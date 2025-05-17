Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Помогите - У меня конфликт - Я не могу справиться

Помогите - У меня конфликт - Я не могу справиться
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Pastoral Care Counseling
Бессонные ночи, потеря аппетита, разрушенные отношения и зашкаливающие от гнева, горечи и тревоги эмоции — всё это характеризует времена конфликта. Добавьте к этому неприятные письма, поток обвинений и удаление некоторыми себя из друзей в социальных сетях. Такая реакция заставляет многих задавать вопросы типа: «Как христиане могут относиться друг к другу таким образом?» «Как мой брак дошёл до этого?» «Почему Бог допускает такой конфликт в Своей церкви?» «Если церковь такая, то я не хочу иметь с ней ничего общего!» Конфликты происходят с самого начала истории человечества. К сожалению, церкви и христиане тоже от этого не застрахованы. На самом деле, статистика по евангельским церквям в Соединённых Штатах ужасающая. Одно исследование показало, что 34% опрошенных евангельских церквей заставили своего предыдущего пастора уволиться, а 23% всех нынеших пасторов в США были уволены или их заставили уволиться. Согласно тревожащим статистическим данным, карьера пастора в среднем длится всего четырнадцать лет.1 Хотя эта статистика весьма печальна, она не включает в себя все браки, испытывающие напряжение, семьи, борющиеся за наследство, или народы в состоянии войны. Как мы должны реагировать, когда находимся в конфликте? Что может подсказать в этом вопросе Библия? Касается ли Евангелие темы напряжённости в отношениях? Какие практические шаги следует предпринять, если мы испытываем трудности в отношениях?

Эрни Бейкер - Помогите У меня конфликт

Редактор-консультант д-р Пол Тотджес перевод: С. Омельченко редакция: В. Зубарев, А. Федорченко 64 стр
ISBN 978-1-56773-146-0

Эрни Бейкер - Помогите У меня конфликт - Содержание

  • 1 Знакомство с конфликтами не понаслышке
  • 2 Необходимость примирения
  • 3 Отношение — это всё
  • 4 Иисус и суть конфликта
Вывод
Идеи для личного применения
Где я могу получить дополнительную помощь?
Джоэл Джеймс Помогите! Я не могу справиться с испытаниями
Этот буклет появился благодаря серии проповедей, которые я говорил в своей церкви в 2002 году. Перед этим за короткое время членов нашей небольшой церкви постиг целый ряд бедствий: преждевременная смерть близкого человека, опухоль головного мозга, рак, растление ребёнка, физическое насилие, распад семей, финансовый крах и множество других бед. В промежутке нескольких недель я душеопекал женщину, у которой на глазах застрелили мужа, другую, которая заразилась СПИДом, а также жертву из насилования и друга, оказавшегося в центре неприятного раскола в церкви. В это же время болела моя жена, часто будучи неспособной даже встать с постели, и врачи не могли поставить диагноз. Я не чувствовал себя, как Иов, но я чувствовал себя, как пастор Иова. На фоне всего этого наша церковь задавала те же вопросы, которые задаёте вы, попадая в беду. Кто всё контролирует? Почему это случилось? Как мы должны реагировать? И как моряки ищут, где укрыться во время бури, так мы обратились к Слову Божьему и бросили якорь в книге Иова. Для нас уроки из этой книги были границей между верой и сомнением, между надеждой и отчаянием. В книге Иова мы увидели Бога настолько великого, настолько мудрого и любящего, что нам не нужно было понимать, почему происходит так много трагедий. Когда Бог нас вёл, мы были довольны идти верой, а не видением. Я молюсь, чтобы, прочитав этот буклет, и вы получили те же уроки в вере, боящейся Господа, которые получили мы.

