтобы праведники поколений могли заниматься Торой и молитвой и восстановить прежнее величие.

6-8. КТО ЭТА, ВОСХОДЯЩАЯ ИЗ ПУСТЫНИ, КАК СТОЛПЫ ДЫМА -Благословенный Б-г отвечает: ’’Воистину, тогда Я простил из-за молитвы Моше, избранника Моего, кто отстаивал (их) предо Мною, однако не в полной мере (простил). Ибо, когда они отступили от своего намерения в связи с соглядатаями, Я помянул им грех (поклонения) тельцу”. Ведь до содеянного соглядатаями предполагалось, что они тотчас вступят на землю (Исраэля) без боя.

КАК СТОЛПЫ ДЫМА, ОКУРЕННАЯ - Как сказано: ’’Встань, Господи, и рассеются враги Твои, и в бегство обратятся” [там же 10, 35]. Но после греха соглядатаев - ’’кто эта, восходящая” таким образом? Они вынуждены были вести войну, и также впоследствии на своей земле им приходилось прибегать к оружию. Даже в дни Шеломо, когда Б-г даровал мир Исраэлю, от оружия не могли отказаться.