Эта книга посвящена жизни и трудам Эндрю Борда (ок. 1490-1549) - удивительного человека, жизненный путь которого был полон крутых поворотов и неожиданных событий. Выходец из среды нетитулованного мелкопоместного дворянства, выпускник престижного Винчестерского колледжа, он становился то студентом Оксфорда и Монпелье, то доктором медицины, пользовавшим сильных мира сего, то монахом сурового Картезианского ордена,

то тайным правительственным агентом, то путешественником, объехавшим всю Европу и Северную Африку, то известным сочинителем, автором полдюжины литературных трудов. Он добился определенного положения в обществе, но дни свои кончил в тюрьме, куда попал за якобы организацию борделя в своем доме для священников округа.

Борд интересен не только per se, но и тем, что, несмотря на неупорядоченность своей жизни, сумел написать ряд сочинений, которые стали первыми английскими книгами по выбранной им тематике: путеводитель по «странам христианского мира и вокруг них» с первой в мире записью цыганского языка, труды по домостроительству и предсказаниям.

К ним следует добавить сочинения по правилам здорового образа жизни и диетологии, по домашней медицине, астрономии и некоторые другие. Написанные не университетской латынью, а родным языком, эти труды были доступны широкой читательской аудитории и завоевали большую популярность. Еще при жизни и много лет спустя Борда называли в Англии «Весельчаком Эндрю» (Merry Andrew).

Историки в большинстве своем сходятся на том, что это прозвище он получил из-за того, что, выступая как популяризатор медицинских знаний на рынках и других местах скопления людей (что было в обычаях времени), он сопровождал свои рассказы шутками, присказками и забавными историями. И в наши дни это прозвище в солидных англо-русских словарях является синонимом шутника, балагура, шута.

К сожалению, портрет Борда не сохранился, и неизвестно, существовал ли он вообще. Те оттиски с деревянных гравюр, которые издатели помещали в его книги как вроде бы запечетленный образ автора, представляют собой продукт чистой фантазии, равно как и портрет Борда красками, сделанный в начале XIX века. Многие наблюдения, медицинские рекомендации и рецепты Борда вызовут у читателя улыбку: но будьте снисходительны к автору, памятуя, что их «возраст» перешагнул четыре с половиной столетия; что, по словам Фрэнсиса Бэкона,

veritas filia temporis (истина - дочь времени); что «один век может судить другой век, но человек может быть судим только его веком». Чтобы как-то «оправдать» Борда (хотя он и не нуждается в оправдании), я поместил рядом с отрывками из его книг цитаты из трудов авторитетных авторов (в основном, XVI века), писавших на ту же, что и он, тематику: они, главным образом, заимствованы из сочинений Томаса Элиота (ок. 1490-1546), Уильяма Буллейна (ум. 1576), Томаса Когэна (ок. 1545-1607), Томаса Моффета (1553-1604) и Уильяма

Юрий Полунов - Странная жизнь и труды Эндрю Борда, тайного агента, врача, монаха, путешественника и писателя

Издательство – «Алетейя» – 825 с.

Санкт-Петербург – 2017 г.

ISBN 978-5-906980-64-9

Юрий Полунов - Странная жизнь и труды Эндрю Борда, тайного агента, врача, монаха, путешественника и писателя - Содержание

Предисловие

Глава I

Молодые годы

«Это было началом начал...»

Совершенно свободные искусства

Медицина в Англии

Крутой поворот

Орден картезианцев

В монастыре и в миру бегство от аскезы

Закон и порядок

Паломник поневоле

Чудеса, да и только!

Религиозные потрясения

Тайный агент

Кто вы, доктор Борд?

В Великой Шартрезе

Неласковая родина

Продолжение следует

Завершение учебы

Сочинитель и жизнь

Давай поженимся!

Дуэль

Горестный конец

Глава II

Via est vita[51]

О книге

Вопросы, вопросы...

На острове и рядом

Заздравная песнь Родине

Корнуолл

Уэльс

Ирландия

Шотландия

Там, где холодно

Калейдоскоп стран

Низинные земли

Германский ареал

В центре Европы

За Пиренеями

Там, где рождалась цивилизация

Вторая любовь

За околицей христианского мира

Турция

Страна варваров (Барбарня)

В Святой Земле

Сомнения и мнения

Гипотезы

Оценки

Глава III

Предварительные замечания

О книге

Проба пера

Что нам стоит дом построить

Поселимся - будем жить

В сухом остатке

Дышите чистотой!

Оценки

Глава IV

Наследие великих греков

«Отцы мои! Я следовал за вами...»

