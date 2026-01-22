Эдингер, Эдвард - Эго и архетип - Сознание и бессознательное в мифе, религии и культуре

Юнг сделал фундаментальное открытие, которое имело далеко идущие последствия: он открыл коллективное бессознательное, или архетипическую психику. Проведенные Юнгом исследования позволили нам узнать, что индивидуальная психика не только является продуктом личного опыта, но и обладает доличностным или трансличностным измерением, которое проявляется в универсальных паттернах и образах всех мировых религий и мифологий.

Далее Юнг открыл, что архетипическая психика обладает структурирующим или упорядочивающим принципом, который позволяет объединять различные архетипические содержания. Этот центральный архетип, или архетип целостности, получил у Юнга название Самости. Самость является упорядочивающим и объединяющим центром всеобщего психического начала (сознательного и бессознательного) аналогично тому, как эго является центром сознательной личности. Иными словами, эго является центром субъективной идентичности, а Самость — центром объективной идентичности. Таким образом, Самость является высшим психическим авторитетом, которому подчиняется эго. В упрощенном виде Самость можно описать как внутреннее эмпирическое божество. Она совпадает с образом Бога (imago Dei).

Юнг показал, что Самость имеет характерную феноменологию. Ее выражают с помощью определенных символических изображений, которые называются мандалами. К мандалам относят изображения, в которых выделяется круг с центром и, как правило, с дополнительными элементами в виде квадрата, креста или иного образа четверицы или кватерности.

С Самостью также связан ряд других тем и образов. К их числу относятся: целостность, совокупность, союз противоположностей, центральная генеративная точка, центр мира, ось мироздания, творческий момент встречи Бога с человеком, то место, где сверхличностная энергия перетекает в личную жизнь, вечность как противоположность потоку времени, нетленность, парадоксальное соединение неорганического с органическим, защищающие структуры, способные извлекать порядок из хаоса, превращение энергии в эликсир жизни. Все эти темы и образы имеют непосредственное отношение к Самости, центральному источнику жизненной энергии и нашего бытия, который наиболее «просто» описывается как Бог. Действительно, богатейшие источники феноменологических исследований Самости содержатся в созданных человеком бесчисленных изображениях божества.

Поскольку существуют два автономных центра психической жизни, отношения между ними приобретают существенное значение. Отношение эго к Самости носит весьма проблематичный характер и имеет близкое сходство с отношением человека к своему Создателю, как это отражено в религиозном мифе. Действительно, миф можно рассматривать как символическое выражение отношения между эго и Самостью. Многие особенности психологического развития можно понять в контексте изменения отношения между эго и Самостью на различных этапах психического роста. Предметом нашего исследования как раз и будет постепенное развитие отношений между эго и Самостью.

Эдингер, Эдвард - Эго и архетип - Сознание и бессознательное в мифе, религии и культуре

Пер. с англ. В. Зеленского ; науч. ред. Н. Павликова. — Москва : МИФ, 2024. — 448 с. : ил. — (Сознание и архетипы).

ISBN 978-5-00214-635-2

Эдингер, Эдвард - Эго и архетип – Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ I ИНДИВИДУАЦИЯ И СТАДИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Глава I. Инфляция эго 1. Эго и Самость 2. Инфляция и изначальная целостность З. Адам и Прометей 4. Гордыня и возмездие

Глава II. Отчужденное эго 1. Ось эго — Самость и цикл психической жизни 2. Отчаяние и насилие 3. Отчуждение и религиозное переживание 4. Восстановление оси эго — Самость

Глава III. Встреча с Самостью 1. Роль коллективного 2. Прорыв 3. Книга Иова . 4. Индивидуированное эго



ЧАСТЬ II ИНДИВИДУАЦИЯ КАК ПУТЬ ЖИЗНИ

Глава IV. Поиск смысла 1. Функция символа 2. Конкретизирующие и редуктивные заблуждения 3. Символическая жизнь

Глава V. Христос как парадигма индивидуирующего эго . 1. Принятие отъединенности 2. Этическое учение 3. Эго, ориентированное на Самость 4. Человек как образ Бога

Глава VI. Быть индивидом 1. Априорное существование эго 2. Монада и моногенез 3. Единство и множественность

Глава VII. Архетип Троицы и диалектика развития 1. Три и четыре 2. Трансформация и развитие



ЧАСТЬ III СИМВОЛЫ ЦЕЛИ

Глава VIII. Метафизика и бессознательное 1. Эмпирическая метафизика 2. Ряд «метафизических» сновидений 3. Возвращение к началу 4. Трансцендентное измерение 5. Завершение опуса

Глава IX. Кровь Христа 1. Введение 2. Значение крови 3. Христос и Дионис 4. Извлечение с помощью жертвоприношения 5. Атрибуты крови Христа 6. Отношения с алхимией 7. Современные сновидения

Глава X. Философский камень 1. Вступление и текст 2. Трансформация и откровение 3. Принцип плодородия 4. Единство противоположностей 5. Вездесущность 6. Духовная пища и дерево жизни 7. Единство в многообразии



Благодарности

Эдингер рассматривает развитие личности как разворачивание священного мифа. Опираясь на алхимию, христианскую мистику и мировую литературу, он расшифровывает этапы становления души. От «отпадения» от изначального единства в детстве до обретения сознательного союза с высшим началом в зрелости.

Автор мастерски связывает клинические случаи с образами Творения, Распятия и Воскресения. Книга учит видеть в повседневных трудностях глубокий архетипический смысл, превращая психологическую работу в алхимический процесс превращения «свинца» обыденности в «золото» осознанности.

Эдвард Эдингер – Эго и архетип

М.: Клуб Касталия. 2015. — 344 с.

Эдвард Эдингер – Эго и архетип - Содержание

ЧАСТЬ I. ИНДИВИДУАЦИЯ И СТАДИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГЛАВА I. Инфляция эго

ГЛАВА II. Отчужденное эго

ГЛАВА III. Встреча с самостью

ЧАСТЬ II. ИНДИВИДУАЦИЯ КАК ПУТЬ ЖИЗНИ

ГЛАВА IV. ПОИСК СМЫСЛА

ГЛАВА V. Христос как парадигма индивидуирующего эго

ГЛАВА VI. Быть ИНДИВИДОМ

ГЛАВА VII. Архетип Троицы и диалектика развития

ЧАСТЬ III. СИМВОЛЫ ЦЕЛИ