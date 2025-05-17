Бессонные ночи, потеря аппетита, разрушенные отношения и зашкаливающие от гнева, горечи и тревоги эмоции — всё это характеризует времена конфликта. Добавьте к этому неприятные письма, поток обвинений и удаление некоторыми себя из друзей в социальных сетях. Такая реакция заставляет многих задавать вопросы типа: «Как христиане могут относиться друг к другу таким образом?» «Как мой брак дошёл до этого?» «Почему Бог допускает такой конфликт в Своей церкви?» «Если церковь такая, то я не хочу иметь с ней ничего общего!» Конфликты происходят с самого начала истории человечества. К сожалению, церкви и христиане тоже от этого не застрахованы. На самом деле, статистика по евангельским церквям в Соединённых Штатах ужасающая. Одно исследование показало, что 34% опрошенных евангельских церквей заставили своего предыдущего пастора уволиться, а 23% всех нынеших пасторов в США были уволены или их заставили уволиться. Согласно тревожащим статистическим данным, карьера пастора в среднем длится всего четырнадцать лет.1 Хотя эта статистика весьма печальна, она не включает в себя все браки, испытывающие напряжение, семьи, борющиеся за наследство, или народы в состоянии войны. Как мы должны реагировать, когда находимся в конфликте? Что может подсказать в этом вопросе Библия? Касается ли Евангелие темы напряжённости в отношениях? Какие практические шаги следует предпринять, если мы испытываем трудности в отношениях? Эрни Бейкер - Помогите У меня конфликт Редактор-консультант д-р Пол Тотджес перевод: С. Омельченко редакция: В. Зубарев, А. Федорченко 64 стр ISBN 978-1-56773-146-0 Эрни Бейкер - Помогите У меня конфликт - Содержание 1 Знакомство с конфликтами не понаслышке

2 Необходимость примирения

3 Отношение — это всё

4 Иисус и суть конфликта Вывод Идеи для личного применения Где я могу получить дополнительную помощь? Где я могу получить дополнительную помощь?

Этот буклет появился благодаря серии проповедей, которые я говорил в своей церкви в 2002 году. Перед этим за короткое время членов нашей небольшой церкви постиг целый ряд бедствий: преждевременная смерть близкого человека, опухоль головного мозга, рак, растление ребёнка, физическое насилие, распад семей, финансовый крах и множество других бед. В промежутке нескольких недель я душеопекал женщину, у которой на глазах застрелили мужа, другую, которая заразилась СПИДом, а также жертву из насилования и друга, оказавшегося в центре неприятного раскола в церкви. В это же время болела моя жена, часто будучи неспособной даже встать с постели, и врачи не могли поставить диагноз. Я не чувствовал себя, как Иов, но я чувствовал себя, как пастор Иова. На фоне всего этого наша церковь задавала те же вопросы, которые задаёте вы, попадая в беду. Кто всё контролирует? Почему это случилось? Как мы должны реагировать? И как моряки ищут, где укрыться во время бури, так мы обратились к Слову Божьему и бросили якорь в книге Иова. Для нас уроки из этой книги были границей между верой и сомнением, между надеждой и отчаянием. В книге Иова мы увидели Бога настолько великого, настолько мудрого и любящего, что нам не нужно было понимать, почему происходит так много трагедий. Когда Бог нас вёл, мы были довольны идти верой, а не видением. Я молюсь, чтобы, прочитав этот буклет, и вы получили те же уроки в вере, боящейся Господа, которые получили мы. Джоэл Джеймс - Помогите! Я не могу справиться с испытаниями Редактор-консультант д-р Пол Тотджес перевод: С. Омельченко редакция: С. Павлюк, А. Федорченко 65стр ISBN 978-1-56773-147-7 Джоэл Джеймс - Помогите! Я не могу справиться с испытаниями - Содержание Введение 1 Кто всё контролирует?

2 Почему это произошло?

3 Почему споткнулся Иов Вера, имеющая страх

4 Господень Выводы Идеи для личного применения Где я могу получить дополнительную помощь?

