Предыдущий раздел, (5) Шофтим, занимался государственным управлением – а данный раздел, (6) Ки Теце, обсуждает семейно-социальный уровень: построение семьи, святость супружеской жизни, отношения между мужем и женой, воспитание детей. Без правильной семейной организации невозможно ни успешно воевать за Страну, ни жить в ней. Именно святость в семье является основой для продвижения к святости на государственном уровне.

И поскольку этот раздел занимается переходом с общенационального уровня на частно-семейный и "детализацией", в нем очень много заповедей, касающихся тех или иных частностей в отношениях между людьми. Это обсуждение частных заповедей идет после общего описания устройства социума, так как соблюдения заповедей между людьми можно добиться только в обустроенном государстве с налаженной системой судов и принципами справедливости.

17.2. Женщина, взятая в плен (21:10-14)

(10) Когда выйдешь на войну против врагов, и Господь, твой Бог, предаст их в твои руку, и возьмешь пленных,

(11) И между пленными увидишь красивую женщину, и возжелаешь ее, и возьмешь себе в жены.

(12) И приведи ее в свой дом, и пусть она обреет голову и расстрижет ногти,

(13) И сняв с себя одежду пленницы, пусть сидит в доме твоем, и в течение месяца оплакивает своих отца и мать. А затем войдешь к ней и вступишь с ней в близость, и она будет твоей женой.

(14) Если же она станет нежеланна тебе, то отпусти ее, куда она захочет, но не продавай ее за серебро, не превращай ее в рабыню, так как ты насиловал ее.

(10) Когда выйдешь на войну против врагов: Раздел начинается с очень проблемной темы яфат тоар, «красивая женщина, захваченная на войне». И при том, что у всех народов на войне было принято бесконтрольное насилие над женщинами врага (так было не только в те времена, но и почти в наше время) - здесь Тора регулирует этот вопрос, чтобы ввести его в хоть как-то цивилизованные рамки.

И Господь, твой Бог, предаст их в твои руку, и возьмешь пленных: Ранее описывалось, как поступать если был заключен мир, или если город врага был уничтожен, упоминался и захват пленников, но без подробностей. Здесь же рассматривается другая, частная ситуация: Воин захотел захватить понравившуюся ему пленницу. Талмуд подчеркивает, что это не лучшее поведение для воина, но если это ему запретить, то изнасилования на войне все равно не прекратятся, только будут еще более жестокими. Поэтому единственное, что можно в такой ситуацией сделать - это превратить изнасилование в брак.

Таков общий подход Торы к нежелательным явлениям (типа рабства и т.д.) – не запрещать их полностью, поскольку такой запрет все равно не будет соблюдаться в жизни, но указать конкретные пути улучшения ситуации. Неправильное поведение исправляется не формальным запретом, а созданием условий, затрудняющих такое поведение – и постепенно, в ходе истории, люди начинают вести себя лучше. Разумеется, когда в процессе морального продвижения человечества изнасилования на войне становятся неприемлемыми для цивилизации - они становятся запретными и с точки зрения Торы, и закон яфат тоар становится неприменим на практике.

(11) И между пленными увидишь красивую женщину, и возжелаешь ее: Это говорит об очень сильном чувстве – она не просто понравилась воину, а понравилась настолько, что он очень захотел взять ее себе. И возьмешь себе в жены: Тора сразу определяет возникающие отношения как "взятие в жены", т.е. нет другой возможности вступить в связь с пленной женщиной, как на ней жениться. Смысл этого отрывка – в уважении к пленнице, требование отнестись к ней, как к человеку. В представлениях того времени пленные женщины были просто частью военной добычи, и с ними можно вести себя, как заблагорассудится.

И Тора выступает против этого представления. При этом, одни комментаторы понимают ситуацию как изнасилование, произошедшее на войне - раз уже это случилось, на воине лежит ответственность за связь с этой женщиной, обязанность жениться на изнасилованной (точнее, предложить ей вступить брак). Другие считают, что если он пожелал ее - то все равно изнасилование запрещено, и может только взять в жены, а для этого привести в свой дом и т.д.

