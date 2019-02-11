Полунов - Странная жизнь и труды Эндрю Борда
Эта книга посвящена жизни и трудам Эндрю Борда (ок. 1490-1549) - удивительного человека, жизненный путь которого был полон крутых поворотов и неожиданных событий. Выходец из среды нетитулованного мелкопоместного дворянства, выпускник престижного Винчестерского колледжа, он становился то студентом Оксфорда и Монпелье, то доктором медицины, пользовавшим сильных мира сего, то монахом сурового Картезианского ордена,
то тайным правительственным агентом, то путешественником, объехавшим всю Европу и Северную Африку, то известным сочинителем, автором полдюжины литературных трудов. Он добился определенного положения в обществе, но дни свои кончил в тюрьме, куда попал за якобы организацию борделя в своем доме для священников округа.
Борд интересен не только per se, но и тем, что, несмотря на неупорядоченность своей жизни, сумел написать ряд сочинений, которые стали первыми английскими книгами по выбранной им тематике: путеводитель по «странам христианского мира и вокруг них» с первой в мире записью цыганского языка, труды по домостроительству и предсказаниям.
К ним следует добавить сочинения по правилам здорового образа жизни и диетологии, по домашней медицине, астрономии и некоторые другие. Написанные не университетской латынью, а родным языком, эти труды были доступны широкой читательской аудитории и завоевали большую популярность. Еще при жизни и много лет спустя Борда называли в Англии «Весельчаком Эндрю» (Merry Andrew).
Историки в большинстве своем сходятся на том, что это прозвище он получил из-за того, что, выступая как популяризатор медицинских знаний на рынках и других местах скопления людей (что было в обычаях времени), он сопровождал свои рассказы шутками, присказками и забавными историями. И в наши дни это прозвище в солидных англо-русских словарях является синонимом шутника, балагура, шута.
К сожалению, портрет Борда не сохранился, и неизвестно, существовал ли он вообще. Те оттиски с деревянных гравюр, которые издатели помещали в его книги как вроде бы запечетленный образ автора, представляют собой продукт чистой фантазии, равно как и портрет Борда красками, сделанный в начале XIX века. Многие наблюдения, медицинские рекомендации и рецепты Борда вызовут у читателя улыбку: но будьте снисходительны к автору, памятуя, что их «возраст» перешагнул четыре с половиной столетия; что, по словам Фрэнсиса Бэкона,
veritas filia temporis (истина - дочь времени); что «один век может судить другой век, но человек может быть судим только его веком». Чтобы как-то «оправдать» Борда (хотя он и не нуждается в оправдании), я поместил рядом с отрывками из его книг цитаты из трудов авторитетных авторов (в основном, XVI века), писавших на ту же, что и он, тематику: они, главным образом, заимствованы из сочинений Томаса Элиота (ок. 1490-1546), Уильяма Буллейна (ум. 1576), Томаса Когэна (ок. 1545-1607), Томаса Моффета (1553-1604) и Уильяма
Юрий Полунов - Странная жизнь и труды Эндрю Борда, тайного агента, врача, монаха, путешественника и писателя
Издательство – «Алетейя» – 825 с.
Санкт-Петербург – 2017 г.
ISBN 978-5-906980-64-9
Юрий Полунов - Странная жизнь и труды Эндрю Борда, тайного агента, врача, монаха, путешественника и писателя - Содержание
- Предисловие
Глава I
- Молодые годы
- «Это было началом начал...»
- Совершенно свободные искусства
- Медицина в Англии
- Крутой поворот
- Орден картезианцев
- В монастыре и в миру бегство от аскезы
- Закон и порядок
- Паломник поневоле
- Чудеса, да и только!
- Религиозные потрясения
- Тайный агент
- Кто вы, доктор Борд?
- В Великой Шартрезе
- Неласковая родина
- Продолжение следует
- Завершение учебы
- Сочинитель и жизнь
- Давай поженимся!
- Дуэль
- Горестный конец
Глава II
- Via est vita[51]
- О книге
- Вопросы, вопросы...
- На острове и рядом
- Заздравная песнь Родине
- Корнуолл
- Уэльс
- Ирландия
- Шотландия
- Там, где холодно
- Калейдоскоп стран
- Низинные земли
- Германский ареал
- В центре Европы
- За Пиренеями
- Там, где рождалась цивилизация
- Вторая любовь
- За околицей христианского мира
- Турция
- Страна варваров (Барбарня)
- В Святой Земле
- Сомнения и мнения
- Гипотезы
- Оценки
Глава III
- Предварительные замечания
- О книге
- Проба пера
- Что нам стоит дом построить
- Поселимся - будем жить
- В сухом остатке
- Дышите чистотой!
- Оценки
Глава IV
- Наследие великих греков
- «Отцы мои! Я следовал за вами...»