Джоэл Джеймс - Помогите! Я не могу справиться с испытаниями

Редактор-консультант д-р Пол Тотджес перевод: С. Омельченко редакция: С. Павлюк, А. Федорченко 65стр
ISBN 978-1-56773-147-7

Джоэл Джеймс - Помогите! Я не могу справиться с испытаниями - Содержание

Введение
  • 1 Кто всё контролирует?
  • 2 Почему это произошло?
  • 3 Почему споткнулся Иов Вера, имеющая страх
  • 4 Господень
Выводы
Идеи для личного применения
Где я могу получить дополнительную помощь?
Рейчел Койл Помогите! У неё проблемы с порнографией
Проходя мимо манящего изобилия товаров на полках магазина, Кейт вдруг почувствовала, что ей очень захотелось съесть шоколадный батончик. Её желание было настолько сильным, что она забыла, за чем пришла, и повернула к полкам со сладостями. «Я должна удовлетворить это желание», — тихоска зала себе Кейт. Она рассматривала ассортимент на полках, ища, чем бы утолить свой усиливающийся голод, а желудок требовал чего-то сладкого. Вдруг она заметила что-то, чего никогда раньше не пробовала. «Замечательный новый вкус! — было написано на обёртке. — Удовлетворение гарантировано!» «Чувства голода больше не будет!» — утверждала обёртка. «Это то, что мне нужно», — убедила себя Кейт. Она торопливо взяла батончик и сразу разорвала обёртку, решив, что заплатит потом. Батончик выглядел аппетитным и приятным на вид: карамель, мягкая шоколадная нуга с миндальными орехами, и всё 6 Введение это было покрыто толстым слоем шоколада. Кейт чувствовала, что не контролирует себя и не в силах больше ждать, чтобы удовлетворить своё желание. Второпях она откусила большой кусок и медленно же вала, думая только о том, какой он вкусный. Все её чувства были сосредоточены на шоколадном батончике. Он казался таким сытным, и Кейт решила, что съест его — и всё! Вдруг во рту у неё появилось странное неприятное ощущение. Вместо наслаждения миндальными оре хами она почувствовала, что жуёт крупный песок. Во рту сразу пересохло, и ей сильно захотелось пить. Карамель и шоколадная нуга оказались густой грязью. Вкус был невыносим! Горло сжалось, а внутри всё перевернулось при мысли о том, что вся эта грязь — у неё во рту. Потрясённая осознанием, что объект её наслаждения минуту назад — грязь и песок, покрытые слоем шоколада, она прямо посреди магазина выплюну ла всё на пол. Оказавшись в неловком положении, Кейт отхаркивалась и кашляла, отчаянно пытаясь найти воду, чтобы прополоскать рот и избавиться от неприятного вкуса.

Рейчел Койл - Помогите! У неё проблемы с порнографией

Редактор-консультант д-р Пол Тотджес перевод: С. Омельченко редакция: С. Павлюк, А. Федорченко 66 стр
ISBN 978-1-56773-144-6

Рейчел Койл - Помогите! У неё проблемы с порнографией - Содержание

Введение
  • 1 Что такое порнография?
  • 2 Понимание зависимости
  • 3 Божьи ресурсы для победы
  • 4 Возрастание в уподоблении Христу
Вывод: продолжайте жить в Божьей благодати
Идеи для личного применения
Где я могу получить дополнительную помощь?
Брайан Крофт Помогите! У него проблемы с порнографией
У вас могут быть разные причины прочитать эту небольшую книгу. Может быть, вы знаете к о го то, у кого с этим есть проблемы, и хотите помочь. Или же сами нуждаетесь в помощи. Возможно, эта книга заинтересовала вас просто потому, что ваш взгляд пой мал слово «порнография», заставив полистать её, чтобы увидеть, какие острые вопросы в ней обсуждаются. Что бы ни побудило вас, надеюсь, вы рассмотрите важные причины, побудившие меня написать эту книгу. Первой и наиболее очевидной является всепроникающее присутствие сексуальных извращений в нашей культуре, подпитываемой этой непристойной формой развлечений. По причине влияния этой многомиллиардной индустрии ломаются жизни, распадаются семьи, и её постоянное влияние проникает в нашу по вседневную жизнь. Поэтому мы должны знать, как с ней бороться и как противостать её влиянию, чтобы с победой уйти из её цепких объятий. 8 Предисловие Вторая причина — качество доступных в настоящее время ресурсов. Хотя целый ряд книг касается разрушительных последствий порнозависимости, не которые точно диагностируют проблему, другие дают хорошие практические советы для повседневной борьбы, но упускают корень проблемы. Я молюсь, чтобы эта книга помогла ясно и по-библейски диагностировать фундаментальную проблему и предложить решение и практические пути к победе над этим рабством тем, кто ищет помощи. Кроме того, у меня есть личные причины взяться за этот проект. Осознание того, сколько мне как пастору приходилось разбирать проблем, непосредственно связанных с искушениями, путами и разрушительным влиянием порнозависимости, поражает. То, что вы найдёте на этих страницах, — это процесс, через который я и мои коллеги-пасторы проходим с мужчинами в нашей церкви, женатыми и одинокими, молодыми и старыми. И, по Божьей благодати, со временем всё это оказалось невероятно плодотворным и эффективным. Надеюсь, что это принесёт такую же пользу и близкому вам человеку, а, возможно, и вам самим, вашим пасторам и вашей поместной церкви.