(12) И приведи ее в свой дом: Здесь и далее подчеркивается "дом" как противопоставление к "выйдешь на войну". Необходимость все время помнить о доме и о жизни там - смягчает ужасы войны. И расстрижет ногти: Буквально «и сделает свои ногти» - это выражение может быть понято в двух смыслах "подстрижет ногти", или наоборот, "не будет их стричь, и ее пальцы обрастут длинными ногтями".

(12-13) И приведи ее в свой дом, и пусть она обреет голову и расстрижет ногти, и сняв с себя одежду пленницы, пусть сидит в доме твоем, и в течение месяца оплакивает своих отца и мать: У комментаторов существует две разные трактовки этих строк: Первая: это делается для того, чтобы эта женщина стала неприятна воину, который ее захватил, и он отослал бы ее. Тогда "пусть она обреет голову и расстрижет ногти" понимается в том смысле, что "с бритой головой и длинными неаккуратными ногтями" ее вид будет неприятен для воина.

"И сняв с себя одежду пленницы": она понравилась ему в тех одеждах, в которых ее пленили, поэтому надо их сменить. Кроме этого, существует мнение, что народы украшали женщин перед войной, а сейчас снимают с нее все эти украшения, чтобы она утеряла свою привлекательность. "И пусть сидит в доме твоем в течение месяца»: пусть сидит у него дома, в таком виде, и постоянно попадается ему на глаза, чтобы надоедать ему. "И оплакивает своих отца и мать»: и с этой же целью она будет все время плакать.

Вторая: это делается для того, чтобы помочь пленнице привыкнуть к новым условиям, чтобы облегчить для нее разрыв с прошлым и вступление в новый брак. Тогда "и пусть она обреет голову" намекает на новое рождение, поскольку волосы отмечают время (аналогично обривают голову левиты при обретении статуса, назорей по окончании обета, прокаженный, который вылечился). "И расстрижет ногти" в смысле "подстрижет ногти", чтобы хорошо выглядеть и чувствовать себя позитивно, надеяться на то, что жизнь ее теперь наладится.

"И сняв с себя одежду пленницы": это формальный разрыв с прошлым. "Пусть сидит в доме твоем в течение месяца": это дает женщине возможность прийти в себя и привыкнуть к новой ситуации. "И оплакивает своих отца и мать": и также оплакивает всю свою прежнюю жизнь, сделать так, чтобы она отдалилась от идолопоклонства. Все это необходимо для того, чтобы уменьшить элемент принуждения.

Пинхас Полонский - Библейская динамика 11 - Завет в степях Моава

Современный комментарий к Пятикнижию

Анализ и комментарий к Книге Второзаконие, главы 21–34

Разделы – Ки-Теце – Ве-зот hа-Браха

"Место встречи" – "Орот Йерушалаим"

Иерусалим – 5779/2018

Пинхас Полонский - Библейская динамика 11 - Завет в степях Моава - Содержание

Посвящения

Благодарности

Недельный раздел (6) Ки Теце

Глава 17. Жены и дети

17.1. Общий обзор раздела Ки Теце

17.2. Женщина, взятая в плен (21:10-14)

17.3. "Общенациональное" и "психологическое" понимание войны

17.4. Любимая и нелюбимая жена (21:15-17)

17.5. Понимание смысла заповедей

17.6. Сын буйный и непокорный (21:18-21)

Глава 18. Проявление уважения к человеку и к природе

18.1. Заповедь похоронить казненного (21:22-23)

18.2. Возвращение потерянного имущества (22:1-3)

18.3. Обязанность оказать помощь (22:4)

18.4. Запрет выглядеть как другой пол (22:5)

18.5. Птица с птенцами (22:6-7)

18.6. Кризис религиозного мышления в эпоху резких исторических изменений

18.7. Ограда на крыше (22:8)

18.8. Запрет смешивать виды (22:9-11)

18.9. Различие между книгами Левит и Второзаконие по "запретам смешения":

