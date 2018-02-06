Смена руководства — уход Мирьям, Аарона и Моисея. Раздел Хукат рассказывает о смене поколения и о смене руководства. И в этом разделе происходит также переход от мира чудес к естественной жизни. Чудеса во время хождения по Пустыне можно соотнести с тремя национальными лидерами: благодаря Моисею с неба спускается манна, благодаря Аарону есть Облака Славы , а благодаря Мирьям существует колодец с водой, который сопровождает народ. Три главных пастыря чудес ным образом обеспечивают евреев всем необходимым: едой, питьем и защитой.

Поэтому при переходе из Пустыни, мира чудес, в заселенную территорию, мир естественной жизни, — все трое уходят. При этом, как руководители народа, так и чудеса, — уходят постепенно, а не сразу. Первой умирает Мирьям в Кадеше, и начинается соприкосновение с Эдомом. Хождение по пустыне еще продолжается, но жизнь в «чудесной» ее части уже закончена, и начинается жизнь в части обитаемой. Это означает, что нет надобности в божественном колодце, и, соответственно, умирает Мирьям. После смерти Мирьям начинается кризис с водой, в процессе которого Моисей и Аарон демонстрируют свою неспособность правильно руководить дальнейшим развитием народа. Далее умирает Аарон, который символизирует мир, и благодаря заслугам которого существуют Облака Славы, охраняющие народ. Но когда евреи начинают воевать, Облака Славы больше не нужны. Моисей уже на этом этапе получает приговор о том, что не войдет в Страну Израиля, но реализация этого приговора откладывается на год, поскольку он должен довести народ до границы Страны Израиля, и от него также зависит поступление манны. Поэтому Моисей умирает лишь непосредственно перед переходом через Иордан. Отметим, что с исчезновением колодца Мирьям выясняется, что народ пока еще не может существовать без чудес, и «чудесная вода» частично возвращается.

Но в тот момент, когда исчезают Облака Славы, народ справляется с новой ситуацией и побеждает царя Арада самостоятельно, без чудес. Этот переход от чудесности к естественности отражает разные уровни Божественного Управления миром, соответствующие разному представлению о Божественных награде и наказании. При чудесном Управлении все является абсолютным, и наказание немедленно следует за грехом, — а при естественном Управлении эта связь скрыта, и наказание может быть отложено, или прийти с другой стороны (как, например, Билам погибает не от ангела с мечом, а от меча в руке еврейской армии). Этот переход аналогичен взрослению. При чудесном Управлении, награда и наказание, приходящие немедленно, являются скорее «дрессировкой», а не «воспитанием», и лишь естественное Управление приучает человека к принятию ответственности. Поэтому переход от мира чудес к миру естественности должен происходить постепенно.

Полонский - Библейская динамика, часть 9 - Столкновение с народами

Современные еврейские комментарии к библейским текстам «Орот Йерушалаим» Literary editing and proofreading: Elena Shmulevich

OROT YERUSHALAIM

«Место Встречи»

Просветительская ассоциация "МЕСТО ВСТРЕЧИ"

"MEETING PLACE" Association

Издание подготовлено в сотрудничестве с "Мидраша Ционит" - образовательный центр для русскоязычного еврейства www.midrasha.net

The edition was prepared in cooperation with The Schapiro Center for Jewish Studies

Иерусалим, 5776

Полонский - Библейская динамика, часть 9 - Столкновение с народами - Содержание

Столкновение с народами

Благодарности

Глава 14. Вторая часть книги Чисел — общий обзор

Недельный раздел [6]. ХУКАТ

Глава 15. Очищение Красной коровой

Глава 16. Вода из скалы

Глава 17. Конфликты с Эдомом и Арадом

Глава 18. Медный змей

Глава 19. Завоевание Ззиорданья

Недельный раздел [7]. Балак

Глава 20. Приглашение Билъамз

Глава 21. Пророчества Вилъама

Глава 22. Попытка совращения Израиля

Недельный раздел [8]. Пинхас