Во всей истории человечества нет, наверное, никого, кто сравнился бы по степени духовного влияния на цивилизацию с праотцами еврейского народа – Авраамом, Ицхаком и Яаковом. Не только евреи, но также христиане и мусульмане почитают их как своих учителей и величайших праведников, проложивших человечеству дорогу к Богу и создавших концепцию этического монотеизма.

Пинхас Полонский - Праотцы в динамике - библейская динамика - Современный еврейский комментарий к книге Бытия

Кем же были эти люди, как смогли они достичь такого уровня, как они построили еврейский народ и каким образом продвигались в реализации своей миссии – и, самое главное, что мы можем воспринять из их историй для лучшего понимания самих себя, нашей культуры, современной жизни Израиля и судеб Западной цивилизации?

Начало ответа на эти вопросы лежит в истории Авраама, обсуждению которой и посвящена данная книга.

Пинхас Полонский - Праотцы в динамике - часть 2 - Авраам

Современный еврейский комментарий на книгу Бытия

Комментарий к главам 12-23 Книги Бытия

Пинхас Полонский - Праотцы в динамике - часть 2 Авраам - Глава 1. Избрание, вера и монотеизм

1.1. Избрание ради цели



Рассказ об Аврааме начинается с того, что Бог обращается к нему и предлагает взять на себя создание народа, необходимого для духовного совершенствования всего человечества: «И сказал Господь Авраму: Иди себе из земли твоей, от родни твоей и из дома отца твоего в землю, которую Я укажу тебе. И Я сделаю тебя народом великим и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь благословением. И Я благословлю благословляющих тебя, а проклинающего тебя прокляну; и благословятся тобой все племена земные» (Быт. 12:1-3).



Причины этого избрания никак не разъясняются в Писании. И хотя Устная Тора (еврейская традиция) передает нам множество историй о молодых годах жизни Авраама, о его праведности и достоинствах, – но они не упоминаются в тексте Торы. Избрание Авраама описано в Торе как немотивированное, в отличие, например, от избрания Ноя, про которого сказано, что он выбран Богом за то, что был «праведен и непорочен» (7:9). Причина избрания Авраама объясняется Торой существенно позже (18:19), когда Бог говорит: «Я избрал Авраама для того, чтобы он заповедовал своим сыновьям после него идти по пути Господа, творя добро и правосудие».



Здесь мы видим сразу несколько аспектов понятия «Избрание». Во-первых, избрание Авраама основано на действии («творя добро и правосудие»), а не на его «вере в Бога». Во-вторых, причина избрания Авраама – это не его прошлые заслуги, а его будущее (точнее, даже будущее его потомков). Авраам – и вообще еврейский народ – избирается не в награду за свои заслуги, а из-за своего потенциала, который раскроется в будущем, избирается ради поставленной перед ним цели.



Намерение Бога – помочь человечеству приблизиться к Нему, осуществить «царство Бога на земле». Для этого Ему нужны помощники, которые будут передавать Божественные идеи человечеству. Авраам избран потому, что он и его потомки, еврейский народ, в состоянии справиться в будущем с этой задачей.



1.2. Существование определяется будущим

Идея приоритета будущего над прошлым, идея того, что кардинальные события нашей жизни происходят прежде всего не «по причине», а «ради цели» – пронизывает все еврейское мироощущение. Она проявляется, например, в следующем мидраше о выходе из Египта: «Когда, при переходе Красного моря, египтяне начали тонуть, ангел-хранитель Египта обратился к Богу и сказал: Судья Мира! Ты несправедлив, Ты потворствуешь своим любимчикам. Почему одним (египтянам) Ты позволяешь утонуть, а других (евреев) – спасаешь?

Ведь в Египте и те, и другие были идолопоклонниками! Ответил ему Бог: «Действительно, в Египте они во многом вели себя одинаково. Но для евреев Я делаю особое чудо (и спасаю их вопреки естественному ходу вещей), ибо у них есть потенциал далее принять Тору на горе Синай (и впоследствии принести ее человечеству). Ради египтян же Я такого чуда не делаю, и они остаются в рамках естественного хода вещей (то есть гибнут под потоками воды), так как у них этого потенциала нет».