- Что такое хорошо и что такое плохо
- Что они пили
- «Непременная субстанция»
- Ея же к монаси приемлют
- Англия - это традиции
- Что они ели
- Хлеб - всему голова
- Похлебка - еда крестьян и дворян
- Белое мясо
- Коричневое мясо
- Овощи, фрукты, специи
- Каждому - свое
- Сангвиник
- Флегматик
- Холерик
- Меланхолик
- Черная смерть
- Когда больна душа
- Малярия
- Непроходимость кишечника
- Мочекаменная болезнь
- Подагра
- Депра
- Эпилепсия
- Головные боли
- Чахотка
- Астма
- Паралич
- Водянка
- Свой среди своих
- «.. .И каждый хочет написать книгу»[172]
- Наравне с другими
- Замок здоровья
- Управление здоровьем
- Буллейнов бастион
- Убежище для здоровья
- Проверенные рекомендации
- Об улучшении здоровья
Глава V
- О «требнике»
- Лечитесь!
- «Радость, пламя неземное.. .»[221]
- Miscellanea[228]
- Век живи - век учи
- Не обошлось без астрологии
- Вместо послесловия: «Ах, Андрюша, нам ли быть в печали?»
- Приложения
- Приложение I
- Томас Элиот
- Уильям Буллейн
- Томас Коэн
- Уильям Воан
- Томас Моффет
- Приложение II
- Приложение III
- Приложение IV
- Примечания
Юрий Полунов - Странная жизнь и труды Эндрю Борда, тайного агента, врача, монаха, путешественника и писателя - Медицина в Англии
В анналах Оксфордского университета отсутствуют записи об учебных успехах Борда, в частности, о полученных им первых ученых степеней. Однако не вызывает сомнений, что он успешно окончил подготовительный факультет и в качестве дальнейшей специализации выбрал медицину. Остается лишь гадать, почему он не остановил свой выбор на богословском факультете и не последовал старшему брату Ричарду, отказавшись от карьеры священнослужителя. Возможно, причиной были материальные соображения - врачевание в те годы оплачивалось неплохо (особенно, если врач имел университетский диплом). Но сколь глубоким было бы образование Борда на медицинском факультете?
В первой половине XVI века английская медицина и методика обучения будущих врачей были отрешенны от реальной жизни и еще не утратили своего средневекового, схоластического характера. Практическая подготовка учащихся не входила в задачи университета, хирургия же, как правило, вообще не преподавалась, и изучение медицины, сводилось, в основном, к изложению, толкованию и обсуждению текстов знаменитых врачевателей древности. Студенты заучивали наизусть то, что говорили профессоры, читавшие с кафедры тексты античных или арабоязычных авторов и дававшие комментарии к ним (позднее бурный рост книгопечатания в Венеции, Базеле, Лионе, Париже и Лондоне позволил студентам по относительно доступной цене приобретать учебную литературу, и это, конечно, облегчало им жизнь).
Известность же профессора определялась, прежде всего, степенью его начитанности, умением подтвердить высказанное положение цитатой из литературного источника. Непререкаемыми авторитетами для университетских преподавателей были знаменитые медики прошлого: грек Гиппократ, врач римских императоров Гален (также имевший греческое происхождение), персы Ибн-Сина (Авиценна) и ар- Рази и некоторые другие арабские и еврейские врачи, трактаты которых в Средневековье активно переводились на латинский язык.
Здесь следует напомнить, что в VII-VIII веках арабы, сплотившись под зеленым знаменем пророка Магомета, покорили Персию, Среднюю Азию, Ирак, Афганистан, Египет, всю северную Африку, Палестину, Сирию, часть Индии, Малой Азии и Закавказья и большую часть Пиренейского полуострова, которую завоеватели называли Андалусией. В результате этих завоеваний сложилось монолитное теократическое государство - Багдадский халифат, из которого позднее выделился самостоятельный Кордовский халифат. Правители халифатов всячески поощряли развитее наук и искусств в подвластных им землях, и на огромной территории возникла новая культура, которая достигла небывалого расцвета в IX-XI веках.
В то время как Европа переживала интеллектуальный упадок, в мусульманских странах расцветали философия, математика, астрономия, историография, лингвистика, химия, медицина, фармакология, техника, литература и архитектура. Правители халифатов, борясь с иноверцами, не запрещали своим ученым пользоваться знаниями, заимствованными из книг греческих, индийских, китайских авторов. Более того: халифы щедро оплачивали перевод этих книг на арабский язык, которые затем переводились европейцами на латынь (равно как переводились и оригинальные арабские трактаты). Благодаря такой двойной «трансформации», Европа открыла для себя естественнонаучные, математические и философские труды великих греков (греческий язык в Средние века был почти забыт).
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