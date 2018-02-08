Книга Второзакония — это предсмертная речь Моисея, его "религиозно-политическое завещание".

Она обсуждает реализацию Торы в рамках еврейского государства в Стране Израиля - поскольку полноценная реализация Торы может быть осуществлена только на общенациональном, а не на индивидуальном уровне. Религиозный аспект книги неотделим от государственно-политического, а субъектом религии является народ как единое целое, и диалог с Богом ведет весь народ, в рамках своей государственной жизни, а не только отдельная личность.

Предыдущие книги Торы обсуждали общие принципы построения религиозной жизни – но, перейдя Иордан, надо будет заняться их реализацией, и поэтому Моисей дополняет Учение, переданное народу ранее, и описывает его государственно-политический аспект. Еврейское государство строится для того, чтобы святость могла стать основой жизни не только для индивидуума, но и для всего народа в целом.

Моисей произносит свою речь, составившую книгу Второзакония, в ситуации, когда Всевышний не позволил ему перейти Иордан и руководить еврейским народом при завоевании Страны. Поэтому его подход меняется: он должен перестроиться от непосредственного руководства в реальном времени к формулировке общих указаний, которые народ будет осуществлять теперь уже самостоятельно. Из школы, где учитель руководил каждым их шагом - учеников пора выпускать в самостоятельную жизнь. Такое изменение подхода является причиной резкой смены стиля и характера изложения. Поэтому книга Второзакония во многих аспектах отличается от предыдущих четырех книг Торы; подробнее мы обсудим это ниже.

Книга Второзакония — это как бы «повторение сказанного в Торе с новой точки зрения»: какие-то аспекты остаются в неизменном виде, какие-то корректируются, к ним добавляются новые, но в целом это та же Тора применительно к новым условиям.

Ввиду такого характера книги, в древности она называлась Мишне Тора, буквально «Повторение Учения» (само выражение Мишне Тора появляется в стихе 17:18, где означает «копия рукописи Торы»).

Поскольку в греческой культуре (и далее в христианстве) распространился односторонний взгляд на Тору как на «Закон», что намного уже чем «Учение», - слова Мишне Тора были переведены в Септуагинте (и далее во всей христианской культуре) как Деутерономион, т.е. "Повторение Закона, ВтороЗаконие", хотя правильнее был бы термин "ВтороУчение".

Позже в еврейской традиции начали называть книги Пятикнижия не по их основным темам, а по первым словам, и тогда эта книга стала называться Дварим, «Слова, Речи».

Таким образом, название «Второзаконие» является аутентичным названием книги, хотя и неточно переведенным; и поэтому мы будем использовать его для названия книги как целого, а название Дварим используем для первого из ее недельных разделов.

Пинхас Полонский - Библейская динамика 10 - Изменившийся подход Моисея

Современный комментарий к Пятикнижию

Анализ и комментарий к Книге Второзаконие, главы 1–21

разделы Дварим – Шофтим

"Место встречи" – "Орот Йерушалаим", 2017

Пинхас Полонский - Библейская динамика 10 - Изменившийся подход Моисея - Содержание

Глава 1. Книга Второзакония - общий обзор

1.1. Суть книги и ее название

1.2. Характер и структура книги

1.3. Две ретроспективы в начале книги

1.4. Противоречия между Второзаконием и предыдущими книгами Торы

1.5. Подробнее о подходе «осмысление противоречий»

1.6. Три причины отличий: сущность событий, поколение свободы и динамика самого Моисея

1.7. Современный запрос к прочтению Торы: анализ идеалов, а не галахи

Глава 2. Трансформация Моисея и его новый подход

2.1. Моисей говорит Божественное от своего лица

2.2. Личностное развитие Моисея: он становится "человеком слов"

2.3. Достоинства и недостатки руководителя рабов

2.4. Трансформация Моисея от книги Чисел ко Второзаконию

2.5. От смирения к самостоятельности

2.6. Изменения за сороковой год

Недельный раздел (1) Дварим

Глава 3. Первая речь Моисея: национальная ретроспектива

3.1. Вводные стихи - позиционирование книги (1:1-5)

3.2. Уход от Синая - на завоевание Страны (1:6-8)

3.3. Реформа системы управления и суда (1:9-15)

3.4. Принципы судебной справедливости (1:16-18)

3.5. История разведчиков (1:19-40)

3.6. Почему Моисей не вошел в Страну Израиля

3.7. Разные уровни прочтения Торы

3.8. Попытка захвата Страны против Божественного запрета (1:41-45)

3.9. Пребывание 38 лет в пустыне (1:4б - 2:1)

Глава 4. Завоевание Заиорданья

4.1. Второй приказ на завоевание Страны (2:2-3)

4.2. Запрет воевать с Эсавом (2:4-8)

4.3. Запрет воевать с Моавом (2:9-12)

