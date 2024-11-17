Левкиевская, Елена - Белорусские мифы - От Мары и домашнего ужа до волколака и Злыдни

В этой книге рассказывается о низшей белорусской мифологии в том виде, в котором она известна нам по фольклорным и этнографическим записям последних примерно полутора веков. Более-менее регулярные исследования восточнославянской традиции начались со второй половины XIX века, а в наше время постоянные фольклорные экспедиции, фиксирующие состояние современной народной культуры, стали неотъемлемой частью фольклористики. Что же касается пантеона высших божеств, то о нем здесь не говорится по той причине, что все известные нам по древним письменным памятникам и не слишком многочисленные факты о высших божествах восточных славян (боге-громовержце Перуне, скотьем боге Волосе/Велесе, женском божестве Мокоши и некоторых других) относятся к древнерусскому дохристианскому и раннехристианскому периоду, то есть к эпохе, когда еще не началось формирование самостоятельного белорусского этноса *. С принятием христианства представления о высших божествах относительно быстро исчезли из актуальных восточнославянских верований, отчасти заместившись народным культом христианских святых, однако остатки этих представлений до сих пор сохраняются в белорусском языке и народной традиции. К примеру, стоит вспомнить, что молнию у белорусов называют по имени верховного божества восточнославянского языческого пантеона — пярун, а в мифологии живы поверья о том, что во время грозы Бог (или святой илья) бьет своими молниями-перунами в « нечистика», то есть в черта. Некоторые ученые (в частности, В. В. иванов и В. Н. Топоров) считали это поверье отголоском главного восточнославянского мифологического сюжета о борьбе бога- громовержца Перуна с его хтоническим противником Велесом (так называемая теория основного мифа, которая в настоящее время подвергается достаточно обоснованной критике).

Белорусские (как и вообще славянские) этиологические легенды (о сотворении мира, земли, людей и всего сущего) в основном содержат христианизированные версии представлений о первых временах творения, в частности народные интерпретации библейских и евангельских сюжетов на эту тему. Но некоторые из этих сюжетов являются подлинной древностью и относятся даже не к индоевропейскому, а к более раннему наследию и принадлежат к мировому фольклору. Речь идет об известной во многих культурах дуалистической легенде о двух демиургах — Боге и его помощнике (который почти сразу же оказывается и его антагонистом) — и о сотворении суши из горсти земли, поднятой помощником Бога (чертом, дьяволом, Сатаной) со дна океана (в научных исследованиях ее часто называют мифом о ныряльщике, поскольку по Божьему указанию помощник ныряет за землей на дно океана). В белорусском (как и вообще в славянском) фольклоре эта древняя легенда оказывается сопряжена с библейским сюжетом об одном из ангелов, попытавшемся организовать восстание против Бога, и о свержении восставших ангелов на землю. Кстати, именно из этих павших ангелов, по народным воззрениям, и произошли многочисленные мифологические персонажи. отношения Творца и его помощника-антагониста описываются в этиологических ле гендах как постоянное противостояние из-за гордыни последнего, все время пытающегося доказать, что он равен Богу и также способен творить, но его творения, в отличие от Божьих, оказываются убогими и несовершенными или вредными и опасными. Наиболее известный круг белорусских этиологических легенд собран в первой главе настоящей книги, тогда как остальные главы посвящены персонажам низшей мифологии.

Левкиевская, Елена - Белорусские мифы - От Мары и домашнего ужа до волколака и Злыдни

Москва : МИФ, 2025. — 320 с. : ил. — (Мифы от и до).

ISBN 978-5-00250-038-3

Левкиевская, Елена - Белорусские мифы – Содержание

Предисловие. Несколько слов об этой книге

Глава 1. Космогонические, этиологические и эсхатологические легенды

Начало сотворения мира

«Тот свет», рай и ад

Создание человека и животных

Множественность дьяволов

Мифологическое время и великаны (волаты)

Время, когда Бог ходил по земле

Что будет в конце света?

Глава 2. Мифологические персонажи, происходящие из умерших людей

Души предков

Дети, умершие некрещеными

Кикимора

«Ходячий» покойник

Русалка

Глава 3. Люди с демоническими свойствами и результаты их деятельности

Ведьма

Колдун

Знахари

«Знающие»

Волколак

Сглаз

Порча

Залом

Колтун

Глава 4. Духи домашнего и природного пространства

Домовик (хатник) и хлевник

Ласка

Домашний уж

Мара и стрига

Духи домашних построек

Водяные духи

Лесные духи

Полевой дух

Глава 5. Мифологизированные явления и персонификации человеческих состояний

Цветение папоротника

Вихрь

Клад

Персонификация Страха

Персонификации судьбы (Доля и Злыдни)

Духи болезней

Смерть

Персонажи, которыми пугают детей

Глава 6. Нелокализованные персонажи

Черт

Летающий змей

Доброхожие

Блуждающие огни

Персонификации праздников и дней недели

Приложение. Об изучении белорусской мифологии и «боге луны» Кляскуне

Примечания

Библиография

Источники иллюстраций