Проходя мимо манящего изобилия товаров на полках магазина, Кейт вдруг почувствовала, что ей очень захотелось съесть шоколадный батончик. Её желание было настолько сильным, что она забыла, за чем пришла, и повернула к полкам со сладостями. «Я должна удовлетворить это желание», — тихоска зала себе Кейт. Она рассматривала ассортимент на полках, ища, чем бы утолить свой усиливающийся голод, а желудок требовал чего-то сладкого. Вдруг она заметила что-то, чего никогда раньше не пробовала. «Замечательный новый вкус! — было написано на обёртке. — Удовлетворение гарантировано!» «Чувства голода больше не будет!» — утверждала обёртка. «Это то, что мне нужно», — убедила себя Кейт. Она торопливо взяла батончик и сразу разорвала обёртку, решив, что заплатит потом. Батончик выглядел аппетитным и приятным на вид: карамель, мягкая шоколадная нуга с миндальными орехами, и всё 6 Введение это было покрыто толстым слоем шоколада. Кейт чувствовала, что не контролирует себя и не в силах больше ждать, чтобы удовлетворить своё желание. Второпях она откусила большой кусок и медленно же вала, думая только о том, какой он вкусный. Все её чувства были сосредоточены на шоколадном батончике. Он казался таким сытным, и Кейт решила, что съест его — и всё! Вдруг во рту у неё появилось странное неприятное ощущение. Вместо наслаждения миндальными оре хами она почувствовала, что жуёт крупный песок. Во рту сразу пересохло, и ей сильно захотелось пить. Карамель и шоколадная нуга оказались густой грязью. Вкус был невыносим! Горло сжалось, а внутри всё перевернулось при мысли о том, что вся эта грязь — у неё во рту. Потрясённая осознанием, что объект её наслаждения минуту назад — грязь и песок, покрытые слоем шоколада, она прямо посреди магазина выплюну ла всё на пол. Оказавшись в неловком положении, Кейт отхаркивалась и кашляла, отчаянно пытаясь найти воду, чтобы прополоскать рот и избавиться от неприятного вкуса. Рейчел Койл - Помогите! У неё проблемы с порнографией Редактор-консультант д-р Пол Тотджес перевод: С. Омельченко редакция: С. Павлюк, А. Федорченко 66 стр ISBN 978-1-56773-144-6 Рейчел Койл - Помогите! У неё проблемы с порнографией - Содержание Введение 1 Что такое порнография?

2 Понимание зависимости

3 Божьи ресурсы для победы

4 Возрастание в уподоблении Христу Вывод: продолжайте жить в Божьей благодати Идеи для личного применения Где я могу получить дополнительную помощь?

У вас могут быть разные причины прочитать эту небольшую книгу. Может быть, вы знаете к о го то, у кого с этим есть проблемы, и хотите помочь. Или же сами нуждаетесь в помощи. Возможно, эта книга заинтересовала вас просто потому, что ваш взгляд пой мал слово «порнография», заставив полистать её, чтобы увидеть, какие острые вопросы в ней обсуждаются. Что бы ни побудило вас, надеюсь, вы рассмотрите важные причины, побудившие меня написать эту книгу. Первой и наиболее очевидной является всепроникающее присутствие сексуальных извращений в нашей культуре, подпитываемой этой непристойной формой развлечений. По причине влияния этой многомиллиардной индустрии ломаются жизни, распадаются семьи, и её постоянное влияние проникает в нашу по вседневную жизнь. Поэтому мы должны знать, как с ней бороться и как противостать её влиянию, чтобы с победой уйти из её цепких объятий. 8 Предисловие Вторая причина — качество доступных в настоящее время ресурсов. Хотя целый ряд книг касается разрушительных последствий порнозависимости, не которые точно диагностируют проблему, другие дают хорошие практические советы для повседневной борьбы, но упускают корень проблемы. Я молюсь, чтобы эта книга помогла ясно и по-библейски диагностировать фундаментальную проблему и предложить решение и практические пути к победе над этим рабством тем, кто ищет помощи. Кроме того, у меня есть личные причины взяться за этот проект. Осознание того, сколько мне как пастору приходилось разбирать проблем, непосредственно связанных с искушениями, путами и разрушительным влиянием порнозависимости, поражает. То, что вы найдёте на этих страницах, — это процесс, через который я и мои коллеги-пасторы проходим с мужчинами в нашей церкви, женатыми и одинокими, молодыми и старыми. И, по Божьей благодати, со временем всё это оказалось невероятно плодотворным и эффективным. Надеюсь, что это принесёт такую же пользу и близкому вам человеку, а, возможно, и вам самим, вашим пасторам и вашей поместной церкви. Брайан Крофт - Помогите! У него проблемы с порнографией Редактор-консультант д-р Пол Тотджес перевод: С. Омельченко редакция: А. Мурзин, А. Федорченко 66 стр ISBN 978-1-56773-143-9 Брайан Крофт - Помогите! У него проблемы с порнографией - Содержание Предисловие Введение 1 Проблема: развращённое сердце

2 Последствия: разрушенные жизни

3 Решение: новое сердце

4 Преобразование: поместная церковь Выводы Идеи для личного применения Где я могу получить дополнительную помощь?