Мы надеемся, что наша книга поможет читателям хоть немного заглянуть в мир еврейского понимания самой базовой книги человечества.

Как двойственен мир вокруг нас, где под покровом обычных естественных законов движения земных и небесных тел идет диалог между человеком и Богом, – так же двойственна и Тора, параллельная Мирозданию.

души и мира. Рассказывая, казалось бы, о далеких от нас людях прошлого, Тора дает нам возможность понять нас самих, сегодняшних..

Но, кроме этой структурной двойственности, есть еще двойственность метафизическая: истории Торы, воспринимаемые на первый взгляд как обычные рассказы, содержат в себе описание путей развития

Двойственность эта проявляется уже в структуре Книги Бытия. Есть двойственность в двух рассказах о Сотворении мира и человека (гл. 1 по отношению к гл. 2-3); и есть двойственное начало жизни человека (в Саду и после изгнания из Сада); есть двойственное начало человечества (от Адама и от Ноя); и есть рождение особого, еврейского народа (история Авраама, Ицхака и Якова), рассказанное как параллель к рождению всего остального человечества.

Тора начинается с буквы “Бет” – “ ב ”: “Берешит (вначале) сотворил Бог небо и Землю”. Еще в Талмуде наши мудрецы отмечали, что “Бет”, вторая буква алфавита, подчеркивает принципиальную двойственность сотворенного Богом мира, – и также двойственность Торы, параллельной мирозданию.

Анализ и комментарий на главы 1-11 Книги Бытия

Издание этой книги посвящается светлой памяти

ЛЬВА МЕРМАНА

Учителя, помогавшего своим ученикам

поверить в собственные силы.

Ушедшего из жизни необъяснимо рано

и не увидевшего своих четверых внуков,

которые любят его и помнят о нем.

Пусть эта книга также будет частью этой памяти.

Тема соотношения религиозной и научной картины мира очень обширна, и данная глава дает лишь самый начальный (и несколько упрощенный) ее анализ. Более подробное обсуждение вы сможете найти в готовящемся сейчас к изданию курсе лекций “Современные проблемы иудаизма” или на сайте machanaim.org.

1. А. Сколько лет миру?

1. 1. Сколько лет миру – постановка проблемы

Одним из первых вопросов, которые зачастую возникают у людей, начинающих знакомиться с иудаизмом и Библейским Текстом, является проблема согласования научных представлений о происхождении Вселенной с рассказом Торы о Сотворении мира. Прежде всего, здесь ставится вопрос о хронологии. Согласно традиционному еврейскому религиозному подходу, с момента Сотворения мира Богом прошло к настоящему времени менее шести тысяч лет (например, 1998/9 год н.э. является 5759 от Сотворения мира по еврейскому летоисчислению).

В то же время наука, с помощью различных методов датировки, оценивает возраст многих ископаемых предметов в миллионы и сотни миллионов лет, т.е. считает, что наш мир значительно старше. Согласно наиболее распространенной сегодня научной концепции – теории “Большого взрыва”, возраст нашего мира оценивается примерно в шесть миллиардов лет.

Как мы можем разрешить это противоречие? Или, формулируя эту же проблему на личном уровне: как, являясь человеком религиозным и оставаясь в то же время человеком науки, я могу согласовать в себе эти два, казалось бы, взаимоисключающих взгляда?

Для начала хочу заметить: я глубоко убежден, что всякое настоящее противоречие (и, в частности, противоречие между “научным” и “религиозным” взглядом на мир) не должно просто так сниматься. Есть много способов, о которых я упомяну ниже, позволяющих логически разрешить это противоречие, т.е. придумать некоторую более или менее стройную логическую схему, способную устранить расхождение. Однако, мне кажется, главное – не в устранении самого противоречия, а в осознании его сути и умении человека извлечь для себя из этого противоречия более глубокое понимание устройства мира. Но об этом – дальше.

1. 2. Первый технический вариант решения – “мир создан старым” (т.е. “взрослым”)

Одним из простых способов убрать противоречие между шестью тысячами лет существования мира по Торе и миллиардами лет в концепции науки является, например, идея о том, что “мир был создан старым”. Т.е. что мир был создан менее шести тысяч лет назад, как это говорит Тора, но он был создан уже взрослым. Поэтому, когда мы сегодня пытаемся провести экстраполяцию в прошлое, то нам кажется, что миру много миллиардов лет. Иными словами, “биологический” возраст мира может значительно превышать хронологический.

В Торе есть явные основания для такого подхода. Действительно, Адам, в день, когда он был сотворен, в Саду Эденском является нам сразу взрослым человеком. В Торе нигде не видно, чтобы Адам был создан младенцем. Поэтому, если бы какой-нибудь врач попытался определить биологический возраст Адама в первый день его существования, он должен был бы признать, что поскольку Адам уже взрослый, то он прожил, допустим, уже двадцать лет (именно такую оценку биологического возраста Адама в день его сотворения дает мидраш Берешит Раба). При этом известно, что Адам был только что сотворен. Итак, хронологически Адаму один день, а биологически – двадцать лет.

