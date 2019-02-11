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Полунов - Странная жизнь и труды Эндрю Борда

Юрий Полунов - Странная жизнь и труды Эндрю Борда, тайного агента, врача, монаха, путешественника и писателя
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Ecclesiology Faith Experience, History, Philology Literature, Health
Эта книга посвящена жизни и трудам Эндрю Борда (ок. 1490-1549) - удивительного человека, жизненный путь которого был полон крутых поворотов и неожиданных событий. Выходец из среды нетитулованного мелкопоместного дворянства, выпускник престижного Винчестерского колледжа, он становился то студентом Оксфорда и Монпелье, то доктором медицины, пользовавшим сильных мира сего, то монахом сурового Картезианского ордена,
то тайным правительственным агентом, то путешественником, объехавшим всю Европу и Северную Африку, то известным сочинителем, автором полдюжины литературных трудов. Он добился определенного положения в обществе, но дни свои кончил в тюрьме, куда попал за якобы организацию борделя в своем доме для священников округа.
Борд интересен не только per se, но и тем, что, несмотря на неупорядоченность своей жизни, сумел написать ряд сочинений, которые стали первыми английскими книгами по выбранной им тематике: путеводитель по «странам христианского мира и вокруг них» с первой в мире записью цыганского языка, труды по домостроительству и предсказаниям.
К ним следует добавить сочинения по правилам здорового образа жизни и диетологии, по домашней медицине, астрономии и некоторые другие. Написанные не университетской латынью, а родным языком, эти труды были доступны широкой читательской аудитории и завоевали большую популярность. Еще при жизни и много лет спустя Борда называли в Англии «Весельчаком Эндрю» (Merry Andrew).
Историки в большинстве своем сходятся на том, что это прозвище он получил из-за того, что, выступая как популяризатор медицинских знаний на рынках и других местах скопления людей (что было в обычаях времени), он сопровождал свои рассказы шутками, присказками и забавными историями. И в наши дни это прозвище в солидных англо-русских словарях является синонимом шутника, балагура, шута.
К сожалению, портрет Борда не сохранился, и неизвестно, существовал ли он вообще. Те оттиски с деревянных гравюр, которые издатели помещали в его книги как вроде бы запечетленный образ автора, представляют собой продукт чистой фантазии, равно как и портрет Борда красками, сделанный в начале XIX века. Многие наблюдения, медицинские рекомендации и рецепты Борда вызовут у читателя улыбку: но будьте снисходительны к автору, памятуя, что их «возраст» перешагнул четыре с половиной столетия; что, по словам Фрэнсиса Бэкона,
veritas filia temporis (истина - дочь времени); что «один век может судить другой век, но человек может быть судим только его веком». Чтобы как-то «оправдать» Борда (хотя он и не нуждается в оправдании), я поместил рядом с отрывками из его книг цитаты из трудов авторитетных авторов (в основном, XVI века), писавших на ту же, что и он, тематику: они, главным образом, заимствованы из сочинений Томаса Элиота (ок. 1490-1546), Уильяма Буллейна (ум. 1576), Томаса Когэна (ок. 1545-1607), Томаса Моффета (1553-1604) и Уильяма

Юрий Полунов - Странная жизнь и труды Эндрю Борда, тайного агента, врача, монаха, путешественника и писателя

Издательство – «Алетейя» – 825 с.
Санкт-Петербург – 2017 г.
ISBN 978-5-906980-64-9

Юрий Полунов - Странная жизнь и труды Эндрю Борда, тайного агента, врача, монаха, путешественника и писателя - Содержание

