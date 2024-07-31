Русские народные сказки с мужскими архетипами - Иван-царевич, серый волк, Кощей Бессмертный и другие герои

В авторской песне начала XXI века есть строки: «Дурак опять женился на царевне — наверное, обоим повезло». Конечно, автор песни, Игорь Белый, иронизирует, тем более что та же новость подается и в другом варианте: «наверное, обоим поделом». Но вот насколько эта ирония (или нет?) перекликается с исконным замыслом народной сказки? Иванушка-дурачок, а также его собратья по фольклору (от Ивана-царевича до Емели), их невесты, помощники и антагонисты живут в тридевятом царстве Архетипа и действуют строго по местным законам.

Понятие архетипа (от древнегреческого — «первообраз, оригинал, подлинник, образец») восходит ко временам Античности, к эйдосам Платона, и разворачивается в различных контекстах мировой культуры. Литературоведы понимают под этим термином основу для построения образов и сюжета, «порождающую модель» (по А. Ю. Большаковой), которая, при внешних метаморфозах, сохраняет свое смысловое ядро. Культурологи рассматривают архетип как базовую культурную модель, а социологи — как комплекс пове денческих сценариев и этических установок индивидуума (в сказках это социальные роли царя, воина, отца и сына и т. д.). Близкую интерпретацию находим и в психологии, сказкотерапии: архетип — это «базовая матрица» (Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева), константа на фоне переменчивых куль турно-исторических декораций. В зависимости от культурных реалий, в человеческом сознании корректируется восприятие архетипического образа, но его суть остается неприкосновенной.

Общекультурные архетипы не только создают устойчивую канву русских народных сказок, но и объясняют родство бродячих сюжетов. Первая русская классификация сказок, созданная исследователем и собирателем фольклора А. Н. Афанасьевым, включала сказки о животных, волшебные (мифологические, фантастические), былинные, исторические, новеллистические (бытовые), а также былички, докучные (в которых многократно повторяется один и тот же фрагмент текста), прибаутки и анекдоты. Профессор, фольклорист Э. В. Померанцева в «Судьбах русской сказки» сократила этот перечень до волшебных, авантюрных, о животных и бытовых. В современной науке принято использовать классификацию В. Я. Проппа, основанную на структурных признаках, в которую вошли сказки кумулятивные (архетипические), волшебные (на них сейчас и остановимся), о животных и о людях, а понятие жанра уступило место типу, распадающемуся, в свою очередь, на сюжеты и далее — на версии и варианты.

Русские народные сказки с мужскими архетипами - Иван-царевич, серый волк, Кощей Бессмертный и другие герои

А. Афанасьев, С. Максимов, Н. Никифоровский

предисл. О. Юрченко ; коммент. В. Добровольской

Москва : МИФ, 2024, 224 с. : ил.

Серия "Сказочная Русь. Иллюстрированная серия"

ISBN 978-5-00214-271-2

Русские народные сказки с мужскими архетипами - Иван-царевич, серый волк, Кощей Бессмертный и другие герои - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

АРХЕТИП 1 - ЧУДЕСНЫЙ СУПРУГ

ЖЕНИХ-ПТИЦА - ПЕРЫШКО ФИНИСТА — ЯСНА СОКОЛА

ЖЕНИХ-ЧУДОВИЩЕ - ЗАКЛЯТЫЙ ЦАРЕВИЧ

АРХЕТИП 2 - ЗЛОДЕЙ

КОШ, ИЛИ КОЩЕЙ - КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ

ОДНОГЛАЗОЕ СУЩЕСТВО - ВЕРЛИОКА

КОЛДУН ИЛИ МАГ - КОЛДУН-ЧАРОДЕЙ

ОБОРОТЕНЬ ИЛИ ВОЛКОДЛАК - НОЖ ЗА ОВИНОМ

ВАМПИР- ПОЛУМЕРТВЕЦ - УПЫРЬ

ХОЗЯИН ЛЕСА - ЛЕШИЙ

ВЕДЬМАК-КОЛДУН - ВЕДЬМАКИ И ВЕДЬМЫ

АРХЕТИП 3 - ГЕРОЙ

ГЕРОЙ-ИСКАТЕЛЬ - СКАЗКА ОБ ИВАНЕ-ЦАРЕВИЧЕ, ЖАР-ПТИЦЕ И О СЕРОМ ВОЛКЕ ИВАН-ЦАРЕВИЧ И МАРФА-ЦАРЕВНА

ГЕРОЙ-ВИТЯЗЬ - СКАЗАНИЕ ПРО ХРАБРОГО ВИТЯЗЯ, ПРО БОВУ-КОРОЛЕВИЧА

ГЕРОЙ-ГУСЛЯР - САДКО

ГЕРОЙ-БОГАТЫРЬ - ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И ЗМЕЙ

АРХЕТИП 4 - ИНФАНТИЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЖ

ГЕРОЙ С ПОМОЩНИКАМИ - ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ О ИВАНУШКЕ-ДУРАЧКЕ

СПАСЕННЫЙ ГЕРОЙ - ВЕДЬМА И СОЛНЦЕВА СЕСТРА

ПРИМЕЧАНИЯ

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