Что такое хорошо и что такое плохо

Что они пили

«Непременная субстанция»

Ея же к монаси приемлют

Англия - это традиции

Что они ели

Хлеб - всему голова

Похлебка - еда крестьян и дворян

Белое мясо

Коричневое мясо

Овощи, фрукты, специи

Каждому - свое

Сангвиник

Флегматик

Холерик

Меланхолик

Черная смерть

Когда больна душа

Малярия

Непроходимость кишечника

Мочекаменная болезнь

Подагра

Депра

Эпилепсия

Головные боли

Чахотка

Астма

Паралич

Водянка

Свой среди своих

«.. .И каждый хочет написать книгу»[172]

Наравне с другими

Замок здоровья

Управление здоровьем

Буллейнов бастион

Убежище для здоровья

Проверенные рекомендации

Об улучшении здоровья

Глава V

О «требнике»

Лечитесь!

«Радость, пламя неземное.. .»[221]

Miscellanea[228]

Век живи - век учи

Не обошлось без астрологии

Вместо послесловия: «Ах, Андрюша, нам ли быть в печали?»

Приложения

Приложение I

Томас Элиот

Уильям Буллейн

Томас Коэн

Уильям Воан

Томас Моффет

Приложение II

Приложение III

Приложение IV

Примечания

Юрий Полунов - Странная жизнь и труды Эндрю Борда, тайного агента, врача, монаха, путешественника и писателя - Медицина в Англии

В анналах Оксфордского университета отсутствуют записи об учебных успехах Борда, в частности, о полученных им первых ученых степеней. Однако не вызывает сомнений, что он успешно окончил подготовительный факультет и в качестве дальнейшей специализации выбрал медицину. Остается лишь гадать, почему он не остановил свой выбор на богословском факультете и не последовал старшему брату Ричарду, отказавшись от карьеры священнослужителя. Возможно, причиной были материальные соображения - врачевание в те годы оплачивалось неплохо (особенно, если врач имел университетский диплом). Но сколь глубоким было бы образование Борда на медицинском факультете?

В первой половине XVI века английская медицина и методика обучения будущих врачей были отрешенны от реальной жизни и еще не утратили своего средневекового, схоластического характера. Практическая подготовка учащихся не входила в задачи университета, хирургия же, как правило, вообще не преподавалась, и изучение медицины, сводилось, в основном, к изложению, толкованию и обсуждению текстов знаменитых врачевателей древности. Студенты заучивали наизусть то, что говорили профессоры, читавшие с кафедры тексты античных или арабоязычных авторов и дававшие комментарии к ним (позднее бурный рост книгопечатания в Венеции, Базеле, Лионе, Париже и Лондоне позволил студентам по относительно доступной цене приобретать учебную литературу, и это, конечно, облегчало им жизнь).

Известность же профессора определялась, прежде всего, степенью его начитанности, умением подтвердить высказанное положение цитатой из литературного источника. Непререкаемыми авторитетами для университетских преподавателей были знаменитые медики прошлого: грек Гиппократ, врач римских императоров Гален (также имевший греческое происхождение), персы Ибн-Сина (Авиценна) и ар- Рази и некоторые другие арабские и еврейские врачи, трактаты которых в Средневековье активно переводились на латинский язык.

Здесь следует напомнить, что в VII-VIII веках арабы, сплотившись под зеленым знаменем пророка Магомета, покорили Персию, Среднюю Азию, Ирак, Афганистан, Египет, всю северную Африку, Палестину, Сирию, часть Индии, Малой Азии и Закавказья и большую часть Пиренейского полуострова, которую завоеватели называли Андалусией. В результате этих завоеваний сложилось монолитное теократическое государство - Багдадский халифат, из которого позднее выделился самостоятельный Кордовский халифат. Правители халифатов всячески поощряли развитее наук и искусств в подвластных им землях, и на огромной территории возникла новая культура, которая достигла небывалого расцвета в IX-XI веках.

В то время как Европа переживала интеллектуальный упадок, в мусульманских странах расцветали философия, математика, астрономия, историография, лингвистика, химия, медицина, фармакология, техника, литература и архитектура. Правители халифатов, борясь с иноверцами, не запрещали своим ученым пользоваться знаниями, заимствованными из книг греческих, индийских, китайских авторов. Более того: халифы щедро оплачивали перевод этих книг на арабский язык, которые затем переводились европейцами на латынь (равно как переводились и оригинальные арабские трактаты). Благодаря такой двойной «трансформации», Европа открыла для себя естественнонаучные, математические и философские труды великих греков (греческий язык в Средние века был почти забыт).