18.10. Заповедь цицит (22:12)

Глава 19. Святость брака

19.1. Обвинение против новобрачной (22:13-21)

19.2. Супружеская измена и изнасилование (22:22-27)

19.3. Изнасилование не обрученной (22:28-29)

19.4. Жена отца (23:1)

19.5. Сообщество Господне (23:2-9)

Глава 20. Социальные отношения

20.1. Чистота военного стана (23:10-15)

20.2. Запрет выдавать беглого раба (23:16-17)

20.3. Запрет на проституцию (23:18-19)

20.4. Ограничения на ростовщичество (23:20-21)

20.5. Обеты (23:22-24)

20.6. Чужой урожай (23:25-26)

20.7. Развод и повторный брак (24:1-4)

20.8. Освобождение молодожена от службы (24:5)

20.9. Запрет брать в залог мельницу (24:6)

20.10. Порабощение и продажа в рабство (24:7)

20.11. Проказа (24:8-9)

20.12. Залог бедняка (24:10-13)

20.13. Своевременная оплата работнику (24:14-15)

20.14. Ответственность отцов и детей (24:16)

20.15. Не суди превратно (24:17-18)

20.16. Остатки урожая – для бедных (24:19-22)

20.17. Телесные наказания (25:1-3)

20.18. Не заграждай рта быку (25:4)

20.19. Левиратный брак (25:5-10)

20.20. Нескромное вмешательство женщины в драку (25:11-12)

20.21. Честные меры веса и объема (25:13-16)

20.22. Помни, что сделал тебе Амалек (25:17-19)

Недельный раздел (7) Ки Таво

Глава 21. Первые плоды и десятины

21.1 Раздел Ки Таво – общий обзор

21.2. Заповедь принесения первых плодов (26:1-4)

21.3. Смысл заповеди бикурим

21.4. Принесение бикурим как "праздник восхождения"

21.5. Декларация приносящего первые плоды (26:5-11)

21.6. Декларация бикурим как биография еврейского народа

21.7. Декларация отделения десятины (26:12-15)

21.8. Исповедь отделения десятины

21.9. Две заповеди, к которым прилагается декларация

21.10. Завершение системы заповедей (26:16-19)

Глава 22. Благословения и проклятия на Гризим и Эйваль

22.1. Учение на камнях при переходе Иордана (27:1-8)

22.2. Обновление Завета на Гризим и Эйваль (27:9-14)

22.3. Обновление Завета – при переходе Иордана и в будущем

22.4. Проклятия и благословения (27:15)

22.5. Проклятия тайно нарушающим (27:15-26)

22.6. Благословения за соблюдение заповедей (28:1-14)

22.7. Проклятия в ходе истории (28:15-68)

Глава 23. Завет в степях Моава

23.1. Дополнение к Завету при Хореве (28:69)

23.2. Начало завершающей речи Моисея (29:1-8)

Недельный раздел (8) Ницавим

Глава 24. Завет Изгнания и Возвращения

24.1. Разделы Ницавим и Вайелех

24.2. Рамки Завета (29:9 – 14)

24.3. Нарушение Завета и Изгнание (29:15 – 28)

24.4. Точки над буквами и дополнение пророками Торы Моисея (29:28)

24.5. Концепция Тшува, "раскаяние" (30:1)

24.6. Возвращение в Страну (30:1-5)

24.7. Возвращение к Богу в Стране Израиля (30:6-10)

24.8. «Не на небе она» (30:11-14)

24.9. Тора и заповедь – на небе и за морем

24.10. "Законы Торы не на небе" – они решаются большинством мудрецов

24.11. «Избери же жизнь» (30:15-20)

Недельный раздел (9) Вайелех

Глава 25. Передача руководства от Моисея к Иеhошуа

25.1. Моисей уходит (31:1-8)

25.2. Заповедь "Всесобрания", hакhель (31:9-13)

25.3. Откровение переходит к Иеhошуа (31:14-23)

25.4. Передача Песни левитам (31:24-30)