Брайан Крофт - Помогите! У него проблемы с порнографией

Редактор-консультант д-р Пол Тотджес перевод: С. Омельченко редакция: А. Мурзин, А. Федорченко 66 стр
ISBN 978-1-56773-143-9

Брайан Крофт - Помогите! У него проблемы с порнографией - Содержание

Предисловие
Введение
  • 1 Проблема: развращённое сердце
  • 2 Последствия: разрушенные жизни
  • 3 Решение: новое сердце
  • 4 Преобразование: поместная церковь
Выводы
Идеи для личного применения
Где я могу получить дополнительную помощь?
Джим Ньюкамер Помогите! Я не могу простить
Вам такое знакомо? Женщина звонит на христианскую радиопередачу и не может остановиться, перечисляя обиды, нанесённые ей отцом много лет назад. Муж неверной, хотя и покаявшейся в своём грехе женщины, со слезами на глазах говорит, что больше не может доверять ей и открывать ей своё сердце. Пастор после раскола в церкви задаётся вопросом, найдёт ли он когда-нибудь в себе силы применить то, что годами проповедовал о прощении. Не отдельные голоса, а целый хор Какой общий припев у этого хора обиженных голо сов? «Помогите! Не можем простить!» Следует признать, что борьба с непрощением носит повсеместный характер. На самом деле, нежелание простить — «не иное, как человеческое» (1 Кор. 10:13). Все люди по умолчанию «немилостивы» (Рим. 1:31). К сожалению, опасность непрощения подстерегает и христиан Джей Адамс очень ясно и откровенно пишет: Прощение — это масло, способствующее свободному от трения общению в христианской семье и церкви. В мире, где часто навлекают на себя вину даже те, кто испытал полное прощение во Христе, достаточно возможностей самим практиковать прощение. Христиане, которые много общаются между собой, замечают, что время от времени у них возникают трения; образно говоря, они наносят друг другу шрамы и царапины и даже сталкиваются лоб в лоб. В таких обстоятельствах не обойтись без прощения. Оно предотвращает окончательный разрыв отношений (выделение добавлено)1. Непрощающие платят высокую цену Если вы испытываете трудности с непрощением, вы не одиноки… даже в семье Божьей, где к верующим звучит ясный призыв Господа жить в атмосфере прощения (Ефес. 4:32; Кол. 3:13). Однако, если у вас всё- таки бывают трудности с непрощением, нельзя до пускать, чтобы редкость таких случаев служила его оправданием. Когда христиане не прощают, это стоит слишком дорого.

Джим Ньюкамер - Помогите! Я не могу простить

Редактор-консультант д-р Пол Тотджес перевод: С. Омельченко редакция: С. Кушнирчук, С. Павлюк 64стр
ISBN 978-1-56773-151-4

Джим Ньюкамер - Помогите! Я не могу простить - Содержание

Введение
  • 1 Признайте свою нерешительность
  • 2 Помните свою историю
  • 3 Храните своё сердце
  • 4 Бойтесь Господа
Вывод: дарите прощение
Идеи для личного применения
Где можно получить дополнительную помощь?
Views 203
Rating 5.0 / 5
Added 17.05.2025
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books