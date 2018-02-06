Полонский - Библейская динамика - 9 - Столкновение с народами
Смена руководства — уход Мирьям, Аарона и Моисея. Раздел Хукат рассказывает о смене поколения и о смене руководства. И в этом разделе происходит также переход от мира чудес к естественной жизни. Чудеса во время хождения по Пустыне можно соотнести с тремя национальными лидерами: благодаря Моисею с неба спускается манна, благодаря Аарону есть Облака Славы , а благодаря Мирьям существует колодец с водой, который сопровождает народ. Три главных пастыря чудес ным образом обеспечивают евреев всем необходимым: едой, питьем и защитой.
Поэтому при переходе из Пустыни, мира чудес, в заселенную территорию, мир естественной жизни, — все трое уходят. При этом, как руководители народа, так и чудеса, — уходят постепенно, а не сразу. Первой умирает Мирьям в Кадеше, и начинается соприкосновение с Эдомом. Хождение по пустыне еще продолжается, но жизнь в «чудесной» ее части уже закончена, и начинается жизнь в части обитаемой. Это означает, что нет надобности в божественном колодце, и, соответственно, умирает Мирьям. После смерти Мирьям начинается кризис с водой, в процессе которого Моисей и Аарон демонстрируют свою неспособность правильно руководить дальнейшим развитием народа. Далее умирает Аарон, который символизирует мир, и благодаря заслугам которого существуют Облака Славы, охраняющие народ. Но когда евреи начинают воевать, Облака Славы больше не нужны. Моисей уже на этом этапе получает приговор о том, что не войдет в Страну Израиля, но реализация этого приговора откладывается на год, поскольку он должен довести народ до границы Страны Израиля, и от него также зависит поступление манны. Поэтому Моисей умирает лишь непосредственно перед переходом через Иордан. Отметим, что с исчезновением колодца Мирьям выясняется, что народ пока еще не может существовать без чудес, и «чудесная вода» частично возвращается.
Но в тот момент, когда исчезают Облака Славы, народ справляется с новой ситуацией и побеждает царя Арада самостоятельно, без чудес. Этот переход от чудесности к естественности отражает разные уровни Божественного Управления миром, соответствующие разному представлению о Божественных награде и наказании. При чудесном Управлении все является абсолютным, и наказание немедленно следует за грехом, — а при естественном Управлении эта связь скрыта, и наказание может быть отложено, или прийти с другой стороны (как, например, Билам погибает не от ангела с мечом, а от меча в руке еврейской армии). Этот переход аналогичен взрослению. При чудесном Управлении, награда и наказание, приходящие немедленно, являются скорее «дрессировкой», а не «воспитанием», и лишь естественное Управление приучает человека к принятию ответственности. Поэтому переход от мира чудес к миру естественности должен происходить постепенно.
Полонский - Библейская динамика, часть 9 - Столкновение с народами
Современные еврейские комментарии к библейским текстам «Орот Йерушалаим» Literary editing and proofreading: Elena Shmulevich
OROT YERUSHALAIM
«Место Встречи»
Просветительская ассоциация "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
"MEETING PLACE" Association
Издание подготовлено в сотрудничестве с "Мидраша Ционит" - образовательный центр для русскоязычного еврейства www.midrasha.net
The edition was prepared in cooperation with The Schapiro Center for Jewish Studies
Иерусалим, 5776
Полонский - Библейская динамика, часть 9 - Столкновение с народами - Содержание
- Столкновение с народами
- Благодарности
- Глава 14. Вторая часть книги Чисел — общий обзор
Недельный раздел [6]. ХУКАТ
- Глава 15. Очищение Красной коровой
- Глава 16. Вода из скалы
- Глава 17. Конфликты с Эдомом и Арадом
- Глава 18. Медный змей
- Глава 19. Завоевание Ззиорданья
Недельный раздел [7]. Балак
- Глава 20. Приглашение Билъамз
- Глава 21. Пророчества Вилъама
- Глава 22. Попытка совращения Израиля
Недельный раздел [8]. Пинхас
- Глава 23. Последствия попыток соблазнения
- Глава 24. Перепись народа, раздел земли и смена власти
- Глава 25. Храмовые жертвоприношения
- Глава 26. Обеты
- Глава 27. Война с Мидьяном
- Глава 28. Гад и Реуеен поселяются в Зэиорданье
- Глава 29. Итог переходов через Пустыню
- Глава 30 . Ханаанские народы и границы Страны
- Глава 31. Города-убежища
- Глава 32. Завершение книги Чисел
Полонский - Библейская динамика, часть 9 - Столкновение с народами - «Книга Билъама» и взгляд со стороны
Как мы уже отмечали ранее, разделы Хукат и Балак связаны с противостоянием между Израилем и народами мира. Темой раздела Хукат было физическое столкновение с народами, а раздел Балак посвящен духовному противостоянию с ними, картину которых описывает пророк Билъам (Валаам). Хотя основное место в этом недельном разделе занимают пророчества Билъама — раздел назвается Балак, по имени царя Моава. Это подчеркивает, что его темой являются не собственно пророчества, а взаимоотношения евреев с народами мира, представителем которых является здесь Балак. Отрывок о пророчествах Билъама имеет особый статус в Книге Чисел, поскольку он дает взгляд на еврейский народ со стороны. Этот отрывок иногда называется «Книга Билъама» — так что в Торе как бы есть дополнительно две отдельные книги, дающие особый, дополнительный взгляд на еврейский народ: «Книга Билъама» и «Книга Итро» (о которой мы говорили выше, в комментарии к Числа 10:29). Проблемы еврейской жизни, о которых рассказывает книга Чисел — безосновательный ропот, история лазутчиков, бунт Кораха — это взгляд изнутри, подчеркивающий кризисы и оценивающий изнутри поведение народа и его руководства.
Но при взгляде со стороны, для народов мира и будущих поколений это была эпоха триумфального развития и продвижения. И включение в Тору пророчеств Билъама призвано показать высокий уровень Израиля и подтвердить, что Бог, несмотря ни на что, не оставляет еврейский народ. (Заметим, что аналогичный зазор между «тяжелыми проблемами при взгляде изнутри» и «огромными достижениями при взгляде со стороны» — характерен и для других эпох в жизни еврейского народа, и в частности для сегодняшней жизни Государства Израиля) Интересно отметить, что археология подтверждает историчность пророка по имени «Билъам, сын Беора». В 1967 году голландская археологическая экспедиция при раскопках в Дир Алла в Заиорданьи (в 8 км к северо-востоку впадения Ябока в Иордан) нашла жертвенник, в надписях на стенах которого говорилось о «Билъаме, сыне Беора, провидце Бога» и о его пророчествах. Надпись датируется 8 веком до н.э., то есть это гораздо позже, чем события Торы, — но возможно, является отражением более давней традиции.
спасибо
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