4.4. Запрет воевать с Амоном (2:13-23)

4.5. Война с Сихоном (2:24-37)

4.6. Война с Огом (3:1-11)

4.7. Раздел земли в Заиорданье (3:12-20)

4.8. Руководство переходит к ИеИошуа (3:21-22)

Недельный раздел (2) Ваэтханан

Глава 5. Молитва Моисея входе в Ханаан

5.1. Разделы Дварим и Ваэтханан - народ предшествует Торе

5.2. Молитва Моисея (3:23-25)

5.3. Не перейдешь Иордан, но увидишь Страну (3:26-29)

Глава 6. Общие принципы Торы

6.1. Не прибавляйте и не убавляйте (4:1-4)

6.2. Народы мира смогут оценить мудрость Торы (4:5-8)

6.3. Помнить о стоянии у горы Синай (4:9-14)

6.4. Травматичный характер Синайского Откровения и праздник Шавуот

6.5. Не присоединяйте ко Всевышнему видимые образы (4:15-24).

6.6. Привычность жизни в своей Стране ведет к уничтожению (4:25-26)

6.7. Предсказание изгнания и возвращения (4:27-31)

6.8. Уникальность еврейской истории (4:32-40)

6.9. Выделение городов-убежищ в Заиорданье (4:41-43)

Глава 7. Вторая речь Моисея: ретроспекция Завета

7.1. Вводные стихи второй речи Моисея (4:44-49)

7.2. Предисловие к Дарованию Торы (5:1-5)

7.3. Ретроспектива Десяти заповедей (5:6-18)

7.4. Завершение Дарования Торы: услышать Бога и остаться в живых (5:19-30)

Глава 8. Отношения с Богом в Стране Израиля

8.1. "Заповеди, которые надо исполнять в Стране" (6:1-3)

8.2. Шма Исраэль, "Слушай, Израиль" (6:4)

8.3. Любовь к Богу (6:5)

8.4. Единство Бога, любовь и измерение уровня духовности

8.5. Разница между Шма Исраэль и Десятью заповедями

8.6. Связь с Богом во всех областях жизни (6:6-9)

Глава 9. Кризисы при завоевании Страны

9.1. Страх при завоевании Страны с высокой культурой (6:10-19)

9.2. Ответ сыну на вопрос "что это за свидетельства...?" (6:20-25)

9.3. Отдаление от ханаанеев и разрушение мест идолопоклонства (7:1-5)

9.4. Избранность еврейского народа (7:6-11)

Недельный раздел (3) Экев

Глава 10. Страна реагирует на поведение народа

10.1. Страна ответственности (7:12-13)

10.2. "Благословен ты будешь от всех народов" - два подхода (7:14-16)

10.3. Постепенное завоевание Страны (7:17-26)

10.4. Память о хождении по пустыне (8:1-6)

10.5. Достоинства Страны Израиля (8:7-10)

10.6. Опасность забыть о Боге в богатстве (8:11-20)

10.7. Не за праведность свою ты наследуешь Страну (9:1-6)

10.8. Ретроспектива истории Золотого тельца (9:7-29)

10.9. Вторые скрижали (10:1-11)

10.10. Чего Господь, Бог твой, хочет от тебя? (10:12 -11:9)

10.11. "Она не как земля Египетская" (11:10-12)

10.12. "Дам дождь земле вашей вовремя", второй отрывок Шма Исраэль (11:13-21)

10.13. "Всякое место, на которое ступит нога ваша" (11:22-25)

Недельный раздел (4) Реэ

Глава 11. Отдаление от обычаев идолопоклонства

11.1. Разделы Реэ, Шофтим и Ки Теце

11.2. Противопоставление "смотри" и "слушай" (11:26)

11.3. Благословение и проклятие на Гризим и Эйваль (11:2б-32)

11.4. Служение Всевышнему - не как у идолопоклонников (12:1-7)

11.5. Централизация Богослужения (12:8-14)

11.6. Заповедь Храма - требует дальнейшего Откровения

11.7. Мясо жертвенное и профанное (12:15-28)

11.8. Противопоставление природного и морального

11.9. Не следовать идолопоклонству, не прибавлять и не убавлять (12:29 -13:1)

11.10. Пророк, призывающий к идолопоклонству (13:2-6)

11.11. Родственники, совращающие к идолопоклонству (13:7-12)

11.12. Город, принявший идолопоклонство (13:13-19)

Глава 12. Святость всего народа и социальные отношения

12.1. Сыновние отношения со Всевышним и святость народа (14:1

12.2. Запрещенные животные (14:3-21)

12.3. Отделение десятины (14:22-29)

12.4. Шмита и помощь бедным (15:1-11)

12.5. Ограничения на условия рабства (15:12-18)

12.6. Первенцы скота (15:19-23)

Глава 13. Праздники паломничества

13.1. Песах (16:1-8)