Итак, евреи вели себя в Египте в чем-то не лучше египтян. И они заслужили Исход (и спасение на море) не за свои заслуги, а ради той миссии, которую в будущем они могут осуществить.

И также ради нашей миссии (а не за заслуги) Бог дал нам возможность сегодня построить Государство Израиль и развивать его. Основная сила, движущая еврейским народом, как в древности, так и сегодня, находится в будущем, а не в прошлом, и она коренится в цели, а не в причине.

1.3. Религиозная вера как ощущение наличия. У Мироздания цели и смысла

Различие между материалистическим (атеистическим) и монотеистически-религиозным подходами к миру не исчерпывается вопросами «существует ли Бог» и «что Он есть такое» (вообще, вопрос этот настолько сложен и теоретически-абстрактен, что любой ответ на него трудно считать удовлетворительным). Но в реально-практической плоскости разница между религиозным и материалистическим мировоззрениями выражается в том, что материалисты рассматривают мир как «причинностный», каузативный, т.е. сводят все движение мироздания к «причинам» физического типа, а религиозный человек смотрит на мир телеологически, т.е. считает, что мироздание движется, прежде всего, благодаря своим целям (хотя наличие материальных причин, разумеется, тоже не отрицается). Цели эти поставлены перед миром Богом, и

Диалог с Богом является центральным содержанием нашей жизни.



Это фундаментальная разница подходов к миру, и она не является отвлеченным теоретизированием, а неразрывно связана со всей нашей сущностью, с нашим образом жизни. Попробуем осветить этот вопрос подробнее.



В повседневной жизни мы используем два вида объяснений процессов, происходящих вокруг нас – каузативные («причинностные») и телеологические («целевые»). Если, например, мы видим едущий по дороге автомобиль, то возможны два вида ответов на вопрос о том, почему автомобиль едет. Каузативное объяснение: когда нога водителя нажимает на педаль газа, то горючее поступает в двигатель, колеса вращаются, отталкиваются от земли, и машина движется.



Телеологическое объяснение: машина едет, потому что водитель хочет куда-то приехать. Эта цель (будущее!) является главной, потому что именно она приводит в действие цепочку физических причин, из-за которых машина приходит в движение.



Отметим, что желание человека поехать в одном, а не в другом направлении невозможно полностью предсказать, даже если знать все материальные факторы, влияющие на этого человека – потому что он личность и, в отличие от автомобиля, имеет свободу выбора, а не является рабом обстоятельств.



В обычной жизни мы, если хотим воспринимать мир адекватно, применяем оба типа объяснений. При этом, если мы имеем дело с неодушевленным объектом, то ограничиваемся только каузативными объяснениями, но если речь идет о понимании поведения одушевленных существ и тем более человека, то без телеологических объяснений (он чего-то хочет, к чему-то стремится – и поэтому делает то-то и то-то) нам не обойтись.



Понятие цели – и неразрывно связанное с ней понятие смысла как высшей цели – необычайно важно для понимания поведения человека. Личность не свести к каузативности, и человек не может существовать без ощущения наличия смысла.



Но если мы рассматриваем более глобальные процессы, которые происходят в мире в целом, социально-исторические процессы в обществе и вообще ход истории, – то имеют ли они только «причины», или у всего этого есть также цель и смысл? В этом вопросе материалист и человек религиозный разойдутся во мнениях.



Для материалиста миром в целом движут только причины; человек же монотеистически-религиозный считает, что как у истории человечества вообще, так и у нашей жизни в частности есть цель и смысл.

Разумеется, ни ту, ни другую точку зрения нельзя доказать или научно обосновать, и выбор между ними целиком находится в наших руках.



(Отметим, что в этом вопросе идолопоклонники находятся на стороне материалистов: они видят в жизни только причины, пусть и «сверхъестественного» свойства, типа кармы или рока. Понятие «цели и смысла» может возникнуть только тогда, когда мы считаем, что за всеми явлениями жизни стоит монотеистический Бог, т.е. Личность, создавшая нас по Своему образу и подобию, с Которой мы ведем диалог).



Именно в ощущении цели и смысла, а вследствие этого и моральной ответственности за реализацию своего потенциала и предназначения, и состояла вера Авраама, «этический монотеизм». Вера, которой Авраам хотел научить все человечество.