  • Предисловие
Глава I
  • Молодые годы
  • «Это было началом начал...»
  • Совершенно свободные искусства
  • Медицина в Англии
  • Крутой поворот
  • Орден картезианцев
  • В монастыре и в миру бегство от аскезы
  • Закон и порядок
  • Паломник поневоле
  • Чудеса, да и только!
  • Религиозные потрясения
  • Тайный агент
  • Кто вы, доктор Борд?
  • В Великой Шартрезе
  • Неласковая родина
  • Продолжение следует
  • Завершение учебы
  • Сочинитель и жизнь
  • Давай поженимся!
  • Дуэль
  • Горестный конец
Глава II
  • Via est vita[51]
  • О книге
  • Вопросы, вопросы...
  • На острове и рядом
  • Заздравная песнь Родине
  • Корнуолл
  • Уэльс
  • Ирландия
  • Шотландия
  • Там, где холодно
  • Калейдоскоп стран
  • Низинные земли
  • Германский ареал
  • В центре Европы
  • За Пиренеями
  • Там, где рождалась цивилизация
  • Вторая любовь
  • За околицей христианского мира
  • Турция
  • Страна варваров (Барбарня)
  • В Святой Земле
  • Сомнения и мнения
  • Гипотезы
  • Оценки
Глава III
  • Предварительные замечания
  • О книге
  • Проба пера
  • Что нам стоит дом построить
  • Поселимся - будем жить
  • В сухом остатке
  • Дышите чистотой!
  • Оценки
Глава IV
  • Наследие великих греков
  • «Отцы мои! Я следовал за вами...»
  • Что такое хорошо и что такое плохо
  • Что они пили
  • «Непременная субстанция»
  • Ея же к монаси приемлют
  • Англия - это традиции
  • Что они ели
  • Хлеб - всему голова
  • Похлебка - еда крестьян и дворян
  • Белое мясо
  • Коричневое мясо
  • Овощи, фрукты, специи
  • Каждому - свое
  • Сангвиник
  • Флегматик
  • Холерик
  • Меланхолик
  • Черная смерть
  • Когда больна душа
  • Малярия
  • Непроходимость кишечника
  • Мочекаменная болезнь
  • Подагра
  • Депра
  • Эпилепсия
  • Головные боли
  • Чахотка
  • Астма
  • Паралич
  • Водянка
  • Свой среди своих
  • «.. .И каждый хочет написать книгу»[172]
  • Наравне с другими
  • Замок здоровья
  • Управление здоровьем
  • Буллейнов бастион
  • Убежище для здоровья
  • Проверенные рекомендации
  • Об улучшении здоровья
Глава V
  • О «требнике»
  • Лечитесь!
  • «Радость, пламя неземное.. .»[221]
  • Miscellanea[228]
  • Век живи - век учи
  • Не обошлось без астрологии
  • Вместо послесловия: «Ах, Андрюша, нам ли быть в печали?»
  • Приложения
  • Приложение I
  • Томас Элиот
  • Уильям Буллейн
  • Томас Коэн
  • Уильям Воан
  • Томас Моффет
  • Приложение II
  • Приложение III
  • Приложение IV
  • Примечания

Юрий Полунов - Странная жизнь и труды Эндрю Борда, тайного агента, врача, монаха, путешественника и писателя - Медицина в Англии

В анналах Оксфордского университета отсутствуют записи об учебных успехах Борда, в частности, о полученных им первых ученых степеней. Однако не вызывает сомнений, что он успешно окончил подготовительный факультет и в качестве дальнейшей специализации выбрал медицину. Остается лишь гадать, почему он не остановил свой выбор на богословском факультете и не последовал старшему брату Ричарду, отказавшись от карьеры священнослужителя. Возможно, причиной были материальные соображения - врачевание в те годы оплачивалось неплохо (особенно, если врач имел университетский диплом). Но сколь глубоким было бы образование Борда на медицинском факультете?
В первой половине XVI века английская медицина и методика обучения будущих врачей были отрешенны от реальной жизни и еще не утратили своего средневекового, схоластического характера. Практическая подготовка учащихся не входила в задачи университета, хирургия же, как правило, вообще не преподавалась, и изучение медицины, сводилось, в основном, к изложению, толкованию и обсуждению текстов знаменитых врачевателей древности. Студенты заучивали наизусть то, что говорили профессоры, читавшие с кафедры тексты античных или арабоязычных авторов и дававшие комментарии к ним (позднее бурный рост книгопечатания в Венеции, Базеле, Лионе, Париже и Лондоне позволил студентам по относительно доступной цене приобретать учебную литературу, и это, конечно, облегчало им жизнь).
Известность же профессора определялась, прежде всего, степенью его начитанности, умением подтвердить высказанное положение цитатой из литературного источника. Непререкаемыми авторитетами для университетских преподавателей были знаменитые медики прошлого: грек Гиппократ, врач римских императоров Гален (также имевший греческое происхождение), персы Ибн-Сина (Авиценна) и ар- Рази и некоторые другие арабские и еврейские врачи, трактаты которых в Средневековье активно переводились на латинский язык.
Здесь следует напомнить, что в VII-VIII веках арабы, сплотившись под зеленым знаменем пророка Магомета, покорили Персию, Среднюю Азию, Ирак, Афганистан, Египет, всю северную Африку, Палестину, Сирию, часть Индии, Малой Азии и Закавказья и большую часть Пиренейского полуострова, которую завоеватели называли Андалусией. В результате этих завоеваний сложилось монолитное теократическое государство - Багдадский халифат, из которого позднее выделился самостоятельный Кордовский халифат. Правители халифатов всячески поощряли развитее наук и искусств в подвластных им землях, и на огромной территории возникла новая культура, которая достигла небывалого расцвета в IX-XI веках.
В то время как Европа переживала интеллектуальный упадок, в мусульманских странах расцветали философия, математика, астрономия, историография, лингвистика, химия, медицина, фармакология, техника, литература и архитектура. Правители халифатов, борясь с иноверцами, не запрещали своим ученым пользоваться знаниями, заимствованными из книг греческих, индийских, китайских авторов. Более того: халифы щедро оплачивали перевод этих книг на арабский язык, которые затем переводились европейцами на латынь (равно как переводились и оригинальные арабские трактаты). Благодаря такой двойной «трансформации», Европа открыла для себя естественнонаучные, математические и философские труды великих греков (греческий язык в Средние века был почти забыт).
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Rating 4.0 / 5
Added 11.02.2019
Author brat librarian
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