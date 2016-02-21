Продолжаем публикацию комментариев Пинхаса Полонского на Тору.

Современный еврейский комментарий на книгу Бытия

Комментарий к главам 23–36 Книги Бытия

Издательство Маханаим, 2012

(22) И отправился дар пред ним; а он ночевал ту ночь в стане. (23) И встал он в ту ночь, и взял двух жен своих и двух рабынь своих, и одиннадцать детей своих, и перешел через Яббок вброд. (24) И взял их, и перевел через поток, и перевел то, что у него.

Яаков не может успокоиться, он мечется между необходимостью возвращаться в Страну и желанием бежать от Эсава. В отличие от других «переходов» (Авраама через Евфрат, еврейского народа через море и далее через Иордан), этот переход осуществляется в два этапа: сначала Яаков переводит жен, детей и имущество, но сам остается на прежнем берегу. Причина этого в том, что прежде чем совершить переход от изгнания к независимой жизни в Святой Земле, Яаков должен еще и победить ангела.

Описание борьбы Яакова с ангелом (или Богом) - трудное для понимания повествование о мистическом опыте, детали которого во многом остаются скрыты от нас. Но суть его, по-видимому, в том, что Божественное обетование Аврааму и Ицхаку не наследуется Яаковом автоматически, но приобретается им в результате борьбы. Яаков не рождается в Завете, но обретает его.

(25) И остался Яаков один. И боролся человек с ним до восхода зари.

Перевод «левадо» как «один» («и остался Яаков один») не вполне точен. «Левад» – это не «один», а «наедине», т.е. с ним есть кто-то еще, и эти двое тесно связаны друг с другом. Глубоко внутри Яакова сидит страх перед Эсавом, Яаков живет «наедине» с ангелом Эсава – и поэтому, прежде чем встречаться с братом, Яаков должен победить этого ангела внутри самого себя. Как мы увидим ниже, эта борьба с Эсавом является одновременно «борьбой с Богом».

В процессе борьбы с ангелом Яакову обещано получение имени Израиль, ибо, победив ангела, он овладел «эсавостью» в собственной душе – однако он не получает это имя сразу после победы, это произойдет лишь после истории с Диной в Шхеме.

27.8. Вывих бедра Яакова

(26) И увидел, что не одолевает его, и коснулся сустава бедра его, и вывихнул сустав бедра Яакова, когда он боролся с ним.

Ангел не может победить Яакова, но он может нанести ему ущерб – вывихнуть бедро. Мидраш соотносит с этим «вывихом бедра, происшедшим до восхода зари», всех тех потомков Яакова, которые отошли от еврейского народа в течение долгой ночи изгнания, не дождавшись рассвета (бедро здесь – символ интимных отношений и рождения детей).

Вывих бедра указывает на то, что борьба происходила на реальном, физическом уровне. Это, однако, никак не противоречит подходу, утверждающему, что это была духовная борьба внутри самого Яакова, а вывих был ее психосоматическим следствием. Важно то, что эта борьба реальна (хотя, может быть, она зачастую идет внутри человека), а раны и потери от нее весьма ощутимы.

27.9. Благословение от ангела

(27) И сказал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Но он сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня».

Борьба продолжается «до восхода зари», т.е. до мессианского Избавления, когда Божественный свет озарит этот мир.

Когда Яаков уходил в изгнание, сказано: «И заночевал там, ибо зашло солнце». Изгнание – это ночь. Здесь же упомянут «восход зари», ибо возвращение еврейского народа в Страну Израиля – это наступление дня.

Несмотря на восход, Яаков не согласен отпустить ангела, не получив от него благословение. Это означает, что даже в момент возвращения нам нужно благословение Эсава.

В современной истории Израиля это выразилось в том, что еврейское государство было создано на основании тех знаний и умений (в области управления, социума, армии, экономики), которым мы научились у народов Европы, т.е. у Эсава. Политическое оформление сиостского движения мог возникнуть только в Западной Европе, где евреи были в достаточной степени ассимилированы, чтобы усвоить политические, социальные и научно-технические знания народов мира. Символом этого является Герцль, который именно благодаря своей ассимилированности оказался способен провозгласить программу создания современного государства.

27.10. Сообщение об изменении имени Яакова на Израиль

(28) И сказал тот ему: «Как имя твое?» И он сказал: «Яаков». (29) И сказал: «Не Яаков отныне имя тебе будет, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и с людьми, и победил».

Ангел спрашивает Яакова о его имени не потому, что он его не знает, но для того, чтобы Яаков осознал происходящее изменение (подобно вопросу Бога к Адаму: «Где ты?» – 3:9).

Однако изменения имени еще не происходит. Ангел лишь сообщает Яакову об этом, а само изменение произойдет позже (35:10), ибо пока что Яаков еще не полностью готов к нему.

Имя «Исраэль» имеет двойственную этимологию: это и «Яшар-Эль», прямой к Богу, и «Сар-Эль», борющийся с ангелом/Богом. Выражение «сарита им-Элоhим» (32:29) также может быть понято и как «боролся с Богом», и как «боролся с ангелом».

Борьба Яакова шла по многим направлениям, ему все время приходилось преодолевать давление со стороны окружающих. Он боролся с людьми, Эсавом и Лаваном, и с ангелом Эсава (преодолевая свою боязнь перед ним), и также «боролся с Богом» – т.е. преодолевал категорию Элоhим, суда, предопределенности. Величие Яакова-Израиля как Богоборца в том, что он не принимает «судьбу», которая предопределена ему Свыше, но обретает более высокую миссию, чем та, что уготована ему изначально, забирая себе не только собственную долю, но и предназначенное Эсаву.