Эдингер, Эдвард - Эго и архетип - Сознание и бессознательное в мифе, религии и культуре

Эдингер - Эго и архетип
Юнг сделал фундаментальное открытие, которое имело далеко идущие последствия: он открыл коллективное бессознательное, или архетипическую психику. Проведенные Юнгом исследования позволили нам узнать, что индивидуальная психика не только является продуктом личного опыта, но и обладает доличностным или трансличностным измерением, которое проявляется в универсальных паттернах и образах всех мировых религий и мифологий.
Далее Юнг открыл, что архетипическая психика обладает структурирующим или упорядочивающим принципом, который позволяет объединять различные архетипические содержания. Этот центральный архетип, или архетип целостности, получил у Юнга название Самости. Самость является упорядочивающим и объединяющим центром всеобщего психического начала (сознательного и бессознательного) аналогично тому, как эго является центром сознательной личности. Иными словами, эго является центром субъективной идентичности, а Самость — центром объективной идентичности. Таким образом, Самость является высшим психическим авторитетом, которому подчиняется эго. В упрощенном виде Самость можно описать как внутреннее эмпирическое божество. Она совпадает с образом Бога (imago Dei).
Юнг показал, что Самость имеет характерную феноменологию. Ее выражают с помощью определенных символических изображений, которые называются мандалами. К мандалам относят изображения, в которых выделяется круг с центром и, как правило, с дополнительными элементами в виде квадрата, креста или иного образа четверицы или кватерности.
С Самостью также связан ряд других тем и образов. К их числу относятся: целостность, совокупность, союз противоположностей, центральная генеративная точка, центр мира, ось мироздания, творческий момент встречи Бога с человеком, то место, где сверхличностная энергия перетекает в личную жизнь, вечность как противоположность потоку времени, нетленность, парадоксальное соединение неорганического с органическим, защищающие структуры, способные извлекать порядок из хаоса, превращение энергии в эликсир жизни. Все эти темы и образы имеют непосредственное отношение к Самости, центральному источнику жизненной энергии и нашего бытия, который наиболее «просто» описывается как Бог. Действительно, богатейшие источники феноменологических исследований Самости содержатся в созданных человеком бесчисленных изображениях божества.
Поскольку существуют два автономных центра психической жизни, отношения между ними приобретают существенное значение. Отношение эго к Самости носит весьма проблематичный характер и имеет близкое сходство с отношением человека к своему Создателю, как это отражено в религиозном мифе. Действительно, миф можно рассматривать как символическое выражение отношения между эго и Самостью. Многие особенности психологического развития можно понять в контексте изменения отношения между эго и Самостью на различных этапах психического роста. Предметом нашего исследования как раз и будет постепенное развитие отношений между эго и Самостью.
Эдингер, Эдвард - Эго и архетип - Сознание и бессознательное в мифе, религии и культуре
Пер. с англ. В. Зеленского ; науч. ред. Н. Павликова. — Москва : МИФ, 2024. — 448 с. : ил. — (Сознание и архетипы).
ISBN 978-5-00214-635-2
Эдингер, Эдвард - Эго и архетип – Содержание
Предисловие
ЧАСТЬ I ИНДИВИДУАЦИЯ И СТАДИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Глава I. Инфляция эго
1. Эго и Самость
2. Инфляция и изначальная целостность
З. Адам и Прометей
4. Гордыня и возмездие
Глава II. Отчужденное эго
1. Ось эго — Самость и цикл психической жизни
2. Отчаяние и насилие
3. Отчуждение и религиозное переживание
4. Восстановление оси эго — Самость
Глава III. Встреча с Самостью
1. Роль коллективного
2. Прорыв
3. Книга Иова .
4. Индивидуированное эго
ЧАСТЬ II ИНДИВИДУАЦИЯ КАК ПУТЬ ЖИЗНИ
Глава IV. Поиск смысла
1. Функция символа
2. Конкретизирующие и редуктивные заблуждения
3. Символическая жизнь
Глава V. Христос как парадигма индивидуирующего эго .
1. Принятие отъединенности
2. Этическое учение
3. Эго, ориентированное на Самость
4. Человек как образ Бога
Глава VI. Быть индивидом
1. Априорное существование эго
2. Монада и моногенез
3. Единство и множественность
Глава VII. Архетип Троицы и диалектика развития
1. Три и четыре
2. Трансформация и развитие
ЧАСТЬ III СИМВОЛЫ ЦЕЛИ
Глава VIII. Метафизика и бессознательное
1. Эмпирическая метафизика
2. Ряд «метафизических» сновидений
3. Возвращение к началу
4. Трансцендентное измерение
5. Завершение опуса
Глава IX. Кровь Христа
1. Введение
2. Значение крови
3. Христос и Дионис
4. Извлечение с помощью жертвоприношения
5. Атрибуты крови Христа
6. Отношения с алхимией
7. Современные сновидения
Глава X. Философский камень
1. Вступление и текст
2. Трансформация и откровение
3. Принцип плодородия
4. Единство противоположностей
5. Вездесущность
6. Духовная пища и дерево жизни
7. Единство в многообразии
Благодарности
Эдингер рассматривает развитие личности как разворачивание священного мифа. Опираясь на алхимию, христианскую мистику и мировую литературу, он расшифровывает этапы становления души. От «отпадения» от изначального единства в детстве до обретения сознательного союза с высшим началом в зрелости.
Автор мастерски связывает клинические случаи с образами Творения, Распятия и Воскресения. Книга учит видеть в повседневных трудностях глубокий архетипический смысл, превращая психологическую работу в алхимический процесс превращения «свинца» обыденности в «золото» осознанности.
Эдвард Эдингер – Эго и архетип
М.: Клуб Касталия. 2015. — 344 с.
Эдвард Эдингер – Эго и архетип - Содержание
ЧАСТЬ I. ИНДИВИДУАЦИЯ И СТАДИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГЛАВА I. Инфляция эго
ГЛАВА II. Отчужденное эго
ГЛАВА III. Встреча с самостью
ЧАСТЬ II. ИНДИВИДУАЦИЯ КАК ПУТЬ ЖИЗНИ
ГЛАВА IV. ПОИСК СМЫСЛА
ГЛАВА V. Христос как парадигма индивидуирующего эго
ГЛАВА VI. Быть ИНДИВИДОМ
ГЛАВА VII. Архетип Троицы и диалектика развития
ЧАСТЬ III. СИМВОЛЫ ЦЕЛИ
ГЛАВА VIII. МЕТАФИЗИКА И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ
ГЛАВА IX. Кровь Христа
ГЛАВА Х. Философский камень
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