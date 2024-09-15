Майкл Говард - Мудрость рун

Реакцией на всплеск интереса к восточным религиям становится интерес к поиску духовных истин в древних кельтских культурах и их эзотерической философии. Кельтское искусство развивается как особая духовная форма, появляются группы неодруидов и общины, провозглашающие традиционную связь с кельтским язычеством.

В течение последних восьми-девяти лет появились признаки возрождения интереса к религиям англосаксов и скандинавов. За эти годы ученые провели серьезные исследования, особенно в связи с англосаксонскими и скандинавскими рунами. Сначала эти исследования были поверхностными и касались лишь базовой работы с руническим алфавитом как системой гадания. Хотя мантическое использование является важным аспектом рун, они имеют также духовное значение в языческих религиях Северной Европы, возникших в эпоху неолита и бронзового века.

У этой книги тройная цель: во-первых, взглянуть на руны с исторической точки зрения и проследить их происхождение; во- вторых, объяснить практическое использование рун как метода предсказания; и наконец, увидеть в них глубинные символы духовной системы, сравнимой с восточными концепциями И ЦЗИН и Дао. Учитывая разочарование в классических религиях, стоит ожидать, что мыслящий человек отправится на поиски альтернативных форм духовности. Рассказывая о древней мудрости рун, автор стремится продемонстрировать искателям новой реальсти, что в основе западной философии лежат символы, глубоко встроенные в национальное самосознание: даже дни недели названы именами скандинавских богов и богинь. Также их имена сохранились в британских топонимах — отголосках времен господства на этих землях саксов и викингов.

Когда мы обращаемся к архетипическим символам, результаты могут быть весьма неожиданными. Как выразилась шотландская писательница Фиона Маклеод: «Старые боги не умерли — умерли мы». Под поверхностью современного общества боги по-прежнему плетут свои чары. Критики язычества часто называют его устаревшей, примитивной или варварской религией. Разумеется, в язычестве есть аспекты, которые трудно понять современному человеку. В этой книге я не стану пытаться приукрасить темные стороны почитания языческих богов. Их нужно признавать и принимать в контексте, как мы принимаем неприглядные моменты современного мира. Однако глубокое и взвешенное исследование язычества, особенно в связи с новыми экологическими идеями, помогает понять, что оно имеет непосредственное отношение к текущему планетарному кризису. В эпоху, когда человечество вопреки всем трудностям пытается сохранить себя и природу, язычество предлагает нам путь вперед. Руны послужат здесь своего рода картой личного и коллективного духовного просветления.