Недельный раздел (10) hАазину

Глава 26. Песнь Моисея

26.1. Особенности раздела hАазину

26.2. Триады разделов в книге Второзаконие

26.3. <1> Предисловие: Тора, Бог и Израиль (32:1 – 6)

26.4. <2> Народ Израиля, его назначение и смысл (32:7-12)

26.5. <3> Благосостояние Израиля и его грехи (32:13-18)

26.6. <4> Наказание Израиля (32:19-28)

26.7. <5> Рассеяние Израиля среди народов и Божественный Суд (32:29-39)

26.8. <6> Возрождение Израиля и его возвращение в Страну (32:40-43)

26.9. Завершение передачи Торы (32:44-52)

Недельный раздел (11) Ве-зот hа-браха

Глава 27. Моисей благословляет народ

27.1. Благословения народу как целому (33:1-5)

27.2. Благословения коленам

27.3. Реувен (33:6)

27.4. Иеhуда (33:7)

27.5. Шимон

27.6. Леви (33:8-11)

27.7. Биньямин (33:12)

27.8. Иосиф (33:13-17)

27.9. Звулун и Иссахар (33:18-19)

27.10. Гад (33:20-21)

27.11. Дан (33:22)

27.12. Нафтали (33:23)

27.13. Ашер (33:24)

27.14. Завершение благословения (33:25-29)

Глава 28. Смерть Моисея

28.1. Последнее обращение Бога к Моисею (34:1-4)

28.2. Смерть и похороны Моисея (34:5-12)

Пинхас Полонский - Библейская динамика 11 - Завет в степях Моава - 24.6. Возвращение в Страну (30:1-5)

И будет, когда сбудутся на тебе все эти слова, благословение и проклятие, которые я тебе изложил - и ты, в среде всех народов, куда забросит тебя Господь, Бог твой, примешь это к сердцу своему, И ты, и сыны твои, всем сердцем и всей душой обратитесь до Господа, Бога твоего, и послушаетесь голоса Его во всем, как я заповедую тебе сегодня, Тогда Господь, Бог твой, возвратит вас из изгнания, и смилостивится над тобой, и возвратит собрание твое из всех народов, среди которых рассеял тебя Господь, Бог твой. Даже если будете заброшены на край неба – и оттуда соберет тебя Господь, Бог твой, и оттуда вернет тебя;И Господь, Бог твой, приведет тебя в страну, которой владели твои отцы, и овладеешь ею; и даст Он тебе благо, и размножит тебя более твоих отцов.

И будет, когда сбудутся на тебе все эти слова, благословение и проклятие, которые я тебе изложил: Здесь сказано «когда сбудутся», нет формулировки «если сбудутся». Раздел Ницавим описывает будущую историю как то, что не может не произойти. Свобода выбора устроена так, что человек и народ могут совершить или не совершить какой-либо поступок, и для каждого конкретного человека или поколения благословение или проклятие могут реализоваться, а могут и не реализоваться. Однако в масштабе многотысячелетней истории народа все благословения и проклятия Торы обязательно так или иначе реализуются. Таким образом, в масштабе жизни отдельного человека или нескольких поколений нет никакой предопределенности, но в масштабе истории, столетий и тысячелетий, есть некоторый "коллективная обусловленность".

Однако это не означает "точной предопределенности" даже в исторических масштабах, поскольку предсказания могут исполниться самыми разными путями. Конкретная же реализация пророчеств зависит от нас. И ты, в среде всех народов, куда забросит тебя Господь, Бог твой, примешь это к сердцу своему: Т.е. осознаешь смысл изгнания. Моисей предсказывает, что горести и беды не ожесточат сердца сынов Израиля, а приведут его к раскаянию. Примешь это к сердцу своему: Находясь в изгнании, они в некоторый момент нечто сами почувствуют. Начнется их собственное, внутреннее пробуждение. Появление этого побуждения есть знак того, что Изгнание кончается. Здесь используется глагол лашув, но это тшува еще не в полном смысле слова, здесь незаконченная, «сырая» тшува - потому что не написано о «вернулся к Богу», а написано «принял, вернулся к своему сердцу».