13.2. Шавуот, праздник Седьмиц (16:9-12)

13.3. Суккот, праздник Шалашей (16:13-15)

13.4. Праздники паломничества - итог (16:16-17)

Недельный раздел (5) Шофтим

Глава 14. Четыре ветви власти в еврейском государстве

14.1. Четыре независимые системы власти

14.2. Местные суды (16:18-20)

14.3. Судебные принципы (16:21 - 17:7)

14.4. Центральный суд при Храме (17:8-13)

14.5. Назначение царя (17:14-15)

14.6. Ограничение коней, жен и богатства царя (17:16-17)

14.7. Царская книга Торы (17:18-20)

14.8. Организация жизни священников и левитов (18:1-8)

14.9. Институт пророчества (18:9-22)

Глава 15. Дополнительные законы государства

15.1. Неумышленный убийца и города-убежища (19:1-13)

15.2. Запрет передвигать границы (19:14)

15.3. Злонамеренный свидетель (19:15-21)

Глава 16. Законы войны

16.1. Законы мобилизации (20:1-9)

16.2. Осада и захват города (20:10-18)

16.3. Деревья при осаде города (20:19-20)

16.4. Нераскрытое убийство (21:1-9)

Пинхас Полонский - Библейская динамика 10 - Изменившийся подход Моисея - Отделение десятины (14:22-29)

(22) Ежегодно отделяй десятину от всех плодов твоего урожая, который приходит с поля: Принцип десятины первый раз упоминается в истории Авраама (Быт. 14:17) и обещании Яакова (Быт. 18:22), а затем, уже как заповедь, приводится в книгах Левит (27:30) и Числа (18:21). Однако здесь, во Второзаконии, представлен совершенно иной подход к десятине, чем прежде.

Ежегодно: Нельзя отделять десятину от плодов одного года за плоды другого года, но важно отделять ее каждый год - чтобы подчеркнуть, что Божественное провидение поддерживает нас постоянно.

(23) Десятину хлеба, вина и елея, и первенцев крупного и мелкого скота, и съедай ее пред Господом, Богом твоим, на том месте, которое Он изберет, чтобы пребывало там Его имя: Ранее в Торе было указано что десятину отдают левиту, а первенцев скота коhену, но здесь это представлено совершенно иначе: ты сам идешь в Храм и там съедаешь десятину и первенцев скота, т.е. сам выступаешь в роли служителя, левита и коhена. Десятая часть твоей еды должны быть "едой святости". Такой подход уместен только когда весь народ свят и рассматривает себя как священников.

В книге Левит, когда святостью облечено только колено Леви и потомки Аарона, а весь народ располагается вокруг, в отдалении, на "периферии святости", предполагается, что обычный человек не способен к еде в святости, поэтому он отдает свои приношения левиту и коhену, чтобы эту еду в святости съели они, и благодаря этому возвысился бы сам даритель. Но в книге Второзаконие человек возвышается сам, и занимает центральное место в Храме.

На практическом уровне два столь разных подхода несовместимы - нельзя одну и ту же еду отдать левиту или коhену, и при этом ее же съесть самому. Устная Тора (и Талмуд) в рамках практической галахи решают это противоречие так: в вопросе о десятине они считают, что речь идет о двух разных десятинах: первую десятину (10% урожая) отдают левиту (выполняя сказанное в Числах 18:21), а из оставшихся 90% отделяют "вторую десятину" (9%), которую приносят в Храм и сами едят там (а в некоторые годы ее отдают бедным, см. ниже). В вопросе же первенцев скота Талмуд постановил, что на практике их съедают коhены, а сам приносящий участвует в этом только символически.

Однако в смысле принципов и идей Торы (а не практической галахи) это не "противоречивые практические указания", а два разных уровня отношения к еде святости: на первом уровне их съедают выделенные для этого служители Храма, на более высоком уровне развития таким служителем становится весь народ.

На практике от этого возвышенного идеала реализуется только часть, когда приносящий реально съедает вторую десятину, но первенцы скота простому человеку все равно не разрешены, и они остаются символом пока что недостижимого идеала.

(Относительно "еды в святости" как символического воплощения установки на "съедание-познание мироздания" мы говорили выше, см. "Библейская динамика" на Числа 18:8).

Чтобы ты научился трепету перед Господом, Богом твоим, во все дни: Когда человек ест "еду святости", он учится трепету перед Всевышним. Однако далее сказано, что трапеза должна проходить "в веселье" - т.е. идеалом является ситуация, когда трепет и веселье соединяются в его жизни.

(24) Если же слишком длинна будет дорога, так что не сможешь принести всего того чем благословит тебя Господь, Бог твой, поскольку далеко будет от тебя до места, которое Господь, Бог твой, изберет, чтобы пребывало Его имя там: Благословение заключается в таком обильном урожае, что даже его десятую часть невозможно доставить в отдаленное место.