В этой научной монографии Кристина Полозова исследует механизмы воздействия советского права на повседневную жизнь и административную деятельность Русской православной церкви на протяжении более шестидесяти лет. Автор фокусируется на Верхнем Поволжье, используя этот регион как характерную модель для анализа того, как общие государственные директивы трансформировались в конкретные ограничения или периоды относительной «оттепели» на местах. Исследование начинается с 1929 года — переломного момента, когда было принято постановление «О религиозных объединениях», фактически лишившее верующих статуса юридического лица и ставшее фундаментом для репрессивной политики на десятилетия вперед.

Второй важный аспект работы — анализ адаптации православных общин к жестким законодательным рамкам. Полозова подробно рассматривает, как менялись формы церковной активности в зависимости от политической конъюнктуры: от массового закрытия храмов в 1930-е до частичной легализации в годы войны и новых «хрущевских» гонений. Используя богатый массив архивных данных местных советов по делам религий и уполномоченных, автор показывает реальную картину «жизни по инструкции», обнажая конфликт между каноническим строем церкви и государственным законодательством. Книга позволяет увидеть не только историю притеснений, но и историю выживания религиозных институтов в условиях тотального идеологического контроля.

Кристина Андреевна Полозова - Отражение советского законодательства о религии на деятельности православных религиозных объединений в СССР в 1929-1990 гг. (по материалам Верхнего Поволжья)

Иваново, Ивановский филиал НОУ ВПО «Институт управления», 2014 г. - 253 с.

ISBN 978-5-8382-0721-0

Кристина Полозова - Отражение советского законодательства о религии на деятельности православных религиозных объединений в СССР в 1929-1990 гг. (по материалам Верхнего Поволжья) - Содержание

Введение

Глава 1. Исторический аспект правоприменения советских законодательных актов, регулирующих религиозную сферу в 1929-1943 гг

§ 1. Внутренние противоречия советского законодательства о религии 1929-1943 гг

§ 2. Продолжение разрушения церковной инфраструктуры в СССР в 1929-1941гг. в контексте действовавшего законодательства

§ 3. Репрессии против православного и обновленческого духовенства в России в 1936-1937 гг. в свете государственного законодательства

Глава 2. Государственное регулирование деятельности религиозных объединений в 1943-1990 гг

§ 1. Роль Совета по делам русской православной церкви и его областных уполномоченных в деятельности религиозных объединений

§ 2. Привлечение внутрицерковных структур и общества к антицерковным репрессиям при Н.С. Хрущеве (1958-1964 гг.)

§ 3. Элементы стагнации в государственно-церковных отношениях в 1965-1988 гт

§ 4. Формирование предпосылок к принятию нового закона о религии в 1988-1990гг

Заключение

Список использованных литературы и источников

Приложения