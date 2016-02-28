Продолжаем публикацию комментариев Пинхаса Полонского на Тору.

Пинхас Полонский - Праотцы в динамике - Современный еврейский комментарий на книгу Бытия

Часть 4. Иосиф, Иеhуда и их братья Комментарий к главам 37-50 книги Бытия Пинхас Полонский - Праотцы в динамике - Часть 4 - Иосиф, Иеhуда и их братья Издательство Маханаим, 2012 Пинхас Полонский - Праотцы в динамике - Часть 4 - Иосиф, Иеhуда и их братья - Содержание Глава 33. Конфликты внутри семьи Яакова

Глава 34. Иосиф – неопытность молодости

Глава 35. Конфликт Иосифа с братьями

Глава 36. Продажа Иосифа

Глава 37. Иеhуда и Тамар

Глава 38. Иосиф у Потифара

Глава 39. Возвышение Иосифа

Глава 40. Иосиф приводит братьев к раскаянию

Глава 41. Иосиф открывается братьям

Глава 42. Семья Яакова спускается в Египет

Глава 43. Реформы Иосифа в Египте

Глава 44. Иосиф получает статус четвертого праотца

Глава 45. Яаков благословляет своих сыновей

Глава 46. Завершение жизни и смерть Иосифа

Пинхас Полонский - Праотцы в динамике - Часть 4 - Иосиф, Иеhуда и их братья - Глава 33. КОНФЛИКТЫ ВНУТРИ СЕМЬИ ЯАКОВА

33.1. В чем причина поведения Иосифа?

Поведение Иосифа по отношению к братьям – когда он обвиняет их в шпионаже и арестовывает, а далее подкладывает кубок Биньямину и требует оставить его в рабстве – вызывает у читателя Торы недоумение. Зачем Иосиф так поступает? Может показаться, что он издевается над братьями, специально хочет их унизить.

Однако такое впечатление, конечно, поверхностное и неверное. Открывшись братьям, Иосиф говорит им: «Не вы послали меня сюда, но Бог» (45:8), а после смерти отца он не только убеждает братьев, что не будет мстить им, но более того – столь сильно огорчен, что братья могли заподозрить его в этом, что даже плачет, когда они говорят ему об этом (50:15-21). Условно говоря, можно даже сказать, что Иосиф плачет обо всех тех недалеких читателях Торы и ее неумелых толкователях, которые объясняли бы его действия желанием мести или другими дурными побуждениями.

В чем же причина действий Иосифа? Его плач, который прорывается несколько раз (42:23; 43:30), показывает, что для Иосифа вся ситуация очень тягостна. Иосиф не плачет, когда его продают в Египет и бросают в тюрьму. Он плачет, когда вынужден действовать жестко, чтобы повлиять на братьев.

Ключевой точкой в понимании истории Иосифа является момент, о котором сказано «и не мог Иосиф сдержаться» (45:1) – после того как Иеhуда заступился за Биньямина. Это означает, что план его был настолько тягостным для него самого, что он не смог поступить по отношению к братьям так жестко, как задумал для того чтобы их исправление действительно было полным.

Еврейская традиция понимает отношения Иосифа с братьями как попытку исправить их и восстановить единство семьи, принести процветание ближним и дальним – попытку, которая не только не была доведена до конца, но и так и не была понята братьями. Для понимания этой истории нам нужно увидеть в ней динамику, развитие, в ходе которого личностные изменения происходят со всеми участниками: и Иосиф, и Иеhуда, и братья начинают видеть мир по-новому. И это изменение, которое в еврейской традиции называется «переход от Иосифа к Машиаху сыну Иосифа; и переход от Иеhуды к Машиаху сыну Иеhуды», – и будет центральной темой нашего исследования.