"Разговор с сердцем" - это тот отчет, который человек отдает себе о своих обязанностях перед Богом, и так он встречается с Богом. Часто бывает, что встреча с Богом – это, прежде всего, возвращение человека к себе. Он возвращается к себе, и благодаря этому возвращается к Богу. Однако "возвращение к себе" - это только первая часть процесса. И ты, и сыны твои, всем сердцем и всей душой обратитесь до Господа, Богу твоему: Народ Израиля окажется способным сделать правильные выводы из самого факта изгнания и бед, связанных с ним. Он не будет сваливать ответственность на других, но сам примется за исправление. Обратитесь до Господа: На иврите ад hа-Шем, «до Господа» означает "не доходя до Него", и это первая стадия Возвращения (ниже, в 10 стихе, употреблена вторая конструкция, "к Господу").

А поскольку всюду в этой главе речь идет о тшуве общенациональной (а не индивидуальной), и она носит "светский", а не религиозный характер - то первым этапом Возвращения является возвращение географическое, народа в Страну Израиля. И послушаетесь голоса Его: Этот стих не говорит о соблюдении заповедей, о них сказано ниже, в стихе 8. Здесь же, как говорит мидраш, "Шехина возвращается вместе с Израилем", т.е. речь идет о возвращении в Страну Израиля. Таким образом, сионизм - это самое большое в истории общенациональное действие тшувы, а "голос Его" это призыв к народу, чтобы он вернулся в Страну. Таким образом, когда Тора говорит о тшуве, она говорит прежде всего о тшуве общенациональной, о возвращении в Страну, только после которого можно будет говорить об исполнении заповедей.

Начинать с заповедей невозможно, потому что за пределами Страна Израиля "заповеди не на своем месте", и исполнение их там всегда неполноценно. Как мы уже часто отмечали выше (напр. Втор. 4:5), заповеди даны для Страны Израиля, это государственный закон народа Израиля в своей Стране. А за пределами Страны заповеди не более чем упражнения для памяти, уроки плавания на суше. Конечно, в Изгнании тоже обязательно соблюдать заповеди – но их соблюдают прежде всего для того, чтобы не забыть свою идентичность и не ассимилироваться, и чтобы вернуться к ним по возвращении в Страну. Но Изгнание - неестественное место для заповедей, и поэтому за пределами Страны полноценная тшува невозможна.

Сначала нужно вернуться к общенациональной жизни, вернуться к нормальности, и это происходит при помощи коллективной тшувы, возвращения в Страну Израиля. И тогда исполнение заповедей получает совсем другой смысл. Тогда Господь, Бог твой, возвратит вас из изгнания: Эта фраза грамматически сформулирована как "И вернется Господь возвращением твоим", как бы сам Бог вернется вместе с тобой. При этом подобные выражения употребляются в ТаНаХе не только по отношению к еврейскому народно, но и к другим народам. И это "Бог движется с народами" подчеркивает идею о том, что история всех народов в мире – это история раскрытия человечеству Божественного света.

И смилостивится над тобой, и возвратит собрание твое из всех народов, среди которых рассеял тебя Господь, Бог твой: Это еще одно, более полное собирание изгнанных. Таким образом, возвращение еврейского народа в Страну пройдет в несколько этапов. Даже если будете заброшены на край неба – и оттуда соберет тебя Господь, Бог твой, и оттуда вернет тебя: На этой стадии вернутся не только живущие в отдаленных странах, но и "заброшенные на край неба", т.е. в другую, очень далекую духовную культуру, поначалу полностью забывшие о еврействе (в Торе "небеса" - это "пространство духа"). И Господь, Бог твой, приведет тебя в страну, которой владели твои отцы, и овладеешь ею; и даст Он тебе благо, и размножит тебя более твоих отцов: На этой стадии народ пока что превзойдет предыдущие поколения только в смысле количества.