Приблизительно так же может быть решена и поставленная выше проблема в целом. Можно считать, что мир был создан таким образом, что в нем как бы заложен предшествующий опыт, он “биологически” уже взрослый, хотя хронологически он совершенно новый.

Подобно тому, например, как если бы Адам решил спилить дерево в Саду, то он нашел бы внутри него необходимое количество годовых колец (ибо дерево не может быть нормальным без этих колец, а Бог создал нормальные деревья), хотя Адаму прекрасно известно, что дерево создано на этой неделе. Итак, сколько лет дереву?

И поэтому хронологически мир может быть “младше” шести тысяч лет, хотя его биологический возраст может измеряться миллиардами.

1.3. Второй технический вариант решения – “иная скорость процессов во время Сотворения мира”

Другим возможным способом снятия “противоречия между Торой и наукой” является идея о том, что в первые Дни Творения1 физические процессы протекали не так, как сегодня. А поскольку для человека единственным инструментом измерения времени является ход тех или иных физических процессов, то совершенно естественно, что попытки науки при определении датировки тех или иных событий прошлого экстраполировать современную скорость физических процессов в прошлое на период вплоть до Сотворения мира приводят к искажению картины того времени.

В результате такой экстраполяции мы получим период времени гораздо больший, чем прошел на самом деле. Иначе говоря – за день или за час, или за минуту во время Сотворения мира могли произойти вещи и явления, которые теперь воспринимаются нами как происходившие в течение миллионов и миллиардов лет.

Поясним эту идею следующим простым примером. Если камень лежит под сталактитом, с которого капают капли воды, то постепенно они проточат в камне отверстие. Найдя в сталактитовой пещере камень с отверстием, лежащий под сталактитом, можно измерить скорость падения капель и на этом основании подсчитать, сколько тысяч лет камень под этим сталактитом пролежал. А можно в целом камне водоструйным сверлом просверлить точно такое же, как в предыдущем камне, отверстие, а потом положить его под сталактит и пригласить ученого определить, сколько лет этот камень там пролежал. Экстраполируя в прошлое нынешнюю скорость образования отверстий в камне, ученый сделает вывод о тысячах лет, хотя на самом деле камень был положен под сталактит недавно.

Иными словами – данный подход к “согласованию религиозного и научного мировоззрения” утверждает, что поскольку все процессы во время Сотворения мира были иными2, – то они, возможно, соотносятся с сегодняшними аналогичными физико-химически-биологическими процессами как водоструйное сверло с каплями сталактита. Поэтому за шесть дней Сотворения мира вполне могло произойти столько событий, которые при современных скоростях заняли бы миллиарды лет.

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Еще раз хочу подчеркнуть – я отнюдь не пытаюсь доказать, что “религия права”! Вышеизложенные концепции, конечно же, не являются доказательством. Я привел их только для иллюстрации, чтобы отвергнуть претензии противоположной позиции на “доказательность”, а совсем не для того, чтобы “доказывать” правильность своей.

Нам необходимо осознавать, что два вышеприведенных способа согласования религиозного “Сотворения мира шесть тысяч лет назад” и научного многомиллионного возраста ископаемых древностей являются не более чем техническими способами логического согласования этих двух разных подходов. Я изложил их, конечно же, отнюдь не затем, чтобы доказывать правильность религиозного подхода, и уж тем более не для того, чтобы “опровергать” науку. Единственной моей целью было показать, что наука не может опровергнуть религию, и что научные представления о “миллиардах лет” являются не более чем гипотезой, которая, как и религиозные концепции, не может быть доказана.

А раз доказательств нет – в игру вступает свободный выбор.

1. 4. Общая схема соотношения религиозного и научного подхода к Сотворению мира

В целом логика наших рассуждений строится следующим образом:

(1) Точка зрения науки на происхождение мира и точка зрения религии на Сотворение мира равно недоказуемы.3

(2) А это значит, что выбор между “религиозной” и “научной” точками зрения является результатом моего свободного выбора, а вовсе не открытием объективной истины.

(3) И поэтому постановка вопроса меняется: я должен отказаться от вопроса “Чья точка зрения объективно правильна?” и должен поставить вопрос так: “Какие у меня есть основания, доводы, причины (но ни в коем случае не доказательства!), вследствие которых я хотел бы выбрать ту или иную точку зрения?”

(4) А также: “Что я могу понять для себя интересного из самого факта наличия “противоречия между религией и наукой”?”

Именно эта схема послужит нам основой для дальнейшего, более подробного изложения.