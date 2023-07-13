Джон Майер - Гильгамеш и великая Богиня Урука

В своем труде ассириолог Джон Майер рассматривает "Эпос о Гильгамеше" одно из древнейших литературных произведений в истории человечества - в контексте всей мировой культуры - от древней Месопотамии до постмодерна. Идеи, мифемы и персонажи "Гильгамеша" оказали огромное влияние на мировую литературу и философию. И, хотя сам текст и был утрачен на два тысячелетия, но Иштар, вместе с избранными ей героями, жрецами и поэтами, никогда не покидали поле битв, свершений и идей - вдохновляя нас двигаться к пределам человеческого существования, выходить за них, возвращаться и записывать обретённую в пути мудрость.



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«Гильгамеш» – это шумерское имя, которое в шумерских текстах часто читалось как Бильгамес. Шумер находится в южной части Древней Месопотамии – земли на Среднем Востоке, которая сейчас называется Ирак – и шумеры определенно полагали, что Гильгамеш/ Бильгамес был настоящим историческим персонажем. И героем. Многие рассказы и некоторые визуальные артефакты о нем находят не только в его родном городе, Уруке, на самом юге Ирака, но и на всей территории Ирака и даже на территории Израиля. Ни один другой месопотамский герой не восхищал в такой степени древних писателей, как Гильгамеш. Он даже упоминается в Свитках Мертвого моря и в греческой литературе.

То, что мы называем «Гильгамеш» – часто «Эпос о Гильгамеше» – это сравнительно недавняя история, представляющая собой в действительности группу историй, которая в какой-то момент стала стандартным текстом, примерно так же, как истории «Гомера» стали стандартными текстами Илиады и Одиссеи. Процесс стандартизации происходил и с Иудейской Библией (Ветхим Заветом согласно христианству) и с Новым Заветом. Процесс стандартизации древних текстов часто продолжается целыми столетиями. Даже исламский Коран формировался в течение нескольких лет и затем обрел зафиксированную современную форму.

К счастью, мы обладаем рядом историй и поэм о Гильгамеше, которые позволяют нам рассмотреть эволюцию текста. Не все истории о Гильгамеше вошли в стандартный текст «Гильгамеша».

Это приводит нас к первому и самому важному вопросу о «Гильгамеше». Если перед нами серия рассказов о героя, то видим ли мы во всей совокупности историй, что она объединяется в одну, согласованную последовательность? Или они остаются группой рассказов, связанных одной цепочкой, наподобие «1001 ночи»? Вопрос о единстве или художественной цельности «Гильгамеша» остается по-прежнему открытым, как раньше происходило в случае с «Кентерберийскими рассказами» Джеффри Чосера или с некоторыми пьесами Шекспира. (Знаменитая речь ведьм из «Макбета», которая начинается со слов «Взвейся ввысь, язык огня!», скорее всего, не была написана самим Шекспиром. Совершал ли сам автор такие изменения изначального текста?)